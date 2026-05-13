Luis “El Gallo” pide empresarios se apiaden del pueblo consumidor al fijar precios a los alimentos

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana -UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, pidió hoy al empresariado nacional que tome las medidas de control para que no sean aumentados en forma abusiva productos básicos en la dieta de los dominicanos.

Aseguró que ahora mismo se presentan distorsiones y aumentos desproporcionados en los alimentos, y la responsabilidad primaria está en los comerciantes que especulan.

Aseguró que el sector empresarial que tiene que ver con la distribución y ventas de comestibles debe exhibir un mayor compromiso social, tomando en cuenta las necesidades del país, y que el alto costo de la vida es asfixiante.

Dijo que el presidente Luis Abinader está ejecutando acciones para mantener a los comestibles básicos con precios asequibles, pero la voracidad de muchos empresarios los mantienen por las nubes.

Recordó al sector empresarial que el gobierno subsidia muchos de los renglones en que tienen capital y son productores, lo cual los obliga a mantener precios justos y equitativos.

De nada valen, añadió, los esfuerzos para que los productos estén sometidos a control, si los distribuidores de alimentos les ponen los precios que les vienen en gana.

Recordó que el gobierno no es dueño de supermercados, ni de colmados, y que su función es normar los precios y vigilar para que se cumpla con el valor de sustentación marcado.

Rechazó expresiones de grupos de comerciantes de que en el país hay precios de mercado, que fluctúan de acuerdo a la oferta y la demanda.

Enfatizó que si se quiere libre mercado, a la oferta y la demanda, los empresarios deben renunciar a los subsidios que el gobierno dedica a las agro-empresas y al comercio en general.

Añadió que mientras el gobierno debe ampliar los programas sociales, que van en busca de mejorías para los sectores más necesitados de la población.

De ahí, que se deben mantener o ampliar los programas sociales, que buscan mejorar las condiciones de vida de los dominicanos de menores recursos económicos.

Destacó el trabajo ejemplar y en favor de los dominicanos que realiza el presidente Abinader, mediante los subsidios y los programas sociales que alcanzan a la población más pobre del país.

Visited 11 times, 1 visit(s) today