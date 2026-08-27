Marketing Unplugged apuesta por marcas más humanas

Santo Domingo, D.N. – Con una puesta en escena que rompió los esquemas tradicionales, se celebró con éxito la segunda edición de Marketing Unplugged: Human First, en las instalaciones de PYHEX.

El encuentro reunió a líderes empresariales, creativos y estrategas para destacar que, en una era marcada por la inteligencia artificial, la autenticidad y la conexión humana continúan siendo activos fundamentales para construir marcas relevantes y sostenibles.

La experiencia, creada por Clayra Morales y la agencia TBA Digital Marketing, propuso una forma diferente de compartir conocimientos dentro de la industria. Inspirada en grandes producciones de entretenimiento, como los Video Music Awards, la jornada presentó un formato dinámico que invitó a los asistentes a fortalecer su pensamiento crítico y a “quitarse el plástico del cerebro” frente a la automatización desmedida del mercado.

La agenda inició con el liderazgo femenino ocupando un lugar destacado con la grabación en vivo del pódcast “Mujeres en los Negocios”, conducido por Estafani Bonetti, junto a Giselle Lugo, Ana Nicole, Myrna Pérez y Rachell Holguín.Seguido, Isabel Lebrón, fundadora de Qonia, habló sobre su experiencia al integrar la IA como parte de su experiencia profesional hasta llevarle a fundar esta empresa con la que ayuda a otros emprendedores y profesionales a optimizar sus procesos.

La participación internacional de Enma, desde Estados Unidos, quien desafió a la audiencia con una reflexión sobre por qué el branding, sin una estrategia real que lo respalde, no garantiza el éxito de los negocios.

Asimismo, Douglas Castillo y Clayra Morales protagonizaron la presentación “¡Auxilio! Somos socios, padres y pareja”, mediante la cual conectaron con el público al compartir la realidad que existe detrás del éxito empresarial y los desafíos de conciliar los negocios con la vida familiar.

Los espacios de diálogo profundizaron en los principales retos del sector. El panel “Marca Personal”, conducido por Nikky, contó con la participación de Leslie Polanco, Alondra Ángeles, Jenniffer Arias, Modesto y Luz González.

De igual manera, el panel “Publicidad, Marketing y Economía del Creador”, moderado por Morales, reunió a Omar Andrés “dreomar”, Héctor Manzueta, Jean Vargas, Isidro Frometa y Eury Siriaco, quienes analizaron las transformaciones que experimentan estas áreas y su impacto en el mercado actual.

La relación entre las agencias y las marcas fue abordada en el panel “Trayectoria Profesional / Clientes”, con la participación de Edith Smester, Ciara Matos, Jennifer Terrero, Massiel Almonte y Francisco Montalvo.

La ponencia de cierre estuvo a cargo de la argentina Den Borg, quien compartió herramientas prácticas y abordó los pilares fundamentales para desarrollar una marca personal auténtica.

Más allá de su contenido formativo, Marketing Unplugged se consolidó como una experiencia que integró aprendizaje, humor y networking. La apertura disruptiva estuvo a cargo de la comediante Lauren Molina, quien aportó un tono fresco y cercano al inicio de la jornada.

Luego de varias horas de conferencias, paneles y activaciones de marca, la noche concluyó en un VIP Lounge, ambientado con éxitos del rock de las décadas de 1990 y 2000. Este espacio permitió fortalecer relaciones profesionales y celebrar una edición memorable, producida en alianza con PROYES y con el apoyo de INCOCIV.

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