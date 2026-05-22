Seguros Reservas implementa nuevo modelo para venta de salvamentos de vehícu

Seguros Reservas realizó el proceso correspondiente al Procedimiento de Selección de Compradores y Enajenación de Lotes de Salvamentos de Vehículos, desarrollado bajo un esquema estructurado de transparencia, objetividad y control institucional, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones SR-SALV-001-2026.

Este concurso constituye el primer proceso realizado por la institución bajo la modalidad de pliego formal de condiciones específicas para selección y adjudicación de compradores de salvamentos de vehículos, marcando un precedente importante en el fortalecimiento de los mecanismos de control y gobernanza aplicables a este tipo de operaciones.

La implementación del nuevo modelo responde a una decisión institucional impulsada por la actual gestión encabezada por el vicepresidente ejecutivo, señor Luis Valdez Veras, orientada al fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, control y estandarización institucional en este tipo de procesos. Aunque la adopción de esta modalidad no constituía una obligación legal expresa para la entidad, Seguros Reservas decidió incorporar este esquema como parte de su compromiso con las mejores prácticas de gobernanza corporativa, libre competencia y trazabilidad operativa.

El proceso inició con una convocatoria pública dirigida a todos los interesados en participar en la adquisición de salvamentos de vehículos, estableciendo criterios objetivos de elegibilidad, requisitos documentales, condiciones de habilitación y mecanismos de evaluación previamente definidos en el pliego correspondiente.

Posteriormente, los participantes fueron sometidos a un proceso de revisión y depuración orientado a validar el cumplimiento de los requisitos establecidos, habilitando únicamente a aquellos participantes que cumplían satisfactoriamente con las disposiciones y criterios definidos.

La jornada de adjudicación contó con la participación presencial de las doce empresas habilitadas y fue desarrollada mediante un mecanismo de selección aleatoria utilizando esferas numeradas asignadas a cada participante, conforme el orden oficial del registro levantado para el evento.

Asimismo, el proceso estuvo supervisado por la Vicepresidencia Ejecutiva y representantes de las áreas de Cumplimiento, Control Interno, Consultoría Jurídica y Finanzas, quienes dieron seguimiento integral a cada una de las etapas desarrolladas, velando por el apego a los principios de transparencia, competencia leal, objetividad, trazabilidad y control institucional contenidos en el procedimiento. El acto contó además con la participación de una notario público, responsable de certificar formalmente la legalidad, transparencia y correcta ejecución del sorteo, dejando constancia oficial de todas las actuaciones realizadas durante la jornada.

Empresas adjudicadas

Durante el sorteo resultaron adjudicas para los periodos correspondientes las siguientes empresas: JM Puello Auto Group SRL, Auto Centro Duarte Herrera SRL, Talleres Rubén Tapia SRL y Overhaul Auto Pintura & Parts SRL.

Con esta iniciativa, Seguros Reservas continúa fortaleciendo sus procesos institucionales, promoviendo mecanismos cada vez más robustos, transparentes y confiables alineados con las mejores prácticas de administración y disposición de activos.

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