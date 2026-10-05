Mayoría peledeístas en NYC ratifica su apoyo incondicional a Javier García

NUEVA YORK.— La gran mayoría de los dirigentes y militantes de la seccional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Nueva York, la más grande de esa organización en el exterior, ratificó su apoyo incondicional al aspirante presidencial Francisco Javier García, por considerar que representa la única garantía de llevar el partido al poder en 2028.

En un documento de prensa firmado por decenas de dirigentes y militantes, estos expresaron: “Los miembros de su equipo de campaña respaldamos en toda su extensión las declaraciones que ofreciera el compañero Javier García luego de que la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap-2026) anunciara la suspensión definitiva de la consulta ciudadana que estaba programada para el próximo 18 de octubre”.

Javier García cuestionó la decisión de cancelar la consulta presidencial y acusó a la Conap de no informar a los postulantes sobre una carta de la Junta Central Electoral (JCE) que, según afirmó, permitiría buscar una alternativa.

Sostuvo que la comisión debió convocar a los aspirantes antes de anunciar la suspensión y cuestionó, incluso, la facultad de ese equipo para cancelar todo el proceso sin realizar consultas previas.

Reveló que la JCE había remitido al PLD, el 16 de septiembre, una carta relacionada con la disponibilidad de los equipos, aunque no dio a conocer su contenido.

A su juicio, lo procedente era que la comisión convocara a los aspirantes el 17 de septiembre, al día siguiente de la fecha de la carta, para analizar la situación y, ante la imposibilidad de utilizar el voto automatizado, plantear al Comité Central (CC) la modificación del mecanismo de votación.

“Reafirmamos nuestro compromiso con su candidatura y con la unidad del PLD, convencidos de que nuestro partido saldrá victorioso en las elecciones de 2028 con Javier García como candidato presidencial”, precisaron.

Entre los firmantes figuran los miembros del CC: Miguel Suriel, Frank Cortoreal, Luis Lithgow, Rafael Encarnación, Tovarick Bautista, Alejandro Montesino, Darío Collado, Pedro Zorrilla, Emiliano Pérez, David Cordero, Osvaldo Vargas, Elbis Marte, Sobeira Durán y Arturo Ortiz,.

Asimismo, Víctor Comprés, Luis Encarnación, Joel Martínez, José Fernández, Darío Medina, Nelson Collado, Francisco Francisco, Felix Francisco, Aderlin Martinez, Elizabeth Fernández, Luis Padilla y María Bello.

Asimismo, los Presidentes de Intermedios en los condados de Manhattan, El Bronx, Brooklyn, Queens y Long Island: David Sánchez, Miguel Acosta, Kiara Jiménez, Alejandro Frías, Arismendis González, Josefina Alcántara, Pascual Alcantara, Xiomara Payano y Salvador Ortiz.

Además, Nelson Felipe, Mercedes Collado, Ángela López, Mijail Infante, Glenis Durán, Pedro Luna, Frank Álvarez, Eugenia Jiménez, Evaristo Batista, Héctor Belén, Jesús Casanova, Juan Fernández, Miguelina Núñez, Josefina Nuñez, Fausto Mora, Carmen Piña, Uceta Arcenio, Ana F. Ramos y Denny Marcelino.

También, Ana Gómez, Carlos Reyes, Julio Padilla, Leo Piña, Ruth Rodríguez, Rabin González, Carlos Lora, Diana Ortega, Anthony Núñez, Dolores Trinidad, Noemí Pérez, Ariadna Holguín, Mariana Durán, Yoedis Rodríguez, Manuel Rodríguez, Rosanna Torrez, Maritza García, Nysha Marcelino, Manuel Rodriguez, Williams González y Félix Vásquez.

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