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Presidente de Ecuador ofrece envío de rescatistas a Colombia

PRIMICIAS DIGITAL10 de agosto de 2026
2 1 minuto de lectura
Quito, 10 ago (Prensa Latina) El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ofreció hoy el envío de rescatistas a Colombia, que sufrió esta mañana un sismo de magnitud de 7.4 grados en la escala Richter.

En su cuenta de X, el mandatario ecuatoriano expresó solidaridad con el país vecino y con las familias afectadas.

El gobernante declaró estar listo para movilizar a sus equipos en cuánto lo requieran.

«Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días», manifestó Noboa.

Paralelamente, la cancillería informó que mantiene activos protocolos a través de los consulados en Colombia para prestar ayuda en caso de existir ecuatorianos afectados, aunque hasta el momento no constan en reportes oficiales.

El movimiento telúrico, ocurrido a las 7:34 (hora local) con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, Colombia, se sintió también en Venezuela, Panamá y en varias provincias de Ecuador, incluida la capital.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) ya se reportan al menos una veintena de fallecidos: 18 en Pereira; dos en Manizales y uno en Quibdó.

“A este balance se suman graves afectaciones estructurales en estas ciudades y en Cali, donde continúan las labores de búsqueda, rescate, atención y evaluación de daños”, informó en un comunicado la organización.

mh/avr

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