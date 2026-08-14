Gobierno solicitó retiro de nueve miembros de misión diplomática de Cuba y familiares

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno dominicano solicitó

formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de nueve miembros de su misión

diplomática y sus familiares, concediendo un plazo de siete días para tales fines.

Explica que la medida se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado

receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones

Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte.

El Gobierno dominicano dice que se acoge a la normativa vigente y seguirá conduciendo este asunto con

la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las

relaciones entre ambos países.

Señala que al tratarse de comunicaciones diplomáticas, informa que no

se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema.

Visited 1 times, 1 visit(s) today