ONAPI Y IATECI firman acuerdo de colaboración para contribuir a la innovación

Santo Domingo, D.N. –La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

(ONAPI), y el Instituto Avanzado de Tecnologías en Ciencia e Innovación

(IATECI), firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional, orientado a

proteger los derechos de propiedad industrial y fomentar su protección mediante

la colaboración mutua para contribuir a la innovación.

El convenio fue firmado por el director general doctor Salvador Ramos, y el

director ejecutivo de IATECI, Raúl Toribio, con el propósito de promover el

trabajo en conjunto y la formación, reconociendo el valor de la innovación y el

impacto que tiene para la economía.

La alianza busca fomentar actividades de propiedad industrial para generar

tecnologías, nuevos empleos y valor agregado al desarrollo socio económico y

tecnológico de las Industrias, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES y la

sociedad dominicana.

Ramos manifestó que valora esta contribución de apoyar a los emprendedores,

innovadores e inventores a través de esta firma de convenio, asimismo resaltó

que esta iniciativa sea un paso más al avance para el desarrollo del país.

La ONAPI a través de su Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI)

y su Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación (CATI), llevarán a cabo

actividades de formación, asesorías y acompañamiento a inventores,

innovadores, docentes, estudiantes, investigadores, emprendedores y público en

general.

También la IATECI así como la ONAPI, por su parte, tendrán a su cargo

desarrollar de manera conjunta programas educativos y de capacitación

orientados a la difusión y sensibilización de los derechos de Propiedad Industrial

entre las personas y empresas con las que IATECI se encuentre relacionada en la

República Dominicana.

Toribio destacó que este convenio pretende perseguir que la juventud, los

investigadores e inventores tengan la orientación de cómo proteger sus ideas y

creaciones, también dijo que los resultados de futuros proyectos sean los que

hablen.

En el evento estuvieron presente la encargada de la ANPI, Narcis Tejada, así

como también la directora del departamento de Signos Distintivo, Michelle

Guzmán, la directora de la Dirección de Patente, Luisa Castillo, la Encargada

del departamento de Planificaciones, Rosa Virginia Almonte, el Consultor

Jurídico de la ONAPI Ángel Veras y el director financiero e ingeniero Nolberto

Mata.

Con esta firma de convenio la ONAPI facilita el acceso a la protección de la

propiedad intelectual e industrial, además impulsa a la innovación y fortalece el

desarrollo económico del país.

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