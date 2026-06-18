moto g y motorola edge: las funciones premium de Motorola empiezan a llegar a más personas

República Dominicana. Junio de 2026. En el competitivo mercado de smartphones, la diferencia entre la gama alta y la gama media continúa reduciéndose. Motorola consolida esta tendencia al incorporar funciones premium en una mayor cantidad de dispositivos de las familias moto g y motorola edge, incluyendo equipos como los nuevos moto g17, moto g77 y modelos de la serie edge 70.

La estrategia apunta a democratizar tecnologías que hasta hace poco eran exclusivas de celulares premium. Así, más usuarios pueden acceder a herramientas avanzadas de conectividad, inteligencia artificial, diseño y productividad sin necesidad de invertir en los segmentos más costosos del mercado.

Qué debes saber sobre las nuevas funciones premium de Motorola

Motorola amplía funciones premium a más celulares de las familias moto g y motorola edge .

y . Modelos como moto g17 , moto g77 y la nueva familia edge 70 incorporan herramientas antes reservadas a la gama alta.

, y la nueva incorporan herramientas antes reservadas a la gama alta. NFC permite realizar pagos sin contacto y usar funciones vinculadas al transporte.

permite realizar pagos sin contacto y usar funciones vinculadas al transporte. moto ai y Google Photos suman edición inteligente, organización de fotos y recomendaciones personalizadas. Además, los usuarios también pueden disfrutar de Circle to Search, que redefine la forma de descubrir información: con un simple gesto, acerca respuestas instantáneas directamente desde la pantalla

y suman edición inteligente, organización de fotos y recomendaciones personalizadas. Además, los usuarios también pueden disfrutar de que redefine la forma de descubrir información: con un simple gesto, acerca respuestas instantáneas directamente desde la pantalla Smart Connect mejora la productividad al conectar el celular con PC, TV y monitores.

mejora la productividad al conectar el celular con PC, TV y monitores. Motorola lleva materiales premium y colores Pantone a más segmentos del mercado.

NFC en más celulares moto g: pagos sin contacto y conectividad diaria

Una de las funciones más esperadas es la expansión de la tecnología NFC dentro de la familia moto g. Equipos como el moto g17 & moto g77 ya forman parte de la nueva estrategia de Motorola orientada a democratizar herramientas premium dentro de segmentos más accesibles. Sin ir más lejos, el moto g 17 es uno de los equipos más económicos en el mercado en ofrecer NFC.

La conectividad NFC permite transformar el smartphone en una billetera digital para realizar pagos sin contacto. Además de simplificar compras en comercios, esta tecnología también facilita la vinculación rápida con accesorios inalámbricos y distintos sistemas de movilidad urbana compatibles. Históricamente asociada a la gama premium, ahora se vuelve mucho más accesible dentro del ecosistema Motorola.

Batería de larga duración y carga TurboPower

La autonomía sigue siendo uno de los puntos más valorados por los usuarios. Motorola reforzó este apartado tanto en la línea moto g como en la familia edge 70, incorporando baterías optimizadas para jornadas intensivas y sistemas de carga rápida TurboPower.

Modelos como el moto g17, moto g77 ofrecen rendimiento energético pensado para streaming, gaming, redes sociales, videollamadas y productividad móvil sin interrupciones prolongadas. Además, la carga rápida permite recuperar varias horas de uso con pocos minutos conectado al cargador.

Por ejemplo, el cargador TurboPower de 30W del g77 es capaz de ofrecer autonomía para todo el día con apenas algunos minutos conectado, una característica cada vez más valorada por usuarios que necesitan recuperar batería rápidamente antes de salir de casa o continuar la jornada laboral.

moto ai y Google Photos: inteligencia artificial en más dispositivos Motorola

La inteligencia artificial se convierte en uno de los grandes diferenciales del ecosistema Motorola. Funciones impulsadas por moto ai y la integración con Google Photos ya llegan progresivamente a más usuarios de las familias moto g y edge.

Así, por ejemplo, encontramos:

Armario Digital: a través de la integración con Google Photos, dispositivos edge permiten organizar prendas almacenadas en la galería y generar combinaciones de outfits de forma inteligente. Esta experiencia busca simplificar la organización personal mediante IA aplicada al contenido fotográfico.

Daily Drops: esta experiencia incorpora recuerdos destacados de Google Photos junto a información contextual, como clima, agenda y noticias relevantes directamente en la pantalla principal del dispositivo.

Magic Editor y edición avanzada con IA: herramientas como Magic Editor, borrador mágico, mejora automática de imágenes y optimización inteligente de retratos se expanden hacia más modelos de Motorola, incluyendo integrantes seleccionados de la familia edge 70, moto g17 y moto g77. Esto permite acceder a edición fotográfica avanzada sin depender exclusivamente de equipos flagship.

Smart Connect: más productividad entre celular, TV y PC

La plataforma Smart Connect continúa ampliando funciones multidispositivo dentro del catálogo Motorola. Equipos de las líneas moto g y edge 70 pueden conectarse de manera inalámbrica a televisores, monitores y computadoras para potenciar la productividad y el entretenimiento.

Entre las funciones disponibles se destacan:

transferencia rápida de archivos entre dispositivos

uso del celular como webcam HD

duplicación de pantalla

experiencia de escritorio ampliada

sincronización de portapapeles entre smartphone y PC

Modelos como el motorola edge 70 y moto g77 apuntan a usuarios que buscan un teléfono preparado para trabajo híbrido, entretenimiento y multitarea diaria.

Diseño premium y materiales inspirados en la gama alta

Motorola también trasladó parte de la identidad visual premium de la familia edge hacia dispositivos más accesibles. Acabados en cuero vegano, texturas inspiradas en gamuza y colores desarrollados junto a Pantone ahora aparecen en más modelos moto g y edge 70.

Equipos como el moto g17 buscan acercar esa experiencia visual y táctil a usuarios que priorizan diseño, comodidad de uso y materiales con apariencia premium dentro de segmentos más accesibles.

Esta decisión no solo mejora la estética del dispositivo, sino también la experiencia de uso gracias a materiales que ofrecen mejor agarre, menor acumulación de huellas y mayor sensación premium en mano.

Dónde comprar los nuevos moto g y moto edge en República Dominicana

Los nuevos smartphones de Motorola pueden conseguirse en República Dominicana a través de retailers autorizados, operadores móviles y las principales cadenas de tecnología del país.

El moto g17 aparece como una de las opciones más accesibles para quienes buscan ingresar al ecosistema Motorola con funciones avanzadas de conectividad, inteligencia artificial y autonomía optimizada, mientras que los moto g77, y edge 70 apuntan a usuarios que priorizan rendimiento, productividad y experiencias premium.

Para conocer más sobre todos los dispositivos de motorola se puede ingresar a la página web https://www.motorola.com/do/es/homepage y redes sociales:

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