- Publicidad -
MundoNacionales

Gobierno solicitó retiro de nueve miembros de misión diplomática de Cuba y familiares

PERIODICO PRIMICIAS13 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno dominicano solicitó
formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de nueve miembros de su misión
diplomática y sus familiares, concediendo un plazo de siete días para tales fines.
Explica que la medida se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado
receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte.
El Gobierno dominicano dice que  se acoge a la normativa vigente y seguirá conduciendo este asunto con
la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las
relaciones entre ambos países.

Señala que al tratarse de comunicaciones diplomáticas, informa que no
se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS13 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Prestarse a sí mismo para evitar el pago de intereses

13 de agosto de 2026

Juegos deportivos y su impacto en sociedad dominicana

13 de agosto de 2026

Periódico Hoy celebra 45 años de trayectoria con la mirada puesta en el futuro

13 de agosto de 2026

Cuando muere un diputado, ¿a quién pertenece la curul?

13 de agosto de 2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!