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David Collado anuncia transformación de Playa Monte Río, en Azua, con inversión de 265 millones de pesos

PRIMICIAS DIGITAL22 de mayo de 2026
2 1 minuto de lectura

Por Ramón Minyety

AZUA.- El Ministro de Turismo, licenciado  David Collado Morales, anunció la adjudicación del proyecto de remozamiento de la playa Monte Río, en la próximos días, con una inversión de 265 millones de pesos, una obra histórica que impulsará el desarrollo turístico de Azua y toda la región Sur.

Explicó que el proceso de licitación se realizó con total transparencia y anunció que en las próximas semanas se dará inicio a la transformación de ese importante destino turístico.

El anuncio fue realizado durante el inicio de construcción de un  parque y parador fotográfico en el Distrito Municipal Las Clavellinas,  del Municipio cabecera de Azua, acompañado de la senadora Lía Díaz, del alcalde Rafael Hidalgo Fernández  y del exdiputado Ruddy González.

“Con la inversión en Playa Monte Río, cumpliremos una deuda pendiente y gracias al Presidente Luis Abinader será una realidad, porque es una de las  playa más  simbólicas que hay en la zona sur y de las más visitadas” expresó David Collado.

El funcionario explicó que “Poniéndola en condiciones,   respetando a los vendedores, como lo  hemos hecho en todo el país  devolviéndoles sus locales a las personas que  han mantenido a sus familias con el sudor de su frente y con un trabajo digno,  porque la visión que tenemos del Turismo es 360, que beneficia a los grandes y también a los pequeños, porque si no el esfuerzo que hacemos no tiene razón de ser·

“Esa playa va a ser simbólica y los turistas que lleguen a  la terminal de crucero en  Barahona van a visitar esa playa  los turistas que se queden a dormir en Pedernales también pueden venir a conocer esta playa, porque lo que estamos haciendo es, con la visión del presidente Luis Abinader es poniendo en condiciones todos los destinos turísticos de la región Sur “Puntualizó David Collado.

Luego del anuncio del Ministro de Turismo, el alcalde Rafael Hidalgo y las demás autoridades destacaron el impacto social y económico que representa la  transformación de la Playa Monte Río, expresando que esa obra representa un gran avance para el crecimiento y fortalecimiento del turismo en nuestra provincia.

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