Edesur Dominicana trabaja para restablecer el servicio a unas 60 viviendas afectadas por prácticas fraudulentas en el DN

Advierte sobre las consecuencias legales y los riesgos del hurto eléctrico para la seguridad física y las propiedades

SANTO DOMINGO. Edesur Dominicana trabaja para restablecer el servicio eléctrico, en el menor tiempo posible, de unas 60 viviendas, ubicadas por el Kilómetro 8 de la Carretera Sánchez del Distrito Nacional, que fueron afectadas por un incendio del cableado originado por prácticas fraudulentas en módulos prepago.

La distribuidora reiteró su advertencia sobre las consecuencias legales del hurto eléctrico y para la seguridad de las personas, propiedades privadas y para el sistema eléctrico.

La empresa informó que más de cuatro módulos concentrados en altura resultaron afectados por maniobras ilegales y se encuentran fuera de servicio debido a que se quemaron los conductores eléctricos que les alimentan de energía, luego que de que desaprensivos colocaran conexiones directas.

Tras ser eliminadas las conexiones directas ilegales, las personas volvieron a manipular los módulos prepagos de energía, provocando cortocircuitos en los conductores debido al sobrecalentamiento de los cables eléctricos.

Los involucrados trataron también de impedir que los técnicos de Edesur procedieran a normalizar el servicio, lo que obstaculizó la rápida respuesta de la empresa ante el incidente.

En estos momentos, tres brigadas de Edesur se encuentran trabajando en el terreno para corregir la situación y restablecer el servicio.

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