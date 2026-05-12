MAMÁ ES LA NO. 10 EN TODO MOMENTO Y TIENE LA JUGADA PERFECTA

República Dominicana. Mayo de 2026 — Este mes de las madres, LG República Dominicana celebra a quienes lo hacen todo. Una propuesta que une lo mejor: consentirla en su día y vivir la emoción del fútbol. Porque mamá también disfruta cada jugada, LG presenta innovación para acompañarla y transformar cada instante en momentos ¡Life’s Good!

JUGADA 1: Ver cada momento como si estuvieras en el estadio con LG QNED73

Para las madres que no se pierden un juego, el televisor LG QNED73 ofrece una experiencia inmersiva que transforma cualquier sala en una tribuna de primer nivel. Con su Modo Sport, optimiza colores, velocidad y sonido para que cada pase, cada tiro y cada repetición se vean más nítidos, brillantes y fluidos. Además, cuenta con la función Sport Alert, que permite seleccionar equipos favoritos y recibir información en tiempo real, incluso mientras se disfruta de otro contenido, para no perder ningún detalle

Las funciones de Inteligencia Artificial, AI Picture y AI Sound, ajustan la configuración automáticamente según el contenido, elevando la experiencia de visualización. La emoción del fútbol también se vive en el sonido: al complementar el televisor con barras y torres de sonido LG, es posible crear un entorno envolvente que potencia cada jugada, desde la narración hasta la energía del estadio. Así, la sala se convierte en el lugar ideal para disfrutar el partido y vivir la fiesta en grande; al finalizar, permite seguir disfrutando con la música de sus artistas favoritos.

Para complementar este ecosistema, LG integra soluciones de audio de alto rendimiento como la línea LG xboom, diseñada para llevar la experiencia más allá de la pantalla. Ya sea para continuar la celebración con funciones como karaoke en modelos como LG xboom Stage 301, o para llevar la energía del partido a cualquier espacio con opciones portátiles como LG xboom Grab, esta gama ofrece potencia, versatilidad y un sonido pensado para acompañar cada momento del juego.

Disponible en pantallas de gran formato, el LG QNED73 es ideal para disfrutar deportes con calidad superior, porque mamá merece vivir la emoción del fútbol como si estuviera en primera fila, sin moverse de casa.

JUGADA 2: Ganar tiempo para lo que más importa — LG WashTower™

Detrás de cada partido hay una realidad: camisetas llenas de sudor, medias de fútbol, toallas y ropa del día a día que alguien tiene que lavar. Ahí entra en juego LG WashTower™, la torre de lavado que integra lavadora y secadora en un solo diseño vertical, ahorrando espacio y simplificando por completo la rutina de lavandería.

Con ciclos rápidos que dejan la ropa lista en menos de una hora y sensores con AI que ajustan los programas según el tipo de tejido, LG WashTower™ cuida los uniformes, las camisetas del equipo favorito y la ropa de uso diario, mientras optimiza el consumo de agua y energía. Perfecta para hogares activos que van del trabajo al entrenamiento, y del entrenamiento al próximo juego, liberando tiempo para que mamá también disfrute la fiesta del fútbol.

JUGADA 3: Preparar los snacks óptimos para la adrenalina.

Mamá sabe que los 90 minutos de juego requieren snacks deliciosos y rápidos de preparar. Por eso, las estufas LG InstaView™ son la solución perfecta: permiten monitorear la cocción de forma remota o, con un simple ‘toc toc’ en su vidrio templado, ver el estado de la receta sin abrir la puerta. Son muchas las innovaciones que convierten a las estufas LG InstaView ™ en el aliado ideal para disfrutar cada partido sin perderse ningún momento

Mamá también juega, disfruta y celebra su propia fiesta del fútbol.

Porque mamá no solo anima desde las gradas: también sale a la cancha. Cada vez más mujeres practican deportes de forma activa y forma parte de su identidad, no solo de su rol familiar. Mamá corre sus propias carreras, celebra sus propios goles y vive la adrenalina del juego en primera persona.

En cada jugada, dentro y fuera de la cancha, mamá demuestra que siempre tiene la mejor estrategia. Por eso, LG la celebra con tecnología pensada para acompañarla en cada momento, haciendo de su día a día una experiencia más simple, conectada y especial. ¡Life’s Good! Porque mamá es la No. 10 en todo momento.

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