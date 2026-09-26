Ganadería no está de vacaciones en el Suroeste, productores no se rinden, grandes aportes a la industria y a la economía

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

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La ganadería no está de vacaciones en el Suroeste de la República Dominicana, a pesar de la

sequía y otros inconvenientes que durante el año 2026 han afectado ese importante sector

productivo, que aporta a la industria y a la economía de las diferentes comunidades.

El Suroeste acumula una historia positiva impactante en la producción lechera de vaca y de cabra,

a las que se le agrega valor en la elaboración de diferentes productos.

Resalta esa producción lechera aportada por las provincias San Cristóbal, San José de Ocoa,

Peravia, Azua, San Juan, Las Matas de Farfán, Pedro Corto, entre Las Matas de Farfán y San Juan;

Barahona, Ahorco, Pedernales y otras comunidades, aportando leche fresca para la leche

evaporada, condensada, crema de leche, dulcerías, queserías, yogurt, boruga, mantequilla y otros

derivados de la leche.

La leche de las vacas del Suroeste, a pesar de momentos dramáticos de sequía, siempre han

aportado a los centros de acopio y enfriamiento de la leche para ser procesada por la industria

láctea dominicana.

Al 2022 El Sur contaba entre 9 y 10 plantas lácteas compuesta por plantas industriales

procesadoras de lácteos de escala formal.

El Suroeste mayoritariamente tiene una industria láctea de pequeñas y medianas empresas,

queserías artesanales o semi industriales, con incidencia en las provincias de San Juan, Elías Piña,

Pedernales, Independencia, Bahoruco y Barahona.

De las 180 industrias lácteas formales registradas al 2022 en el Ministerio de Industria, Comercio y

Mipymes, apenas aproxidamente un cinco por ciento están establecidas en la región Sur.

Hace poco fue anunciado un programa para modernizar más de 300 plantas procesadoras de leche

con el proyecto NOPROLAC para mejorar los procesos de pequeñas y medianas industrias lácteas

en el país.

Primicias decidió investigar la producción lechera desde San Cristóbal hasta Pedernales y Elías

Piña, incluyendo Peravia, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana y Azua

PRODUCCION LECHERA Y VALOR AGREGADO EN LAS PROVINCIAS DEL SUROESTE

SAN CRISTOBAL

San Cristóbal, en el Sur corto, muy cercana al Distrito Nacional, tiene una ganadería de leche

importante en la economía de la provincia, con pequeños y medianos ganaderos con incidencia en

el municipio cabecera, Villa Altagracia, Yaguate y otras comunidades periféricas.

La Asociación Dominicana de Productores de Leche (APROLECHE) y la Dirección Regional de

Ganadería capacitan y ofrecen asistencia a los ganaderos de la provincia.

Es una provincia lechera con la meta de ampliar el rendimiento en la producción de litros por vaca

al día y garantizar el estricto cumplimiento de las normas de calidad dominicanas como las

normativas NORDOM para la leche cruda y maximizar el uso de tecnología en los centros de

acopio locales.

Un hijo de San Cristóbal, el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien gobernó con mano

dura el país en el período 1930-1961, construyó la Ciudad Ganadera en la capital dominicana en el

1955, año el cual nació la primera pasteurizadora de leche, la Central Lechera Dominicana,

monopolio en esa dictadura.

ULTRAPASTESTEURIZADORA CELIA

San Cristóbal contó a partir de los años finales de la década de los 90 con una empresa como la

Ultrapasteurizadora Celia, en la comunidad de Ingenio Nuevo, que producía leche de larga

duración UHT, procesando la leche líquida para el mercado local, diversificando el consumo de

leche fluida con una marca industrial local que puso en alto el desarrollo productivo de la

provincia.

PROFRUVECA

Es una empresa de San Cristóbal que tiene en su portafolio una línea de bebidas lácteas

esterilizadas y que produce leche de vaca evaporada. Enlata su leche en su planta en Madre Vieja

Sur, combinando la leche de vaca con el coco para su oferta comercial.

VALOR AGREGADO A LA LECHE EN SAN CRISTOBAL

Dulcerías, cafeterías y reposterías agregan valor a la leche líquida en San Cristóbal. En esa

provincia tiene una fuerte presencia el dulce de leche de vaca.

El dulce de leche, dulces rellenos, dulce de leche en barra y otros productos de reposterías como

bizcochos, polvorones, suspiros lo elaboran en la panadería-repostería Don Babo, Melcocha, Kuki

Bakery & Café, Punto Pastelero.

DULCERIA LA PURA CREMA, SAN CRISTOBAL

Es una empresa ubicada en la avenida Libertad, en San Cristóbal, que cuenta con leche en galones,

queso en hoja, yogur, marcas de dulces de otras provincias y comunidades como Primor,

Bayaguana; 3 Rosas, Van; Tula, El Seibo; Rodríguez, de Monseñor Nouel; dulces de leche relleno de

cajuil, guayaba, naranja, de leche auténtico banilejo, cortado de leche, chicharrón de leche de

Higuey, cocadas, postres caseros,

PROVINCIA PERAVIA

En fincas banilejas producen leche fresca destinadas a plantas procesadoras e industria local.

En Baní y todas las comunidades de la provincia Peravia elaboran dulces criollos y en otras quesos

y yogur.

(Los dulces de Paya y otras comunidades de Baní en un Convite Banilejo celebrado en la capital dominicana)

Los dulces de Paya tienen una gran fama nacional e internacional.

Dulcerías tradicionales como Las Marías, El Húngaro, Tres Rosas y Valera, en Paya, Baní, Peravia,

son industrias emblemáticas, como lo divulgó Primicias en un trabajo de investigación que resalta

la agroindustria banileja.

Esas industrias elaboran con leche fresca banileja el dulce de leche más famoso del Sur.

La leche de Baní encadena con el mango en el yogur.

Con la elaboración con leche fresca local de los quesos cheddar, hoja, freír y yogures

Con el dulce de coco.

Dulce de leche cortada

Con el arroz con leche

Con postres artesanales

Con los dulces elaborados en calderos en diferentes comunidades de Peravia

Con la importante labor de los ganaderos de Baní

De Conaleche

Con el Festival del Dulce de Baní

Con el queso en hoja banilejo

Con el dulce de leche en barra o en cuadritos

Con los dulces tradicionales de Las Delicias

Con el helado de mango, lechosa o zapote con leche.

Con el queso en hoja con limón, popular en Paya, Baní.

Con el café Tambora, de Baní; Samir y otros de San José de Ocoa, La Esperanza, San Cristóbal; y

Nacas.

Con la naranja, guayaba, higo en los dulces de Paya.

Con el majarete y otros productos derivados del maíz en la ruta Baní-Las Salinas

FABRICACION DE QUESOS EN BANI, PERAVIA

La historia de la provincia Peravia registra los aportes de las fábricas de quesos Troncoso Peña y

Reinaldo Guerrero en Baní.

DULCERIAS EN PERAVIA

En la provincia Peravia resaltan las fábricas de dulces Las Marías, El Húngaro, Tres Rosas, Valera y

muchas otras que elaboran dulces con leche fresca.

En el año 2023, El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), la gobernación de la

provincia Peravia y las alcaldías de Paya y de Bani inauguraron el Primer Festival del Dulce en Baní

y declararon a Paya la “capital del Dulce de República Dominicana”

Los ganaderos de Peravia encadenan su leche para la elaboración de dulces con frutas

PRODUCCION LECHERA Y VALOR AGREGADO EN AZUA

Azua es una potencia lechera con un valor agregado muy diversificado.

Azua cuenta con una cooperativa que hace historia en la industrialización de la leche, COOPESUR,

en el proyecto Ganadero D-1, Ysura.

Azua con pequeños y medianos productores de leche de la comunidad y de la región exhibe un

desarrollo agroindustrial exitoso.

Esa empresa recolecta la leche de mil productores de la región que forman parte de la Cooperativa

Agropecuaria de Ganaderos del Sur (COOPESUR), estabilizando los precios y protegiendo a las

familias frente a los excedentes o fluctuaciones en el mercado.

La industrialización de la leche lo hace realidad Pasteurizadora Usura, planta industrial de

COOPESUR que procesa millones de litros de leche 100% de producción nacional para el

suministro de 119 mil raciones diarias de leche pasteurizada y homogenizada para el programa de

alimentación escolar del INABIE, beneficiando a miles de niños de la región Sur.

La empresa produce y distribuye leche entera ultra pasteurizada y produce jugos y néctares de alta

calidad.

En una Feria Nacional Agropecuaria Primicias observó la mantequilla de COOPESUR.

OTRA FORTALEZA DE AZUA

En Azua producen queso de cabra, feta artesanal, dulce de leche en frasco.

Una ganadería caprina que lo facilita y que amplía la industrialización de la leche de cabra.

Un nombre a resaltar en esa industrialización: Rancho Caprache, en Hatillo, Azua, un gran

emprendimiento ganadero en el kilómetro 1.8 de la carretera Hatillo-Palmar de Ocoa.

GANADERIA DE LECHE Y VALOR AGREGADO EN OCOA

San José de Ocoa tiene una ganadería de leche en las montañas y valles intramontanos con una

ganadería de pequeña escala

Las queserías, fábricas de dulces de higo con leche, arepa de maíz en fogones con leche fresca, los

centros de acopio de leche y producción de lácteos en Los Martínez, quesos frescos y semicurados,

queso en hoja y blanco de freír, encadenan con quienes los distribuyen en paradores, colmados,

los utilizan en restaurantes, con el turismo comunitario y ecológico, café ocoeño.

El higo relleno de leche, los dulces frescos de frutas rellenas de dulce de leche dulcería Marola;

dulce de maní con leche, naranjas rellenas de dulce de leche, coco tierno o rallado con leche, dulce

de leche cortada y en pasta, los quesos en hoja y de freír de los Martínez, las dulcerías Lolín, con

dulces frescos de leche y muchos otros, los dulces criollos Doña Nena combinaos con piña y coco,

como los higos rellenos de dulce de leche, identifican el desarrollo agroindustrial de San José de

Ocoa.

PRODUCCION DE LECHE Y VALOR AGREGADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA Y LAS MATAS DE

FARFAN

San Juan de la Maguana y Las Matas de Farfán exhiben un gran desarrollo con la producción de

leche y su valor agregado.

Centros de acopio de leche, aportes valiosos al desarrollo de la industria láctea, la alta incidencia

de la Asociación de Ganaderos de San Juan, Federación de Ganaderos del Sur, como de los

ganaderos de Las Matas de Farfán, la Cooperativa Agropecuaria de Servicios Múltiples de Las

Matas de Farfán (COOPFARFAN) incentivan una creciente producción leche para abastecer a

plantas procesadoras de leche nacional como Nestlé, con una historia de décadas recolectando

leche en la zona.

Los ganaderos de San Juan y Las Matas de Farfán suministran también leche a fábricas de quesos y

a la agroindustria láctea de la zona.

San Juan y Las Matas de Farfán producen, suministran leche fresca del valle y esa leche fluida es

convertida en quesos de freír o en hoja, aportando además al desayuno escolar.

COOPFARFAN impulsa el acopio masivo de leche fresca, garantizando precios justos a los

productores.

En Las Matas de Farfán es masiva la producción de quesos con leche fresca local con el

procesamiento diario de miles de litros de leche.

En el caso de San Juan, tiene también diversas plantas pasteurizadoras de leche.}

Se resalta la inversión en la construcción de salas de ordeño mecánico y centros de acopio de

leche con sistemas de refrigeración, lo que ha incrementado la producción de leche diarios,

logrando los estándares de leche Grado A.

FABRICAS DE QUESOS, HELADOS EN SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN

El queso arish, emblemático en San Juan y Las Matas de Farfán, la fábrica de quesos Punta Caña

con sus quesos blanco de freír y en hoja, D Domingo Queso Arísh con orégano fresco de la región,

una herencia gastronómica en Las Matas de Farfán; Postres Dulzuras, Fabrica de Dulce de

Raspadura en hojas de yagua o palma seca, en Las Matas de Farfán; el batido y helados cremosos

de Sweet World, en San Juan; Dulces Fresas 04 en San Juan, aportan al valor agregado de Las

Matas de Farfán y San Juan.

BARAHONA

Barahona, la Perla del Sur, tiene la Asociación de Ganaderos de Barahona, que opera en la

carretera Barahona- Santo Domingo, kilómetro 3 ½ en Barahona

GRUPO CORPORATIVO RICA EN BARAHONA

El Grupo Corporativo Rica opera la Lechería San Antonio en Barahona.

(Los productos del Grupo Rica han hecho historia en la sociedad dominicana y en el exterior, su inversión en la Lechería San Antonio impulsa el valor agregado a la leche de la nación)

En Barahona operan queserías artesanales y rurales convirtiendo la leche cruda en queso en la

región Enriquillo en pequeñas plantas comunitarias operadas por asociaciones de ganaderos,

elaborando los quesos blanco fresco y el de freír.

En lo que, a la elaboración de helados artesanales con la materia prima local, lo acompañan con

frutas y otros ingredientes naturales.

QUESOS INDUSTRIALES EN BARAHONA

En Barahona comercializan los quesos industriales elaborados por grandes empresas como Rica y

otras que fabrican los quesos danés, cheddar, crema, gouda, tipo holandés, con la calidad

requerida de pasteurización.

BAHORUCO

Bahoruco, provincia del Suroeste, se suma a la modernización de su ganadería, lo que se agrega a

su producto buque insignia, la uva y otros rubros productivos, a pesar de las tradicionales sequias

y la escasez de agua.

La Asociación de Ganaderos de Neiba impulsa la ganadería y el valor agregado a la leche.

Los programas Megaleche de la Dirección General de Ganadería han dirigido sus pasos a la

transformación de la ganadería en Bahoruco.

FABRICAS DE HELADOS Y MANTEQUILLAS EN EL SUROESTE

La crema de leche y leche fresca 100% local es utilizada en la fabricación de helados artesanales en

las provincias del Suroeste.

COOPESUR y su planta Pasteurizadora Ysura, ubicada en Sabana Yegua, Azua, suministra crema de

leche pura de vaca en grandes volúmenes para la fabricación de helados y mantequillas,

impactando positivamente a microempresas, emprendimientos, y heladeros artesanales de toda la

región Sur.

AZUA tiene Los Helados CapriRico con su sabor a dulce de leche, famoso en la provincia;

Helartesano Azua, con helados y paletas artesanales elaborados con ingredientes naturales; Frigus

Azua con materia prima regional.

BARAHONA Helartesano, helados y paletas artesanales para la Perla del Sur con frutas y una base

cremosa de leche fresca

BANI, Helartesano Baní, con el helado de coco con dulce de leche banilejo, utilizando la leche local

con el coco de las costas del Sur.

Los helados elaborados en el Sur utilizan como materia prima el mango de San Cristóbal, Azua y

Baní, el aguacate, la uva de Neiba

PRODUCCION LECHERA Y VALOR AGREGADO EN BARAHONA

La producción de leche y su valor agregado tienen importancia para la provincia de Barahona,

impactando positivamente la región Enriquillo.

La ganadería, el valioso aporte de pequeños y medianos productores de leche, la Lechería San

Antonio que procesa en Cabral, Barahona, 12 mil litros diarios de leche, con un ordeño

mecanizado y tecnología súper avanzada, es una inversión impresionante del Grupo Rica en

Barahona, la pasteurización, homogenización y envasado UHT de la leche del Grupo Rica en su

planta en Santo Domingo, inversiones en tecnología, otros ganaderos que suman a la producción

de carne, la importancia de la calidad de la leche producida en Enriquillo y Barahona, suman a la

economía de Barahona.

Lo mismo ocurre con las plantas procesadoras de lácteos con la producción de quesos y yogurt, la

meta de elevar el rendimiento de las vacas en la producción de litros diarios de leche, la necesaria

inversión en pozos, ensilaje y tecnificación de forrajes para enfrentar las sequias tradicionales, son

otros temas sobre la ganadería en Barahona.

CODAL-NESTLE EN EL SUROESTE

La recolección de leche, materia prima, centros de acopio y la posterior industrialización, forman

parte de una amplia historia en el Suroeste y comunidades de la Línea Noroeste por la Compañía

Dominicana de Alimentos Lácteos (CODAL), empresa de Nestlé.

El Suroeste ha jugado un papel estelar en la cadena de suministro de leche a CODAL-Nestlé.

La historia industrial dominicana registra los grandes aportes en el suministro de leche a CODAL-

Nestlé, para su procesamiento e industrialización en la planta que en el año 1971 fue inaugurada

en San Francisco de Macorís.

La CODAL-NESTLE resolvió un problema a los ganaderos del Suroeste, afectados por la falta de

mercado y el daño de la leche, enviando todos los días a las comunidades sureñas camiones

cisternas térmicos a los centros de acopio para llevar el 100% de la leche adquirida para su fábrica en

San Francisco de Macorís, en el Nordeste de la República Dominicana.

Que CODAL-Nestlé le comprara el 100% de la leche en esos centros de acopio con tanques de

enfriamiento en las comunidades, cambió el rosto a la economía comunitaria, beneficiando a

productores y sus familiares.

(Recuerdo de una Feria Nacional Agropecuaria en la Ciudad Ganadera)

CODAL-NESTLE han impacto además de la compra de la leche a productores del Suroeste con

asistencia técnica con profesionales agrícolas y veterinarios, enseñando a los ganaderos de esas

comunidades con mejores prácticas de ordeño, manejo de pastizales, control sanitario,

mejoramiento de la calidad del producto.

El impacto de los centros de acopio CODAL-NESTLE ha impactado favorablemente a los ganaderos

también con el crédito bancario, “pues al poseer un contrato de entrega seguro con CODAL,

muchos ganaderos del Sur pudieron acceder a créditos bancarios para mejorar sus fincas”.

NESTLE DOMINICANA

La empresa Nestlé Dominicana al abordar el tema del Pasado al Presente Sostenible, explica que

“Con el paso de las décadas, la competencia en el sector lácteo aumentó, pero CODAL, bajo la

marca global Nestlé, mantuvo la compra de leche en el Sur, evolucionando la estrategia hacia el

Club de Agroemprendedores y la implementación de la ganadería regenerativa”.

Y agrega que “hoy en día, aproximadamente la mitad de la leche que Nestlé procesa a nivel

nacional proviene de fincas locales que aplican estas prácticas sostenibles, asegurando que las

tierras secas y propensas a la sequía del Suroeste sigan siendo productivas y ecológicamente

viables para las futuras generaciones de ganaderos”.

LAS MATAS DE FARFAN, HISTORIA DE UNA GANADERIA DE IMPACTO

En una historia sobre Las Matas de Farfán, el ayuntamiento municipal narra que “a principios del

siglo XVII Bartolomé Farfán de Los Godos le fue asignado para realizar el conteo del ganado

existente en la parte occidental de la isla”

La economía de Las Matas de Farfán es definida por esa historia como pujante, resaltando los

aportes de la agricultura, la ganadería lechera, economía formal e informal, la crianza de bovinos,

caprinos para la producción y consumo de carnes.

A esto se suman las cosechas de arroz, maíz, habichuelas, maní y sorgo, la berenjena, repollo, yuca

y la batata.

ENCADENAMIENTO DE LA LECHE EN EL SUROESTE

Con las industrias lácteas

Con la producción de más de 8 mil libras de quesos en las provincias Bahoruco e Independencia

La Cooperativa Agropecuaria de Ganaderos con el valor agregado a la leche en Neiba

La transformación de la leche en productos derivados en Independencia, aunque en las

comunidades de La Descubierta, Jimaní y Duvergé tienen una producción pecuaria de doble

propósito (carne y leche)

La importante labor de la Cooperativa de Ganaderos de Duvergé

La producción de quesos en hoja y frescos, como dulces sureños con el procesamiento de la leche

de Independencia

Pedernales con su desarrollo turístico abre paso para una demanda de quesos y yogures

Con la recolección, enfriamiento y distribución de la leche en la provincia Bahoruco

Cafeteros Unidos, en Azua encadena con la leche, al igual que los cafés de Barahona, San Juan, San

Cristóbal, Baní, Padre Las Casas, Neiba, Las Matas de Farfán, Polo, Rancho Arriba, Ocoa, los cafés

de INDUBAN en comunidades del Sur

La leche líquida de Bahoruco convertida en productos derivados como queso crema, queso blanco

de freír, yogur pasteurizado

Con la fabricación de diferentes productos en queseras como Caprache con la leche de cabra

El duce de raspadura de algunas fábricas en Las Matas de Farfán

Con el respaldo del FEDA a la vinculación de la leche con la gastronomía y los quesos con materia

prima local

Lácteos caseros

Labor de la Asociación de Ganaderos de Las Matas de Farfán con los centros de acopio de leche

Con el café de Los Cacaos, San Cristóbal, Baní, Azua, Ocoa, Polo, Barahona, Peralta, ruta Azua- San

Juan, Las Matas de Farfán

Con el café de la Fundación Sur Futuro

Quesos de Baní, San Juan, Pedro Corto, Las Matas de Farfán

Dulces de Lolín, batata con leche, leche con naranja, leche con higo, coco rallado, leche con maní,

coco tierno, muchos otros, San José de Ocoa,

El dulce banilejo relleno de cajuil, Dulcería Las 3 Rosas,

Bizcochos y otros productos de reposterías

Con los quesos en las pizzas

Fábricas de helados

Con el pan de leche, maíz, coconete,

Con el bollo de maíz

Con el valor agregado en haciendas lecheras

Con el queso en hoja revestido de orégano

La leche encadena con el arroz, con el arroz con leche y el azúcar, coco, maíz, berenjena, yuca y la

batata.

Con el café y el chocolate.

Con el sándwich derretido de queso, tipo dominicano

Con la cocada

Con los paradores de quesos

Con las bolitas de queso y el aceite comestible

Con la batida con piña, lechosa, cereza

Quesillo con auyama, café, coco

Con el bizcocho de guineo, zanahoria

Con los helados artesanales de Azua, Barahona

Con el desayuno y almuerzo escolar

Con la arepa de yuca y maíz

Con las batidas de fresas de Ocoa y la guayaba y el cacao de la ruta autopista 6 de noviembre-

kilómetro 40, desde San Cristóbal a la autopista Duarte

La leche y el azúcar dominicano, comenzando con la producida en el Ingenio Barahona, hoy

Consorcio Azucarero Central

La leche y el ponche típico dominicano

Con el queso arísh revestido de orégano, un producto que identifica la historia gastronómica de

Las Matas de Farfán y San Juan la Maguana.

Con productos elaborados por las diferentes cafeterías y restaurantes en el Suroeste.

Con el majarete de maíz en la ruta Nigua- Palenque, San Cristóbal.

Con los pasteles en hoja en San Cristóbal.

Con los dulces rellenos de naranja, higo, guayaba, cajuil y otros de las dulcerías de Paya y de otras

comunidades de la provincia Peravia.

Con la boruga.

Con el yogurt

Con el café con leche y helados, los quesos danés, cheddar, mozzarella, tipo holandés, crema,

crema de leche, con los diferentes tipos de panes en los sándwiches.

Con el limón en bolitas de queso en hoja en una de las dulcerías de Paya.

Con el concón de dulce de leche.

Con el dulce de coco rallado o tierno.

Con las batidas de leche con lechosa, zapote, morisoñando de leche con naranja o chinola.

Con los dulces rellenos de cajuil, guayaba, naranja.

Con la yuca encadena con la arepa, bollitos, pasteles en hoja y otros productos.

Con el dulce de coco rallado o tierno.

Los quesos de leche de vaca o de cabra encadenan en los rollos de berenjena.

Con el merengue que resalta que “esa niña quiere que le den su leche para alimentarse y crecer”

PRODUCTORES DE LECHE NO SE RINDEN EN LAS MATAS DE FARFAN

A pesar del daño de la sequía a la producción ganadera en Las Matas de Farfán, los productores de

leche no se rinden, hacen un reclamo al gobierno para que atienda la producción lechera en la

zona concediendo un año de gracia en los compromisos financieros en el Banco Agrícola y

resolviéndoles otros inconvenientes.

En el 2026 la producción lechera mermó en Las Matas de Farfán por los efectos de la sequía.

PROYECTO GANADERO YSURA-AZUA

En este 2026 se denunció la difícil situación de las vacas en el proyecto ganadero Ysura-Azua, una

muy importante zona productora de leche.

LECHE DEL SUROESTE ENCADENA CON VALOR AGREGADO DE IMPORTANTES PRODUCTOS

(Arepa de maíz)

Dulces de Baní

(Higos de Ocoa)

Café de Las Matas de Farfán

(Mangos de Baní para batidas con leche sureña)

(Guayaba para el dulce con leche)

(Leche de coco que encadena con la leche de vaca en la elaboración de arepas y dulces, es producida en Azua)

Pie de foto

El doctor Julio Brache Arzeno, fundador del Grupo Rica, destacado líder de la industria dominicana, EPD, impulsó la Lechería San Antonio, un proyecto necesario, vital, para industrializar la leche de la provincias del Suroeste. Primicias lo recuerda con alta distinción, es inolvidable para las presentes y futuras generaciones.

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