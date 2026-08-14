Periódico Hoy celebra 45 años de trayectoria con la mirada puesta en el futuro

Santo Domingo. — El Periódico Hoy celebró sus 45 años de trayectoria con un encuentro que reunió a colaboradores, ejecutivos e invitados especiales para conmemorar la historia de un diario que ha hecho de la verdad, la pluralidad y la responsabilidad periodística pilares de su ejercicio profesional.

La actividad fue encabezada por el presidente de Editora Hoy, José Alfredo Corripio, y el director del periódico, Rolando Guzmán, quienes destacaron el legado construido durante cuatro décadas y media y reflexionaron sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el periodismo en un escenario marcado por la transformación de las formas de producir, recibir y compartir información.

Durante su intervención, José Alfredo Corripio destacó que el 45 aniversario constituye una oportunidad para reconocer el camino recorrido, valorar la experiencia acumulada y, al mismo tiempo, mirar hacia los retos y posibilidades que tiene el medio por delante.

Resaltó especialmente la visión de su fundador, José Luis Corripio (don Pepín), quien concibió un periódico abierto a las distintas posiciones y con el compromiso de colocar la responsabilidad de informar por encima de intereses particulares.

Esa visión, señaló, ha acompañado al Periódico Hoy a lo largo de su trayectoria y ha contribuido a consolidar una identidad sustentada en el equilibrio, la sobriedad, la profundidad y la pluralidad.

También puso énfasis en la importancia de un periodismo que no se limite a contar lo que ocurre de manera inmediata, sino que profundice en los acontecimientos a través de la investigación, el análisis y la búsqueda permanente de la verdad.

Un periodismo que evoluciona sin perder su esencia

Por su parte, el director del Periódico Hoy, Rolando Guzmán, centró su intervención en los desafíos que enfrenta la profesión y en la necesidad de continuar evolucionando sin perder de vista los principios que han definido al periódico a lo largo de su trayectoria.

Guzmán destacó la importancia de preservar el compromiso con los lectores en un momento en que las formas de producir, distribuir y consumir información han cambiado de manera significativa.

En ese contexto, planteó la necesidad de que el periódico continúe adaptándose a los nuevos tiempos, incorporando nuevas herramientas y formas de comunicación, pero manteniendo la esencia que le ha permitido construir una relación de confianza con sus lectores.

Reconocimiento a quienes han construido la historia del Hoy

La celebración también sirvió para reconocer a las distintas generaciones de profesionales y colaboradores que, con su trabajo, talento y dedicación, han contribuido a construir la historia del periódico.

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