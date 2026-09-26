Ganadería no está de vacaciones en el Suroeste, productores no se rinden, grandes aportes a la industria y a la economía
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
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La ganadería no está de vacaciones en el Suroeste de la República Dominicana, a pesar de la
sequía y otros inconvenientes que durante el año 2026 han afectado ese importante sector
productivo, que aporta a la industria y a la economía de las diferentes comunidades.
El Suroeste acumula una historia positiva impactante en la producción lechera de vaca y de cabra,
a las que se le agrega valor en la elaboración de diferentes productos.
Resalta esa producción lechera aportada por las provincias San Cristóbal, San José de Ocoa,
Peravia, Azua, San Juan, Las Matas de Farfán, Pedro Corto, entre Las Matas de Farfán y San Juan;
Barahona, Ahorco, Pedernales y otras comunidades, aportando leche fresca para la leche
evaporada, condensada, crema de leche, dulcerías, queserías, yogurt, boruga, mantequilla y otros
derivados de la leche.
La leche de las vacas del Suroeste, a pesar de momentos dramáticos de sequía, siempre han
aportado a los centros de acopio y enfriamiento de la leche para ser procesada por la industria
láctea dominicana.
Al 2022 El Sur contaba entre 9 y 10 plantas lácteas compuesta por plantas industriales
procesadoras de lácteos de escala formal.
El Suroeste mayoritariamente tiene una industria láctea de pequeñas y medianas empresas,
queserías artesanales o semi industriales, con incidencia en las provincias de San Juan, Elías Piña,
Pedernales, Independencia, Bahoruco y Barahona.
De las 180 industrias lácteas formales registradas al 2022 en el Ministerio de Industria, Comercio y
Mipymes, apenas aproxidamente un cinco por ciento están establecidas en la región Sur.
Hace poco fue anunciado un programa para modernizar más de 300 plantas procesadoras de leche
con el proyecto NOPROLAC para mejorar los procesos de pequeñas y medianas industrias lácteas
en el país.
Primicias decidió investigar la producción lechera desde San Cristóbal hasta Pedernales y Elías
Piña, incluyendo Peravia, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana y Azua
PRODUCCION LECHERA Y VALOR AGREGADO EN LAS PROVINCIAS DEL SUROESTE
SAN CRISTOBAL
San Cristóbal, en el Sur corto, muy cercana al Distrito Nacional, tiene una ganadería de leche
importante en la economía de la provincia, con pequeños y medianos ganaderos con incidencia en
el municipio cabecera, Villa Altagracia, Yaguate y otras comunidades periféricas.
La Asociación Dominicana de Productores de Leche (APROLECHE) y la Dirección Regional de
Ganadería capacitan y ofrecen asistencia a los ganaderos de la provincia.
Es una provincia lechera con la meta de ampliar el rendimiento en la producción de litros por vaca
al día y garantizar el estricto cumplimiento de las normas de calidad dominicanas como las
normativas NORDOM para la leche cruda y maximizar el uso de tecnología en los centros de
acopio locales.
Un hijo de San Cristóbal, el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien gobernó con mano
dura el país en el período 1930-1961, construyó la Ciudad Ganadera en la capital dominicana en el
1955, año el cual nació la primera pasteurizadora de leche, la Central Lechera Dominicana,
monopolio en esa dictadura.
ULTRAPASTESTEURIZADORA CELIA
San Cristóbal contó a partir de los años finales de la década de los 90 con una empresa como la
Ultrapasteurizadora Celia, en la comunidad de Ingenio Nuevo, que producía leche de larga
duración UHT, procesando la leche líquida para el mercado local, diversificando el consumo de
leche fluida con una marca industrial local que puso en alto el desarrollo productivo de la
provincia.
PROFRUVECA
Es una empresa de San Cristóbal que tiene en su portafolio una línea de bebidas lácteas
esterilizadas y que produce leche de vaca evaporada. Enlata su leche en su planta en Madre Vieja
Sur, combinando la leche de vaca con el coco para su oferta comercial.
VALOR AGREGADO A LA LECHE EN SAN CRISTOBAL
Dulcerías, cafeterías y reposterías agregan valor a la leche líquida en San Cristóbal. En esa
provincia tiene una fuerte presencia el dulce de leche de vaca.
El dulce de leche, dulces rellenos, dulce de leche en barra y otros productos de reposterías como
bizcochos, polvorones, suspiros lo elaboran en la panadería-repostería Don Babo, Melcocha, Kuki
Bakery & Café, Punto Pastelero.
DULCERIA LA PURA CREMA, SAN CRISTOBAL
Es una empresa ubicada en la avenida Libertad, en San Cristóbal, que cuenta con leche en galones,
queso en hoja, yogur, marcas de dulces de otras provincias y comunidades como Primor,
Bayaguana; 3 Rosas, Van; Tula, El Seibo; Rodríguez, de Monseñor Nouel; dulces de leche relleno de
cajuil, guayaba, naranja, de leche auténtico banilejo, cortado de leche, chicharrón de leche de
Higuey, cocadas, postres caseros,
PROVINCIA PERAVIA
En fincas banilejas producen leche fresca destinadas a plantas procesadoras e industria local.
En Baní y todas las comunidades de la provincia Peravia elaboran dulces criollos y en otras quesos
y yogur.
(Los dulces de Paya y otras comunidades de Baní en un Convite Banilejo celebrado en la capital dominicana)
Los dulces de Paya tienen una gran fama nacional e internacional.
Dulcerías tradicionales como Las Marías, El Húngaro, Tres Rosas y Valera, en Paya, Baní, Peravia,
son industrias emblemáticas, como lo divulgó Primicias en un trabajo de investigación que resalta
la agroindustria banileja.
Esas industrias elaboran con leche fresca banileja el dulce de leche más famoso del Sur.
La leche de Baní encadena con el mango en el yogur.
Con la elaboración con leche fresca local de los quesos cheddar, hoja, freír y yogures
Con el dulce de coco.
Dulce de leche cortada
Con el arroz con leche
Con postres artesanales
Con los dulces elaborados en calderos en diferentes comunidades de Peravia
Con la importante labor de los ganaderos de Baní
De Conaleche
Con el Festival del Dulce de Baní
Con el queso en hoja banilejo
Con el dulce de leche en barra o en cuadritos
Con los dulces tradicionales de Las Delicias
Con el helado de mango, lechosa o zapote con leche.
Con el queso en hoja con limón, popular en Paya, Baní.
Con el café Tambora, de Baní; Samir y otros de San José de Ocoa, La Esperanza, San Cristóbal; y
Nacas.
Con la naranja, guayaba, higo en los dulces de Paya.
Con el majarete y otros productos derivados del maíz en la ruta Baní-Las Salinas
FABRICACION DE QUESOS EN BANI, PERAVIA
La historia de la provincia Peravia registra los aportes de las fábricas de quesos Troncoso Peña y
Reinaldo Guerrero en Baní.
DULCERIAS EN PERAVIA
En la provincia Peravia resaltan las fábricas de dulces Las Marías, El Húngaro, Tres Rosas, Valera y
muchas otras que elaboran dulces con leche fresca.
En el año 2023, El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), la gobernación de la
provincia Peravia y las alcaldías de Paya y de Bani inauguraron el Primer Festival del Dulce en Baní
y declararon a Paya la “capital del Dulce de República Dominicana”
Los ganaderos de Peravia encadenan su leche para la elaboración de dulces con frutas
PRODUCCION LECHERA Y VALOR AGREGADO EN AZUA
Azua es una potencia lechera con un valor agregado muy diversificado.
Azua cuenta con una cooperativa que hace historia en la industrialización de la leche, COOPESUR,
en el proyecto Ganadero D-1, Ysura.
Azua con pequeños y medianos productores de leche de la comunidad y de la región exhibe un
desarrollo agroindustrial exitoso.
Esa empresa recolecta la leche de mil productores de la región que forman parte de la Cooperativa
Agropecuaria de Ganaderos del Sur (COOPESUR), estabilizando los precios y protegiendo a las
familias frente a los excedentes o fluctuaciones en el mercado.
La industrialización de la leche lo hace realidad Pasteurizadora Usura, planta industrial de
COOPESUR que procesa millones de litros de leche 100% de producción nacional para el
suministro de 119 mil raciones diarias de leche pasteurizada y homogenizada para el programa de
alimentación escolar del INABIE, beneficiando a miles de niños de la región Sur.
La empresa produce y distribuye leche entera ultra pasteurizada y produce jugos y néctares de alta
calidad.
En una Feria Nacional Agropecuaria Primicias observó la mantequilla de COOPESUR.
OTRA FORTALEZA DE AZUA
En Azua producen queso de cabra, feta artesanal, dulce de leche en frasco.
Una ganadería caprina que lo facilita y que amplía la industrialización de la leche de cabra.
Un nombre a resaltar en esa industrialización: Rancho Caprache, en Hatillo, Azua, un gran
emprendimiento ganadero en el kilómetro 1.8 de la carretera Hatillo-Palmar de Ocoa.
GANADERIA DE LECHE Y VALOR AGREGADO EN OCOA
San José de Ocoa tiene una ganadería de leche en las montañas y valles intramontanos con una
ganadería de pequeña escala
Las queserías, fábricas de dulces de higo con leche, arepa de maíz en fogones con leche fresca, los
centros de acopio de leche y producción de lácteos en Los Martínez, quesos frescos y semicurados,
queso en hoja y blanco de freír, encadenan con quienes los distribuyen en paradores, colmados,
los utilizan en restaurantes, con el turismo comunitario y ecológico, café ocoeño.
El higo relleno de leche, los dulces frescos de frutas rellenas de dulce de leche dulcería Marola;
dulce de maní con leche, naranjas rellenas de dulce de leche, coco tierno o rallado con leche, dulce
de leche cortada y en pasta, los quesos en hoja y de freír de los Martínez, las dulcerías Lolín, con
dulces frescos de leche y muchos otros, los dulces criollos Doña Nena combinaos con piña y coco,
como los higos rellenos de dulce de leche, identifican el desarrollo agroindustrial de San José de
Ocoa.
PRODUCCION DE LECHE Y VALOR AGREGADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA Y LAS MATAS DE
FARFAN
San Juan de la Maguana y Las Matas de Farfán exhiben un gran desarrollo con la producción de
leche y su valor agregado.
Centros de acopio de leche, aportes valiosos al desarrollo de la industria láctea, la alta incidencia
de la Asociación de Ganaderos de San Juan, Federación de Ganaderos del Sur, como de los
ganaderos de Las Matas de Farfán, la Cooperativa Agropecuaria de Servicios Múltiples de Las
Matas de Farfán (COOPFARFAN) incentivan una creciente producción leche para abastecer a
plantas procesadoras de leche nacional como Nestlé, con una historia de décadas recolectando
leche en la zona.
Los ganaderos de San Juan y Las Matas de Farfán suministran también leche a fábricas de quesos y
a la agroindustria láctea de la zona.
San Juan y Las Matas de Farfán producen, suministran leche fresca del valle y esa leche fluida es
convertida en quesos de freír o en hoja, aportando además al desayuno escolar.
COOPFARFAN impulsa el acopio masivo de leche fresca, garantizando precios justos a los
productores.
En Las Matas de Farfán es masiva la producción de quesos con leche fresca local con el
procesamiento diario de miles de litros de leche.
En el caso de San Juan, tiene también diversas plantas pasteurizadoras de leche.}
Se resalta la inversión en la construcción de salas de ordeño mecánico y centros de acopio de
leche con sistemas de refrigeración, lo que ha incrementado la producción de leche diarios,
logrando los estándares de leche Grado A.
FABRICAS DE QUESOS, HELADOS EN SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN
El queso arish, emblemático en San Juan y Las Matas de Farfán, la fábrica de quesos Punta Caña
con sus quesos blanco de freír y en hoja, D Domingo Queso Arísh con orégano fresco de la región,
una herencia gastronómica en Las Matas de Farfán; Postres Dulzuras, Fabrica de Dulce de
Raspadura en hojas de yagua o palma seca, en Las Matas de Farfán; el batido y helados cremosos
de Sweet World, en San Juan; Dulces Fresas 04 en San Juan, aportan al valor agregado de Las
Matas de Farfán y San Juan.
BARAHONA
Barahona, la Perla del Sur, tiene la Asociación de Ganaderos de Barahona, que opera en la
carretera Barahona- Santo Domingo, kilómetro 3 ½ en Barahona
GRUPO CORPORATIVO RICA EN BARAHONA
El Grupo Corporativo Rica opera la Lechería San Antonio en Barahona.
(Los productos del Grupo Rica han hecho historia en la sociedad dominicana y en el exterior, su inversión en la Lechería San Antonio impulsa el valor agregado a la leche de la nación)
En Barahona operan queserías artesanales y rurales convirtiendo la leche cruda en queso en la
región Enriquillo en pequeñas plantas comunitarias operadas por asociaciones de ganaderos,
elaborando los quesos blanco fresco y el de freír.
En lo que, a la elaboración de helados artesanales con la materia prima local, lo acompañan con
frutas y otros ingredientes naturales.
QUESOS INDUSTRIALES EN BARAHONA
En Barahona comercializan los quesos industriales elaborados por grandes empresas como Rica y
otras que fabrican los quesos danés, cheddar, crema, gouda, tipo holandés, con la calidad
requerida de pasteurización.
BAHORUCO
Bahoruco, provincia del Suroeste, se suma a la modernización de su ganadería, lo que se agrega a
su producto buque insignia, la uva y otros rubros productivos, a pesar de las tradicionales sequias
y la escasez de agua.
La Asociación de Ganaderos de Neiba impulsa la ganadería y el valor agregado a la leche.
Los programas Megaleche de la Dirección General de Ganadería han dirigido sus pasos a la
transformación de la ganadería en Bahoruco.
FABRICAS DE HELADOS Y MANTEQUILLAS EN EL SUROESTE
La crema de leche y leche fresca 100% local es utilizada en la fabricación de helados artesanales en
las provincias del Suroeste.
COOPESUR y su planta Pasteurizadora Ysura, ubicada en Sabana Yegua, Azua, suministra crema de
leche pura de vaca en grandes volúmenes para la fabricación de helados y mantequillas,
impactando positivamente a microempresas, emprendimientos, y heladeros artesanales de toda la
región Sur.
AZUA tiene Los Helados CapriRico con su sabor a dulce de leche, famoso en la provincia;
Helartesano Azua, con helados y paletas artesanales elaborados con ingredientes naturales; Frigus
Azua con materia prima regional.
BARAHONA Helartesano, helados y paletas artesanales para la Perla del Sur con frutas y una base
cremosa de leche fresca
BANI, Helartesano Baní, con el helado de coco con dulce de leche banilejo, utilizando la leche local
con el coco de las costas del Sur.
Los helados elaborados en el Sur utilizan como materia prima el mango de San Cristóbal, Azua y
Baní, el aguacate, la uva de Neiba
PRODUCCION LECHERA Y VALOR AGREGADO EN BARAHONA
La producción de leche y su valor agregado tienen importancia para la provincia de Barahona,
impactando positivamente la región Enriquillo.
La ganadería, el valioso aporte de pequeños y medianos productores de leche, la Lechería San
Antonio que procesa en Cabral, Barahona, 12 mil litros diarios de leche, con un ordeño
mecanizado y tecnología súper avanzada, es una inversión impresionante del Grupo Rica en
Barahona, la pasteurización, homogenización y envasado UHT de la leche del Grupo Rica en su
planta en Santo Domingo, inversiones en tecnología, otros ganaderos que suman a la producción
de carne, la importancia de la calidad de la leche producida en Enriquillo y Barahona, suman a la
economía de Barahona.
Lo mismo ocurre con las plantas procesadoras de lácteos con la producción de quesos y yogurt, la
meta de elevar el rendimiento de las vacas en la producción de litros diarios de leche, la necesaria
inversión en pozos, ensilaje y tecnificación de forrajes para enfrentar las sequias tradicionales, son
otros temas sobre la ganadería en Barahona.
CODAL-NESTLE EN EL SUROESTE
La recolección de leche, materia prima, centros de acopio y la posterior industrialización, forman
parte de una amplia historia en el Suroeste y comunidades de la Línea Noroeste por la Compañía
Dominicana de Alimentos Lácteos (CODAL), empresa de Nestlé.
El Suroeste ha jugado un papel estelar en la cadena de suministro de leche a CODAL-Nestlé.
La historia industrial dominicana registra los grandes aportes en el suministro de leche a CODAL-
Nestlé, para su procesamiento e industrialización en la planta que en el año 1971 fue inaugurada
en San Francisco de Macorís.
La CODAL-NESTLE resolvió un problema a los ganaderos del Suroeste, afectados por la falta de
mercado y el daño de la leche, enviando todos los días a las comunidades sureñas camiones
cisternas térmicos a los centros de acopio para llevar el 100% de la leche adquirida para su fábrica en
San Francisco de Macorís, en el Nordeste de la República Dominicana.
Que CODAL-Nestlé le comprara el 100% de la leche en esos centros de acopio con tanques de
enfriamiento en las comunidades, cambió el rosto a la economía comunitaria, beneficiando a
productores y sus familiares.
(Recuerdo de una Feria Nacional Agropecuaria en la Ciudad Ganadera)
CODAL-NESTLE han impacto además de la compra de la leche a productores del Suroeste con
asistencia técnica con profesionales agrícolas y veterinarios, enseñando a los ganaderos de esas
comunidades con mejores prácticas de ordeño, manejo de pastizales, control sanitario,
mejoramiento de la calidad del producto.
El impacto de los centros de acopio CODAL-NESTLE ha impactado favorablemente a los ganaderos
también con el crédito bancario, “pues al poseer un contrato de entrega seguro con CODAL,
muchos ganaderos del Sur pudieron acceder a créditos bancarios para mejorar sus fincas”.
NESTLE DOMINICANA
La empresa Nestlé Dominicana al abordar el tema del Pasado al Presente Sostenible, explica que
“Con el paso de las décadas, la competencia en el sector lácteo aumentó, pero CODAL, bajo la
marca global Nestlé, mantuvo la compra de leche en el Sur, evolucionando la estrategia hacia el
Club de Agroemprendedores y la implementación de la ganadería regenerativa”.
Y agrega que “hoy en día, aproximadamente la mitad de la leche que Nestlé procesa a nivel
nacional proviene de fincas locales que aplican estas prácticas sostenibles, asegurando que las
tierras secas y propensas a la sequía del Suroeste sigan siendo productivas y ecológicamente
viables para las futuras generaciones de ganaderos”.
LAS MATAS DE FARFAN, HISTORIA DE UNA GANADERIA DE IMPACTO
En una historia sobre Las Matas de Farfán, el ayuntamiento municipal narra que “a principios del
siglo XVII Bartolomé Farfán de Los Godos le fue asignado para realizar el conteo del ganado
existente en la parte occidental de la isla”
La economía de Las Matas de Farfán es definida por esa historia como pujante, resaltando los
aportes de la agricultura, la ganadería lechera, economía formal e informal, la crianza de bovinos,
caprinos para la producción y consumo de carnes.
A esto se suman las cosechas de arroz, maíz, habichuelas, maní y sorgo, la berenjena, repollo, yuca
y la batata.
ENCADENAMIENTO DE LA LECHE EN EL SUROESTE
Con las industrias lácteas
Con la producción de más de 8 mil libras de quesos en las provincias Bahoruco e Independencia
La Cooperativa Agropecuaria de Ganaderos con el valor agregado a la leche en Neiba
La transformación de la leche en productos derivados en Independencia, aunque en las
comunidades de La Descubierta, Jimaní y Duvergé tienen una producción pecuaria de doble
propósito (carne y leche)
La importante labor de la Cooperativa de Ganaderos de Duvergé
La producción de quesos en hoja y frescos, como dulces sureños con el procesamiento de la leche
de Independencia
Pedernales con su desarrollo turístico abre paso para una demanda de quesos y yogures
Con la recolección, enfriamiento y distribución de la leche en la provincia Bahoruco
Cafeteros Unidos, en Azua encadena con la leche, al igual que los cafés de Barahona, San Juan, San
Cristóbal, Baní, Padre Las Casas, Neiba, Las Matas de Farfán, Polo, Rancho Arriba, Ocoa, los cafés
de INDUBAN en comunidades del Sur
La leche líquida de Bahoruco convertida en productos derivados como queso crema, queso blanco
de freír, yogur pasteurizado
Con la fabricación de diferentes productos en queseras como Caprache con la leche de cabra
El duce de raspadura de algunas fábricas en Las Matas de Farfán
Con el respaldo del FEDA a la vinculación de la leche con la gastronomía y los quesos con materia
prima local
Lácteos caseros
Labor de la Asociación de Ganaderos de Las Matas de Farfán con los centros de acopio de leche
Con el café de Los Cacaos, San Cristóbal, Baní, Azua, Ocoa, Polo, Barahona, Peralta, ruta Azua- San
Juan, Las Matas de Farfán
Con el café de la Fundación Sur Futuro
Quesos de Baní, San Juan, Pedro Corto, Las Matas de Farfán
Dulces de Lolín, batata con leche, leche con naranja, leche con higo, coco rallado, leche con maní,
coco tierno, muchos otros, San José de Ocoa,
El dulce banilejo relleno de cajuil, Dulcería Las 3 Rosas,
Bizcochos y otros productos de reposterías
Con los quesos en las pizzas
Fábricas de helados
Con el pan de leche, maíz, coconete,
Con el bollo de maíz
Con el valor agregado en haciendas lecheras
Con el queso en hoja revestido de orégano
La leche encadena con el arroz, con el arroz con leche y el azúcar, coco, maíz, berenjena, yuca y la
batata.
Con el café y el chocolate.
Con el sándwich derretido de queso, tipo dominicano
Con la cocada
Con los paradores de quesos
Con las bolitas de queso y el aceite comestible
Con la batida con piña, lechosa, cereza
Quesillo con auyama, café, coco
Con el bizcocho de guineo, zanahoria
Con los helados artesanales de Azua, Barahona
Con el desayuno y almuerzo escolar
Con la arepa de yuca y maíz
Con las batidas de fresas de Ocoa y la guayaba y el cacao de la ruta autopista 6 de noviembre-
kilómetro 40, desde San Cristóbal a la autopista Duarte
La leche y el azúcar dominicano, comenzando con la producida en el Ingenio Barahona, hoy
Consorcio Azucarero Central
La leche y el ponche típico dominicano
Con el queso arísh revestido de orégano, un producto que identifica la historia gastronómica de
Las Matas de Farfán y San Juan la Maguana.
Con productos elaborados por las diferentes cafeterías y restaurantes en el Suroeste.
Con el majarete de maíz en la ruta Nigua- Palenque, San Cristóbal.
Con los pasteles en hoja en San Cristóbal.
Con los dulces rellenos de naranja, higo, guayaba, cajuil y otros de las dulcerías de Paya y de otras
comunidades de la provincia Peravia.
Con la boruga.
Con el yogurt
Con el café con leche y helados, los quesos danés, cheddar, mozzarella, tipo holandés, crema,
crema de leche, con los diferentes tipos de panes en los sándwiches.
Con el limón en bolitas de queso en hoja en una de las dulcerías de Paya.
Con el concón de dulce de leche.
Con el dulce de coco rallado o tierno.
Con las batidas de leche con lechosa, zapote, morisoñando de leche con naranja o chinola.
Con los dulces rellenos de cajuil, guayaba, naranja.
Con la yuca encadena con la arepa, bollitos, pasteles en hoja y otros productos.
Con el dulce de coco rallado o tierno.
Los quesos de leche de vaca o de cabra encadenan en los rollos de berenjena.
Con el merengue que resalta que “esa niña quiere que le den su leche para alimentarse y crecer”
PRODUCTORES DE LECHE NO SE RINDEN EN LAS MATAS DE FARFAN
A pesar del daño de la sequía a la producción ganadera en Las Matas de Farfán, los productores de
leche no se rinden, hacen un reclamo al gobierno para que atienda la producción lechera en la
zona concediendo un año de gracia en los compromisos financieros en el Banco Agrícola y
resolviéndoles otros inconvenientes.
En el 2026 la producción lechera mermó en Las Matas de Farfán por los efectos de la sequía.
PROYECTO GANADERO YSURA-AZUA
En este 2026 se denunció la difícil situación de las vacas en el proyecto ganadero Ysura-Azua, una
muy importante zona productora de leche.
LECHE DEL SUROESTE ENCADENA CON VALOR AGREGADO DE IMPORTANTES PRODUCTOS
(Arepa de maíz)
Dulces de Baní
(Higos de Ocoa)
Café de Las Matas de Farfán
(Mangos de Baní para batidas con leche sureña)
(Guayaba para el dulce con leche)
(Leche de coco que encadena con la leche de vaca en la elaboración de arepas y dulces, es producida en Azua)
Pie de foto
El doctor Julio Brache Arzeno, fundador del Grupo Rica, destacado líder de la industria dominicana, EPD, impulsó la Lechería San Antonio, un proyecto necesario, vital, para industrializar la leche de la provincias del Suroeste. Primicias lo recuerda con alta distinción, es inolvidable para las presentes y futuras generaciones.