Un año de prisión preventiva para diez integrantes de red que hizo una estafa millonaria en una entidad financiera

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un juez del Distrito Nacional impuso este viernes un año de prisión preventiva a los diez arrestados por integrar una estructura criminal que se dedicaba a estafar y que perjudicó a una entidad financiera con un monto que se estimó al principio en más de RD$200 millones y que los últimos indicios de la investigación sitúan en más de RD$305 millones.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó la medida de coerción contra el cabecilla de la red, Jefry Leonardo Cepeda Núñez; Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez y Luis Guillermo García Faña, así como de Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña. También, contra Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.

Tras concluir la audiencia, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, dijo que el tribunal acogió todos los pedimentos del Ministerio Público.

“Fueron fusionados los procesos, se acogió el pedimento del Ministerio Público de 12 meses de prisión preventiva. El juez ordenó que los hombres la cumplan en el CCR Las Parras y la fémina en el CCR Najayo Mujeres”, dijo Tavárez Gil a periodistas de la fuente judicial que la abordaron a la salida del tribunal.

“También, fue acogida la declaración de caso complejo. Nosotros continuamos con la investigación”, adelantó, al tiempo que destacó que en la audiencia fueron presentadas diferentes pruebas.

Agregó “presentamos elementos testimoniales, periciales, además de informaciones financieras; fueron todos vinculantes con los imputados. Continuamos con la investigación”.

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil representa al Ministerio Público en el proceso junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

El juez Rigoberto Sena dictó la medida de coerción y fijó la revisión para el próximo 20 agosto.

El Primer Juzgado de la Instrucción asumirá el control del caso.

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, realizó el operativo en el Gran Santo Domingo, donde se ejecutó el arresto de los primeros seis imputados. En el transcurso de la investigación fueron arrestados otros tres y el pasado lunes el cabecilla de la red luego de que se entregara ante las autoridades del Ministerio Público.

El operativo, realizado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética, Dicat, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, incluyó nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte, de la provincia Santo Domingo.

Durante las labores las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, la suma de RD$408,186 en efectivo, así como más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

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