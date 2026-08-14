Juegos deportivos y su impacto en sociedad dominicana

Manuel Díaz Aponte

Quedó demostrado con notable firmeza que los deportes unen e integran a los pueblos de manera colectiva, dejando atrás los resentimientos, insatisfacciones y demandas colectivas.

En cualquier dimensión en que se analice los recientes clausurados XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, fueron un éxito rotundo, comprobando nuevamente el impacto social del deporte en la sociedad.

Ese logro es de toda la comunidad dominicana que supo recibir y brindar las mejores atenciones a más de 6,200 atletas de 37 naciones que confluyen armoniosamente en los espacios escogidos para tan magno acontecimiento.

En cada uno de los visitantes presentes en la cita deportiva la amabilidad y trato receptivo del dominicano quedará grabado para siempre como demostración de la hospitalidad que nos caracteriza.

El oro y máximo reconocimiento corresponde a los atletas y dirigentes que hicieron los mayores esfuerzos para alcanzar el honor de ir al podio con las cabezas erguidas.

Como lo ha reconocido el propio ministro de Deportes, Kelvin Cruz, han sido los atletas que pusieron en alto la enseña tricolor los verdaderos héroes y piezas esenciales del éxito alcanzado en la reciente clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

Allí, la República Dominicana quedó en el quinto lugar entre las 37 delegaciones participantes con un balance final de 150 medallas, entre ellas, 46 de oro; 37 de plata y 67 de bronce.

Hubo 11 Federaciones como béisbol, balompié, tiro con arco y esgrima moderna, que se quedaron en la gatera y ello merece una explicación y adopción de políticas firmes de la dirección del Comité Olímpico Dominicano (COD).

Debe haber una evaluación seria y profunda de las federaciones que no lograron medallas pese a los incentivos que reciben del Ministerio de Deportes. Es un absurdo que el béisbol siga siendo la cenicienta en estos eventos pese a la tradición de ese deporte en el país y a los grandes jugadores que hoy son estrellas en las Grandes Ligas.

Incentivos a los atletas

El gobierno ofreció un almuerzo a los atletas ganadores de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde, además, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, comunicó que fueron distribuidos 77.5 millones de pesos entre los más sobresalientes de esa justa deportiva.

En la actividad, el presidente de la República, Luis Abinader anunció que los atletas medallistas de Santo Domingo 2026 serán integrados al PARNI y recibirán nuevos incentivos a partir del año venidero.

Esa incorporación al Programa de Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales (Parni), cuyos fondos serán aumentados en el presupuesto del 2027, les permitirá lograr una mejor calidad de vida juntos a sus familiares.

Abinader resaltó que se trata de la mejor participación de la delegación dominicana en toda su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al establecer récord tanto en la obtención de medallas de oro como en el total de preseas alcanzadas que sumaron 150.

A los atletas que conquistaron más de una medalla recibirán un incentivo adicional, como en el caso de Liranyi Alonso, ganadora de cuatro medallas de oro, quien recibirá RD 1.2 millones en premios.

Es una medida atinada y justiciera que duplicará los esfuerzos de los deportistas en cada disciplina de cara a próximas justas que se realicen en el país o en el exterior.

La proyección lograda por la República Dominicana tras el éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe merece una recompensa entre sus principales protagonistas, como los incentivos recibidos por cada atleta ganador de medallas.

El presidente del COD, Garibaldy Bautista, reconoció que la entrega oportuna de los recursos estatales a las diversas federaciones contribuyó a la preparación de los atletas.

Gran Esparcimiento

Quedó demostrado nuevamente que el pueblo dominicano disfruta cada competencia de los Juegos a tal punto que la asistencia fue masiva. Igualmente, el seguimiento a las transmisiones por RTVD fue extraordinario, situándose en 8.22 millones de personas a nivel nacional, según la firma especializada Media Express.

El canal oficial lideró las transmisiones con un 80% del share entre las demás emisoras de televisión que difundieron las competencias.

Las jornadas deportivas más seguidas por los televidentes fueron el voleibol y el atletismo, con un 40% y 39% respectivamente.

Tradicionalmente, la sociedad dominicana ha sido amante de los deportes y en particular del béisbol. Pero ahora es diferente porque la preferencia se inclina hacia otras disciplinas como, por ejemplo, el fútbol.

El estímulo a los atletas destacados que intervienen en eventos nacionales e internacionales ha sido un gran acierto por parte de las autoridades, iniciándose en el gobierno del ex presidente Leonel Fernández en 1996, con la creación del PARNI.

Desde entonces, los siguientes mandatos de Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader dieron seguimiento a esa política de protección del atleta dominicano.

En el 2003, se celebraron en el país los XIV Juegos Deportivos Panamericanos donde participaron más de cinco mil 300 atletas de 42 naciones de América. Dicho evento es considerado la punta del eje del salto deportivo dominicano.

En efecto, el país obtuvo 41 medallas, incluida 10 de oro y 12 de plata, además de las 19 de bronce.

Los dirigentes deportivos dominicanos coinciden que fue la arrancada definitiva para la consolidación de nuestros deportes a escala internacional.

La gran actuación del velocista Félix Sánchez, que venía de ganar dos títulos mundiales en los 400 metros con vallas, llevó hasta el delirio a más de 45 mil fanáticos que lo vieron ganar su medalla de oro en el estadio olímpico que hoy lleva su nombre.

Inversión en los deportes

La inversión del estado dominicano en los deportes siempre ha sido tema de debates por tratarse de una necesidad imperiosa para la calidad de las instalaciones, así como el rendimiento de los atletas.

Ya no se ve, como “algo innecesario” el apoyo gubernamental a los deportes en la medida en que República Dominicana ha ido creciendo económica y poblacionalmente.

El liderato nacional incluido, representantes del Estado y el sector privado, están conscientes de que debemos promover e incentivar la práctica deportiva en forma masificada para contrarrestar los vicios nocivos entre los jóvenes.

Pero todavía falta mucho por hacer en nuevas instalaciones deportivas y programas de incentivos a los deportistas.

En América Latina, Brasil es el principal inversor en los deportes de aficionados en la región, según Forbes.

Apunta que: “Una revisión de los presupuestos oficiales para el deporte en las 20 naciones más importantes de la región, consultados por Forbes República Dominicana, la cifra que se destinó en 2015 fue de mil 895 millones de dólares, correspondientes al impulso del alto rendimiento, infraestructura, programas de activación física, promoción, salarios administrativos y becas”.

Brasil, fue el que más aportó con un significativo 44,4 % seguido por México, Chile, Colombia y Ecuador. En el apartado de Centroamérica, sus países aportaron ese mismo año 90.9 millones de dólares.

La misma publicación asegura que luego de los países ya citados, siguen Panamá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, y Argentina, países que en los últimos años más han invertido en el deporte en lo que al continente respecta.

Los dominicanos debemos preservar nuestras edificaciones y parques deportivos no tan solo porque se trata de un patrimonio colectivo, sino por supuesto, por las cuantiosas inversiones económicas realizadas.

Asimismo, el gobierno debe seguir acondicionando instalaciones como el complejo deportivo de San Pedro de Macorís, actualmente visiblemente abandonado.

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