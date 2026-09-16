LG Electronics presenta en IFA 2026 la evolución de su ecosistema AI Home

SEÚL, septiembre de 2026 — LG Electronics (LG) presenta en IFA 2026, en Berlín, la evolución de su ecosistema AI Home. Bajo el concepto “Innovation in tune with you” (Innovación en sintonía contigo), la compañía demuestra cómo sus tecnologías avanzadas de inteligencia artificial pueden comprender los estilos de vida de los usuarios y conectar electrodomésticos, espacios y servicios para brindar experiencias más personalizadas, prácticas y eficientes en el uso de energía.

En el stand de LG, los visitantes pueden conocer el ecosistema LG AI Home, que integra el hub para el hogar con inteligencia artificial LG ThinQ™ ON y la plataforma LG ThinQ, además de la ampliada Fit & Max Solution, experiencias de entretenimiento inmersivas con LG OLED evo AI y un espacio premium dedicado a LG SIGNATURE.

LG AI Orchestra: un ecosistema conectado por inteligencia artificial

En IFA 2026, LG presenta LG AI Orchestra, una instalación LED cinética de 16 por 4 metros en la que LG CLOiD asume el papel de director de una “orquesta” que muestra cómo electrodomésticos, espacios y servicios se integran en un ecosistema inteligente.

La experiencia muestra cómo diferentes productos, tecnologías y servicios de LG —desde electrodomésticos y televisores hasta soluciones de climatización y robótica— pueden trabajar de manera coordinada para crear un hogar más conectado.

La instalación también refleja la visión Zero Labor Home de LG, cuyo objetivo es reducir el tiempo y esfuerzo dedicado a las tareas domésticas para que las personas puedan destinar más tiempo a aquello que realmente les importa.

Un AI Home adaptado a la vida cotidiana

En la zona AI Home, LG muestra cómo su hub de nueva generación LG ThinQ ON y la plataforma LG ThinQ pueden integrar electrodomésticos, espacios y servicios en un solo ecosistema.

A través de ambientes que recrean situaciones reales del hogar, los visitantes pueden experimentar cómo la inteligencia artificial de LG interpreta tanto las preferencias de los usuarios como las características de cada espacio para ofrecer funciones y recomendaciones personalizadas.

Una de las novedades que debuta ante el público en IFA 2026 es ThinQ Claw, un agente de inteligencia artificial integrado con ThinQ ON que permite interactuar mediante conversaciones de texto. Gracias al procesamiento del lenguaje natural y a su capacidad para comprender el contexto, puede recomendar acciones y brindar asistencia según las condiciones del hogar, las preferencias de cada persona y sus rutinas diarias.

LG también lleva estas capacidades de conectividad y gestión inteligente a entornos comerciales. LG ThinQ Pro, su solución integral de gestión para el segmento B2B, permite controlar y monitorear de forma centralizada electrodomésticos y sistemas de climatización, contribuyendo a una operación más eficiente de las instalaciones.

Otra de las soluciones presentadas es Home Energy Management System (HEMS), basado en Homey, la plataforma de hogar inteligente desarrollada por Athom, compañía adquirida por LG en 2024. La demostración permite observar cómo Homey HEMS puede coordinar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía dentro del hogar.

Fit & Max Solution: mayor aprovechamiento del espacio

Diseñada para optimizar el espacio disponible, Fit & Max Solution reúne electrodomésticos con diseño tipo empotrado que se integran de forma natural en diferentes ambientes, al mismo tiempo que ofrecen mayor capacidad y practicidad para el día a día. El concepto, inicialmente incorporado en determinados modelos de refrigeradores LG, se extiende ahora a lavadoras, secadoras y lavavajillas.

En esta zona, LG demuestra cómo sus productos permiten aprovechar mejor el espacio sin sacrificar capacidad. Los refrigeradores ofrecen un diseño estilizado con apariencia integrada y opciones flexibles de almacenamiento, mientras que los equipos de lavandería brindan mayor capacidad sin aumentar sus dimensiones exteriores.¹

Los visitantes también pueden conocer los nuevos lavavajillas Fit & Max, que incluyen modelos capaces de realizar un ciclo completo de lavado y secado en tan solo una hora.²

Tecnologías de alta eficiencia para más consumidores

La zona Energy Leadership reúne electrodomésticos equipados con tecnologías de alta eficiencia de LG, entre ellas Dual Inverter Heat Pump™ y soluciones con compresor inverter.

Entre los productos exhibidos se encuentra una lavadora que utiliza hasta un 70 % menos de energía en comparación con el requisito mínimo establecido para obtener una clasificación A bajo las actuales normas europeas de eficiencia energética.³ La exhibición también incluye refrigeradores, secadoras y lavavajillas de alta eficiencia, desarrollados para ofrecer un alto desempeño utilizando menos recursos energéticos.

LG está llevando tecnologías de ahorro energético que anteriormente se encontraban principalmente en sus modelos insignia a una gama más amplia de productos, con el propósito de acercar electrodomésticos de alta eficiencia a un mayor número de consumidores.

Una experiencia de entretenimiento más inmersiva

La zona Media Entertainment presenta una galería multimedia premium que combina las tecnologías de pantalla de LG con diferentes experiencias de contenido. En el centro de la exhibición se encuentra el LG OLED W6, un televisor OLED tipo Wallpaper con conexión inalámbrica, acompañado por televisores de distintos tamaños. Las pantallas se sincronizan para crear una experiencia visual continua, convirtiendo el conjunto en una gran galería digital.

La exhibición también incluye los televisores LG OLED evo AI 2026 y Micro RGB evo AI, ambos equipados con el procesador α11 AI Processor 4K Gen3, diseñado para ofrecer altos niveles de brillo y precisión de color. Micro RGB evo AI incorpora la tecnología High Purity RGB Spectrum, certificada por TÜV Rheinland por su pureza de color, ofreciendo una reproducción más precisa y una experiencia visual de alta calidad.

LG amplía además su ecosistema de entretenimiento con el primer monitor UltraGear del mundo⁴ compatible con resolución FHD y una frecuencia de actualización de hasta 1.000 Hz, junto con nuevas experiencias de contenido impulsadas por la plataforma webOS. La propuesta se complementa con espacios dedicados a productos como StanbyME 2 Max y una zona especializada para experimentar el sistema de audio para el hogar Sound Suite.

La zona LG SIGNATURE presenta la combinación de diseño, tecnología e inteligencia artificial que caracteriza a la línea ultra premium de LG. El refrigerador LG SIGNATURE incorpora reconocimiento de voz mediante inteligencia artificial, capaz de comprender conversaciones naturales y recomendar modos de refrigeración adecuados según los distintos tipos de alimentos.

Por su parte, el horno de pared LG SIGNATURE de 30 pulgadas combina una cámara interna con la tecnología AI Gourmet™, que puede reconocer diferentes preparaciones y sugerir el modo de cocción más adecuado, facilitando una experiencia culinaria más intuitiva.

“En IFA 2026 estamos mostrando cómo nuestro ecosistema AI Home ampliado puede conectar de manera fluida electrodomésticos con inteligencia artificial, hubs para el hogar y servicios inteligentes para ofrecer experiencias excepcionalmente prácticas y personalizadas”, señaló Baek Seung-tae, presidente de LG Home Appliance Solution Company. “Con productos y soluciones diferenciadas, adaptadas a los estilos de vida y entornos residenciales europeos, continuaremos fortaleciendo nuestro liderazgo en el mercado de electrodomésticos premium en Europa”.

Los visitantes de IFA 2026 podrán conocer de primera mano el ecosistema AI Home de LG, Fit & Max Solution y sus electrodomésticos de alta eficiencia, además de disfrutar de experiencias premium de entretenimiento y estilo de vida en el stand de la compañía, ubicado en el Hall 18 de Messe Berlin.

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