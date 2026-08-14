Cámara de Diputados rinde honras fúnebres al exdiputado Andrés “Licho” Matos

SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados rindió este jueves honras fúnebres al exdiputado Andrés Matos, conocido como “Licho”, durante una solemne ceremonia celebrada en el Salón de la Asamblea Nacional, donde legisladores, exlegisladores, familiares y dirigentes políticos acompañaron sus restos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, destacó las condiciones humanas y profesionales de Matos, a quien definió como “un servidor público íntegro y buen comunicador”.

Pacheco resaltó que, aun en medio de sus quebrantos de salud, Matos acudía a sus responsabilidades políticas y continuaba trabajando en televisión, manteniendo una actitud optimista y sin lamentarse por las dificultades que atravesaba.

El presidente de la Cámara recordó que Matos siempre respondía con optimismo cuando le preguntaban por su estado de salud: “Estoy mejor”.

Asimismo, Pacheco destacó la firmeza que caracterizaba al exlegislador y su disposición de continuar cumpliendo con sus responsabilidades aún durante su enfermedad.

“Licho fue un ejemplo para los que hacen política”, afirmó.

Al expresar sus condolencias a los familiares, Pacheco manifestó: “El dolor que ustedes tienen también es nuestro”.

Durante el acto se realizaron varias guardias de honor con la participación de legisladores y exlegisladores.

La primera estuvo integrada por Alfredo Pacheco Osoria, Jesús “Chú” Vásquez, Moisés Ayala Pérez y Darwelly de Aza. En la segunda participaron Gustavo Sánchez, Amado Díaz, Elías Wessin Chávez y Nidio Encarnación.

También participaron diputados y senadores de distintas bancadas, quienes acompañaron los restos del exlegislador en señal de respeto.

Concluidas las guardias, una delegación de legisladores trasladó el féretro hasta la parte frontal del Palacio del Congreso Nacional, donde miembros de la seguridad de la institución rindieron honores militares.

Posteriormente, el presidente de la Cámara de Diputados entregó la Bandera Nacional a los familiares de Matos.

Al entregar la enseña tricolor, Pacheco expresó:

“Entrego esta Bandera Nacional a sus familiares como una muestra de la huella profunda que dejó el extinto Andrés Matos en este Congreso Nacional, especialmente en la Cámara de Diputados, y también como un símbolo del patriotismo y de su lucha siempre a favor de las mejores causas de la República Dominicana”.

Tras entregar la bandera, Pacheco abrazó a la esposa y a otros familiares del exlegislador.

Andrés Matos fue diputado al Congreso Nacional durante el período 1998-2002 y desarrolló además una trayectoria vinculada a la comunicación y la actividad política.