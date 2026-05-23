MedicalNET inaugura Congreso 2026 en el marco de la celebración de su 20 aniversario

Santo Domingo D.N viernes 22 de mayo del 2026. Los Directivos de MedicalNET dejaron inaugurada la segunda edición de su Congreso “Medicina de Prevención e Innovación”, evento que reúne a destacados profesionales y especialistas de múltiples áreas médicas en el hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo.

La actividad forma parte de la celebración del 20 aniversario de la Institución, institución que durante dos décadas ha impulsado el crecimiento de la medicina privada, la educación médica continua y la innovación en los servicios de salud en la República Dominicana.

Durante el acto inaugural, directivos de la institución destacaron la importancia de promover espacios académicos que integren distintas especialidades médicas y permitan una visión más amplia y colaborativa de la atención en salud.

“El Congreso MedicalNET nace con la visión de conectar la medicina con la innovación, la prevención y el intercambio de conocimientos entre diferentes áreas médicas”, expresó el Dr. Fernando Contreras, presidente de MedicalNET.