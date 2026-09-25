López Obrador y las mañaneras: cuando la estrategia sobrevivió al estratega

La continuidad de las mañaneras bajo Claudia Sheinbaum confirma que López

Obrador creó una eficaz herramienta de control narrativo y consolidó un modelo de

comunicación presidencial permanente para convertirse en referente de

comunicación presidencial

POR RAFAEL MÉNDEZ

NOTA DEL AUTOR: Este es el tercer artículo de una serie de tres Estudios de

Caso sobre comunicación presidencial permanente. La primera entrega estuvo

dedicada a “Abinader y la comunicación permanente: cuando el presidente se

convierte en vocero, moderador y cuestionador de su Gobierno”, y la segunda a

“Trump y su lógica impredecible como estrategia de comunicación

permanente”.

Andrés Manuel López Obrador convirtió durante seis años las conferencias de

prensa conocidas como “las mañaneras” en mucho más que un ejercicio

cotidiano de información gubernamental, porque al comparecer cada día antes

de que buena parte del sistema político y mediático mexicano fijara sus

prioridades, conseguía establecer temas, interpretarlos desde su propia

perspectiva y obligar a adversarios, periodistas y actores sociales a comenzar

la jornada reaccionando frente a la agenda colocada desde el Palacio Nacional,

sede del Poder Ejecutivo federal de México.

Prueba al canto: el resultado más revelador de aquella estrategia apareció

después de concluido su mandato presidencial, cuando su sucesora Claudia

Sheinbaum, lejos de desmontar el modelo, lo conservó de manera creadora

bajo el nombre de La mañanera del pueblo, adaptándolo a su propio estilo y

definiéndolo como una de sus principales formas de comunicación directa con

la ciudadanía y los medios.

Esa continuidad convierte las mañaneras de López Obrador en una experiencia

particularmente relevante dentro del estudio de la comunicación presidencial

permanente, porque demuestra cómo un mandatario puede convertirse en

principal vocero de su propio gobierno sin limitarse a multiplicar apariciones

públicas, siempre que esa exposición responda a un sistema reconocible, con

horario, escenario, disciplina, objetivos políticos y capacidad sostenida para

construir una narrativa.

La comunicación como método de gobierno

López Obrador demostró que comunicar desde la Presidencia de la República

no significaba solamente anunciar decisiones, responder preguntas y atender

inquietudes canalizadas por los periodistas, sino también disputar diariamente

la interpretación de los acontecimientos, explicar políticas públicas, responder a

sus adversarios, defender su gestión y establecer ante la opinión pública el

marco desde el cual pretendía que fueran examinados los principales temas

nacionales.

Ahí radicó buena parte de su jugada maestra: mientras otros gobiernos

reaccionan después de que los medios, la oposición o los acontecimientos

imponen la conversación pública, AMLO procuraba adelantarse y colocar cada

mañana los asuntos sobre los cuales México, e incluso parte de la opinión

pública internacional, terminarían discutiendo durante buena parte del día,

convirtiendo la comunicación en una extensión cotidiana del ejercicio político

del poder.

La estrategia tampoco estuvo exenta de cuestionamientos, porque sus críticos

entendían que la extraordinaria centralidad presidencial podía debilitar la

autonomía comunicacional de ministros y funcionarios, al tiempo que

denunciaban confrontaciones con periodistas, utilización partidista del espacio

y una excesiva concentración de la interpretación gubernamental en la figura

de un mandatario que asumía simultáneamente la condición de gobernante y

principal vocero de su administración.

Pero precisamente ahí aparece la diferencia respecto de una simple

sobreexposición presidencial: AMLO no comparecía ocasionalmente para

comentar cuanto acontecía ni lo hacía únicamente cuando la coyuntura lo

aconsejaba, sino que construyó un ritual comunicacional estable y previsible,

capaz de generar audiencia propia, noticias, controversias y respuestas

opositoras, mientras convertía cada mañana en un nuevo escenario para

disputar el control de la narrativa pública.

La estrategia sobrevivió al estratega

Un estudio publicado en enero de 2026 por la Revista Mexicana de Opinión

Pública, de la Universidad Nacional Autónoma de México, examinó

precisamente la transición de las mañaneras entre López Obrador y su

sucesora Claudia Sheinbaum, concluyendo que estos espacios funcionan como

discursos multimodales capaces de incidir en la agenda pública y en la

legitimidad gubernamental, al tiempo que identificó continuidades y

transformaciones entre ambos liderazgos.

Sheinbaum ha explicado sin ambigüedades por qué decidió conservar los

encuentros matutinos con los medios, al considerarlos una vía para

comunicarse directamente con la población, debatir aquello que publican los

medios y ejercer el derecho de réplica del Gobierno, mientras sostiene que su

administración mantiene el modelo bajo el principio de “cada quien a su estilo”,

reconocimiento explícito de que recibió una arquitectura comunicacional

probadamente eficaz y decidió hacerla propia.

Para quienes estudian este modelo, la continuidad permite formular una

conclusión de mayor alcance: las mañaneras trascendieron a López Obrador

porque lograron institucionalizar una determinada manera de ejercer la

comunicación presidencial, en la cual el mandatario prescinde parcialmente de

la intermediación tradicional, fija prioridades, explica directamente su gestión y

disputa desde la propia Presidencia la interpretación de los acontecimientos.

El modelo entraña oportunidades y riesgos, porque facilita cercanía, capacidad

de respuesta y comunicación directa, pero también puede convertir al

presidente en fuente dominante del relato gubernamental y reducir el espacio

de ministros, portavoces y otras voces institucionales. Su eficacia no deriva

simplemente de que el mandatario hable todos los días, sino de que esa

comunicación responda a una arquitectura, conserve coherencia narrativa y

tenga claramente definido qué pretende conseguir cada vez que el presidente

toma la palabra.

López Obrador dejó así algo más duradero que miles de horas frente a

cámaras y micrófonos: convirtió una práctica personal de comunicación en un

método de ejercicio político que su sucesora consideró suficientemente útil y

eficaz para conservarlo. Ahí reside probablemente la mayor prueba de su éxito:

la estrategia sobrevivió al estratega y comenzó a transformarse en

modelo de comunicación presidencial.

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