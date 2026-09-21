Leonel Fernández juramenta nuevos miembros de la FP en Pensilvania y plantea alianza estratégica con la diáspora

READING, PENSILVANIA.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabezó este domingo en Reading, Pensilvania, la juramentación de nuevos miembros de la organización y planteó la necesidad de establecer una alianza estratégica entre la República Dominicana y su diáspora, al considerar determinante el papel de los dominicanos residentes en el exterior para el futuro del país.

Durante su discurso ante dirigentes políticos, profesionales, empresarios y líderes comunitarios, Fernández vinculó ese planteamiento con su propia historia personal y recordó que vivió parte de su niñez en Nueva York, experiencia que, afirmó, le permite comprender directamente la realidad de quienes han emigrado de la República Dominicana.

“Yo sé cuáles son las esperanzas, cuáles son los clamores, cuáles son los sinsabores que muchas veces tiene la diáspora dominicana, porque yo siempre me he sentido ser parte de ella”, expresó Fernández, tras recordar que llegó a Nueva York a los ocho años y cursó allí parte de sus estudios.

El exmandatario relató que comenzó trabajando como delivery boy y recordó que su madre trabajó durante más de 40 años como enfermera en Nueva York. “Yo pienso que soy el único miembro de la diáspora que habiendo iniciado como delivery boy, terminé siendo presidente de la República”, manifestó.

En ese contexto, Fernández recurrió a una adaptación de la conocida consigna política “Make America Great Again”, utilizada por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y proclamó: “Let’s make the Dominican Republic great again”, que traducido al español significa: “Hagamos grande de nuevo a la República Dominicana”.

Fernández vinculó ese propósito con la participación de los dominicanos residentes fuera del país. “No hay futuro para la República Dominicana si no se produce una alianza estratégica con la diáspora dominicana, con nuestros compatriotas en el exterior, en Estados Unidos, en España y en cualquier otro lugar del mundo”, afirmó.

La juramentación fue organizada con la participación del movimiento Amigos, Profesionales y Empresarios con Leonel (APEL) y las estructuras de la Fuerza del Pueblo en Pensilvania, y congregó a dominicanos residentes en Reading y delegaciones procedentes de distintas localidades del estado.

En representación de los nuevos integrantes, la líder comunitaria Gabrielina López destacó la trayectoria de organización y participación de la comunidad dominicana en Pensilvania, así como sus aportes en áreas como la salud, la educación, la participación cívica y la representación política.

“Aquí en Reading y toda Pensilvania hay una comunidad organizada, con profunda vocación social, con experiencia política y con capacidad probada de decisión”, expresó López, quien sostuvo que, pese a la distancia, los dominicanos residentes en el exterior mantienen un vínculo permanente con su país.

También en representación de los juramentados, Jesús Méndez manifestó el compromiso de los nuevos miembros de continuar fortaleciendo las estructuras organizativas tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana. Señaló que la juramentación es fruto del trabajo coordinado desarrollado por dirigentes de la Fuerza del Pueblo y de APEL en Reading.

El pastor Felipe Faña, presidente y fundador de APEL, explicó que el movimiento cuenta con estructuras en más de diez provincias de la República Dominicana y presencia en varios estados de Estados Unidos. Indicó que continuarán trabajando junto a la Fuerza del Pueblo en la incorporación y organización de nuevos integrantes.

Entre los dirigentes presentes estuvieron Alfredo Rodríguez, presidente de la FP en la circunscripción 1 del Exterior; Daniel Torres, presidente de la Fuerza del Pueblo en Pensilvania; Jorge López, presidente en Reading; Lorenzo Pozo, vicepresidente estatal, y Félix González, secretario general, junto a representantes de las estructuras de Hazleton, Lebanon, York, Allentown y Lancaster.

Durante la actividad participó además una delegación de la Alcaldía de Reading encabezada por el alcalde Eddie Morán, quien entregó a Fernández un reconocimiento oficial de la ciudad por su trayectoria de servicio público y liderazgo.

Al recibir las distinciones, Fernández afirmó que las asumía como un reconocimiento al país. “Estos reconocimientos no son a mí, considero que a través de mí se reconoce a la República Dominicana”, expresó.

El reconocimiento destaca la trayectoria de Fernández como estadista y expresidente de la República Dominicana, así como iniciativas desarrolladas durante sus administraciones en materia de fortalecimiento institucional, educación, innovación, infraestructura y desarrollo económico y social. También resalta su compromiso con el diálogo y la cooperación internacional.

En la actividad participaron igualmente la representante estatal Johanny Cepeda-Freytiz, del Distrito Legislativo 129 de Pensilvania; Michael S. Rivera, comisionado del condado de Berks, y otros representantes públicos. Fernández recibió además reconocimientos de representantes vinculados a instancias legislativas de Pensilvania con motivo de su visita a Reading.

La jornada en Pensilvania da continuidad a la agenda que Fernández desarrolla en Estados Unidos. Previamente estuvo en Miami, Florida, donde encabezó actividades políticas y académicas y juramentó a nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo provenientes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Fernández continuará su agenda en Nueva Jersey y Nueva York, donde durante la semana participará en distintos compromisos políticos y académicos, entre ellos el VIII Foro Global América Latina y el Caribe, que se celebrará el 23 de septiembre en Lerner Hall, de la Universidad de Columbia, bajo el eje “América Latina y el Caribe ante un mundo en transformación”.

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