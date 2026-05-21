Edesur inicia proyecto para llevar electricidad a comunidad El Montazo, en la provincia de Azua

Edesur Dominicana inició un levantamiento en la sección El Montazo, perteneciente al Distrito Municipal de Los Fríos, en la provincia de Azua, con el propósito de dotar de energía eléctrica a esa comunidad de la Cordillera Central.

El proceso inició en el pasado mes de abril con la visita al sector por parte del Gerente General de Edesur, José Luis Actis. Posteriormente, un equipo técnico de la empresa distribuidora visitó en dos ocasiones El Montazo para evaluar la factibilidad técnica y comercial del proyecto y avanzar en el desarrollo de la ingeniería para la extensión de la red eléctrica hasta esa zona.

Los pasos para concretar la iniciativa, cuyo presupuesto supera los 10 millones de pesos, abarcan el izado de postes, la colocación del tendido eléctrico y transformadores, así como la instalación de medidores y la contratación de cada usuario del servicio.

El Montazo es una sección del distrito municipal de Los Fríos, perteneciente al municipio de Padre Las Casas, Azua. Edesur trabaja para extender el servicio eléctrico a otras comunidades de esa misma demarcación y otras dentro de su zona de concesión que, por estar muy distantes de las redes existentes, todavía no disponen del servicio.

Edesur ratifica su compromiso de trabajar a favor de que las comunidades que no cuentan electricidad se incorporen como clientes del servicio a través de la instalación de redes eléctricas.

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