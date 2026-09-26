Bueno Torres: una voz estelar de Radio Mil Informando

(Buenaventura Bueno Torres,voz histórica de la radio dominicana, fue un gran colaborador de Primicias)

Por : Virgilio Lora Gómez

Desde muy joven, Buenaventura Bueno Torres sintió una gran atracción por los medios radiales de San Pedro de Macorís, su pueblo natal, en una época en que visitaba las emisoras y observaba el trabajo que realizaban los locutores en cabina.

Un profesor lo animó a estudiar locución porque le encontraba cualidades, lo que hizo al mudarse a Santo Domingo.

Ese vaticinio lo llevó a interesarse más en el tema y en poco tiempo se graduó en la Escuela de locución Héctor J. Díaz de Radio Televisión Dominicana, siendo su primera experiencia en la radio.

Cuando aprobó el exámen para locutores a los 16 años se convirtió en el locutor más joven en el país con el carnet No.351 que le otorgó la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR).

En el 1963 su primera maestría de ceremonias fue durante un acto presidido por el entonces presidente de la República Juan Bosch.

Durante 55 años dedicado a la locución en 1974, Bueno Torres desempeñó las funciones de gerente de publicidad del periódico La Noticia, donde desarrolló su creatividad en la publicitaria Sintesís en 1975. En 1976, laboró como asistente ejecutivo del presidente de la publicitaria Bergés Peña.

Se desempeñó como director ejecutivo de Radio Reloj Nacional de Radio Continental 890 AM en 1977, Radio Cadena Informativa de Radio Cristal 710 AM y sub director creativo de la publicitaria Extensa, S.A, lo que definió una profesión que no es para cogerla de hobby sino dedicarle toda la vida como ejemplo.

Bueno Torres nacido en San Pedro de Macorís, República Dominicana, el 11 de abril del 1943. Estuvo casado con Adalgisa de Jesús, procreando seis hijos: Germán, Yuri, Francesca, Juan Manuel, Lyova y Karina Bueno de Jesús.

Entre sus galardones recibidos figuran desde 1983 veinticinco Micrófonos de Oro en las diferentes categorías y el «Gran Micrófono de Oro» máximo galardón otorgados por el Círculo de Locutores Dominicanos (CLD).

Premios «El Dorado» como mejor locutor de noticias del año 1980, 1982 y 1983 y cuatro Casandra de la Asociación de Cronista de Arte (Acroarte)

«Desde que abrimos en Radio Mil en la frecuencia 1180 AM, propiedad de Manuel María Pimentel el 14 de mayo de 1962, en la calle Espaillat esquina Conde fui el primer locutor musical del afamado programa Pídalo Hoy y Escuchalo Mañana Luego nos trasladamos a nuestro lugar definitivo en el Edificio Metropolitano en la Máximo Gómez esquina San Martín», contó en vida.

En el noticiario Radio Mil Informando Buenaventura Bueno Torres rompió el esquema de leer de manera lineal junto a Darío Aracena, Reinaldo Bálcacer, Joaquín Jiménez Maxwell director de la emisora, Fernando Valerio, Johnny García, José Bejarán y Wilfredo Muñoz en tres emisiones diarias donde tuvimos una pegada inmediata algo significativo para nosotros los locutores de noticias dramatizando los hechos y personajes.

«Como venía de ser actor de la radionovela Kalimán en los años 60 se me ocurrió dramatizar los personajes, eso me trajo problemas», contaba Bueno Torres, quien hacía el papel del «Hombre Increíble». Además por veinte años fue el locutor principal del Informativo Noti-6 Circuito Independencia, transformado más adelante en Centro Noticias Noti-5 de Telemicro.

Desde su retiro hace 25 años en 1989 de Radio Mil Informando, Bueno Torres decidió buscar mejor suerte en la televisión volviendo de nuevo a la lectoría de noticias de Noti-5 en Telemicro.

Al contar una de sus anécdotas con 17 años de edad laboraba en La Voz del Trópico 790 AM cuando recibió varias llamadas de los oyentes para que tocara el tema “Mataron al chivo”.

Era el 31 de mayo de 1961un día después de que ajusticiaron al dictador Rafael Leonidas Trujillo y se desconocía del acontecimiento.

Sin sospechar la situación de peligro a la que se exponía, Bueno Torres contó que iba a colocar el tema en el plato justo cuando llegó a la cabina el propietario de la estación don Joaquín Custals Pellecier evitándole un grave problema o quién sabe si salvándole la vida.

En esa emisora de radio, Buenaventura Bueno Torres conducía al mediodía «La Sonora Matancera y Daniel Santos», un programa que era un toque de queda.

En 1991 fue objeto de un reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía al otorgarle el «Carnet Diamante» para locutores con más de 25 años de ejercicio profesional. En el 2013 reconocido por el Poder Ejecutivo por su ardua labor en beneficio de la sociedad dominicana. Además de locutor fue catedrático de comunicación en Apec, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto a un grupo de locutores interesados en colaborar con esa institución pública. Impartió clases en los años 70 como profesor en la Escuela Nacional de Locución Otto Rivera, fundador del Círculo de Locutores Dominicanos y presidente de la Cabina de la Fama del CLD, miembro del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Sindicato Nacional Trabajadores de la Prensa (SNTP), Relacionista Público del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y Voz oficial de la JCE en las elecciones. Buenaventura Bueno Torres falleció en la Clínica Abel González de una insuficiencia renal que padecía hace muchos años en Santo Domingo, República Dominicana, el 6 de junio de 2018 a los 75 años de edad. Se desempeñaba como vicepresidente del Círculo de Locutores Dominicanos (CLD).

Sus restos descansan en el Cementerio Cristo Redentor.

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