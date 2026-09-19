ONAPI Y IATECI firman acuerdo de colaboración para contribuir a la innovación
Santo Domingo, D.N. –La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
(ONAPI), y el Instituto Avanzado de Tecnologías en Ciencia e Innovación
(IATECI), firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional, orientado a
proteger los derechos de propiedad industrial y fomentar su protección mediante
la colaboración mutua para contribuir a la innovación.
El convenio fue firmado por el director general doctor Salvador Ramos, y el
director ejecutivo de IATECI, Raúl Toribio, con el propósito de promover el
trabajo en conjunto y la formación, reconociendo el valor de la innovación y el
impacto que tiene para la economía.
La alianza busca fomentar actividades de propiedad industrial para generar
tecnologías, nuevos empleos y valor agregado al desarrollo socio económico y
tecnológico de las Industrias, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES y la
sociedad dominicana.
Ramos manifestó que valora esta contribución de apoyar a los emprendedores,
innovadores e inventores a través de esta firma de convenio, asimismo resaltó
que esta iniciativa sea un paso más al avance para el desarrollo del país.
La ONAPI a través de su Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI)
y su Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación (CATI), llevarán a cabo
actividades de formación, asesorías y acompañamiento a inventores,
innovadores, docentes, estudiantes, investigadores, emprendedores y público en
general.
También la IATECI así como la ONAPI, por su parte, tendrán a su cargo
desarrollar de manera conjunta programas educativos y de capacitación
orientados a la difusión y sensibilización de los derechos de Propiedad Industrial
entre las personas y empresas con las que IATECI se encuentre relacionada en la
República Dominicana.
Toribio destacó que este convenio pretende perseguir que la juventud, los
investigadores e inventores tengan la orientación de cómo proteger sus ideas y
creaciones, también dijo que los resultados de futuros proyectos sean los que
hablen.
En el evento estuvieron presente la encargada de la ANPI, Narcis Tejada, así
como también la directora del departamento de Signos Distintivo, Michelle
Guzmán, la directora de la Dirección de Patente, Luisa Castillo, la Encargada
del departamento de Planificaciones, Rosa Virginia Almonte, el Consultor
Jurídico de la ONAPI Ángel Veras y el director financiero e ingeniero Nolberto
Mata.
Con esta firma de convenio la ONAPI facilita el acceso a la protección de la
propiedad intelectual e industrial, además impulsa a la innovación y fortalece el
desarrollo económico del país.