MINISO y Coca-Cola presentan una nueva colección colaborativa en República Dominicana

Santo Domingo. – MINISO y Coca-Cola anunciaron la llegada a República Dominicana de una nueva colección colaborativa de accesorios y artículos de uso cotidiano inspirados en la identidad visual de Coca-Cola. La línea estará disponible desde el sábado 3 de octubre, disponible hasta agotar existencia, en tiendas MINISO seleccionadas.

La colección incluye varios artículos como gorras, bultos, termos y llaveros que incorporan elementos gráficos de Coca-Cola. La colaboración reúne la propuesta de diseño y funcionalidad de MINISO con la identidad de una marca que ha construido una conexión con distintas generaciones de consumidores.

Para Coca-Cola, esta iniciativa amplía su presencia en la vida cotidiana a través de productos distintos a las bebidas. Sus elementos visuales se trasladan a artículos de uso personal, ofreciendo otra forma de relacionarse con la marca desde el diseño y la cultura del coleccionismo.

“La relación de Coca-Cola con las personas se ha construido a través de los momentos y las experiencias que compartimos. Esta colaboración con MINISO nos permite explorar una nueva forma de expresar ese vínculo, mediante artículos que forman parte de la vida cotidiana de nuestros consumidores”, expresó Ana Virginia García, directora de Marketing para Coca-Cola República Dominicana.

Por su parte, Joselyn Goico, gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas de MINISO, destacó el papel de estas colaboraciones dentro de la oferta de la tienda.

“Las colaboraciones nos permiten incorporar distintas identidades y propuestas de diseño a nuestro portafolio. En esta ocasión, la colección con Coca-Cola reúne accesorios y artículos funcionales que responden al interés de nuestros consumidores por productos vinculados a marcas con las que se identifican”, señaló Goico.

La información sobre los productos y los puntos de venta participantes se compartirá a través de los canales oficiales de MINISO República Dominicana.

Acerca de La Compañía Coca-Cola

The Coca-Cola Company es una compañía global de bebidas que ofrece más de 200 marcas en más de 200 países y territorios. La misión es refrescar al mundo y hacer una diferencia a través de sus productos, desde refrescos hasta opciones de hidratación, nutrición, jugos y más.

Coca-Cola RD forma parte del Sistema Coca-Cola, junto a su socio embotellador Bepensa Dominicana, llevando al mercado un portafolio de bebidas diseñado para acompañar distintos momentos de consumo, refrescar a las personas y contribuir al desarrollo de experiencias de valor junto a sus aliados comerciales.

Acerca de MINISO

Miniso es una marca global retail que está presente en más de 100 países, ofreciendo productos de alta calidad, diseño y tendencia a precios accesibles, con un amplio portafolio de productos para el día a día destacándose por sus colaboraciones con reconocidas franquicias y personajes a nivel mundial.

En República Dominicana, MINISO cuenta actualmente con 37 tiendas en puntos estratégicos del país, consolidando su presencia y fortaleciendo continuamente su propuesta y expansión en el mercado local.

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