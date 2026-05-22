Regidor Estalyn Santiago denuncia exclusión de reunión con el presidente Abinader y acusa al Gobierno de ocultar crisis de Licey al Medio

LICEY AL MEDIO, SANTIAGO.– El regidor del municipio de Licey al Medio por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Estalyn Santiago, denunció públicamente que se le impidió el acceso a la reunión encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, alegadamente para evitar que se expusieran las problemáticas que afectan a esa demarcación.

Según explicó Santiago, acudió al encuentro con la intención de entregar personalmente al mandatario un documento donde se detallan diversas situaciones que afectan a los munícipes, entre ellas la crisis en los servicios del Hospital de Licey al Medio y el deterioro de la carretera de Uveral. Sin embargo, aseguró que miembros del equipo de seguridad y protocolo le informaron que no podía ingresar porque no figuraba en el listado oficial de invitados.

“Es un acto de exclusión y cobardía política. Como regidor electo por el pueblo, represento a miles de ciudadanos de Licey al Medio y Uveral. Impedirme la entrada no es un desplante a Estalyn Santiago, es un golpe a toda una comunidad que exige salud digna y vías transitables”, expresó el edil.

El dirigente opositor manifestó que, a su juicio, el Gobierno Central mantiene reuniones donde solo participan funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo, presentando una versión distinta de la realidad que vive el municipio.

“No querían que nadie les dañara la foto ni les dijera las verdades en la cara. Solo permiten la entrada a quienes van a aplaudir, mientras nuestro hospital carece de insumos básicos y los caminos de Uveral destruyen los vehículos de los trabajadores”, sostuvo Santiago.

El regidor afirmó que continuará denunciando las necesidades de Licey al Medio y aseguró que seguirá llevando los reclamos de la comunidad a todos los escenarios necesarios hasta lograr respuestas concretas de las autoridades.

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