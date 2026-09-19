Primicias, septiembre 2026, actualidad, RD y el mundo hoy, gobernabilidad muy complicada, rechazo alzas precios combustibles, agenda muy activa de Abinader en las provincias, otros variados temas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La gobernabilidad se complica en República Dominicana por el cúmulo de problemas que se

acumulan y que con las alzas en los precios combustibles fomentan el proceso inflacionario,

combustibles con precios insoportables y aumentados en hasta nueve pesos, las alzas en las tasas de interés en Estados Unidos y otras naciones, seguida de cerca por su impacto en el país, rechazo de la

población al encarecimiento en los precios de los combustibles, mucha basura en las calles, incremento de costos, apagones,alzas escandalosas en las facturas eléctricas, los altos precios de la canasta básica presionando elpoder adquisitivo de las familias dominicanas, los RD$ 526, 270 millones que tendrá que buscar el gobierno para completar el presupuesto general de la nación y el pago de la deuda en el 2027,

violencia policial y ciudadana, atracos, delincuentes accionando las veinticuatro horas del día,

Estados Unidos apretando al país con diferentes medidas, escasez de agua en muchos sectores, la

no terminación de los trabajos en el kilómetro 9 y en la Autopista Duarte, muchas obras sin terminar, una mina operando sinpermiso en Monte Plata, deportación de dominicanos que cumplieron penas judiciales en cárcelesde Estados Unidos, invasión haitiana a la nación, reaparición de los supuestos intercambios dedisparos, delincuencia, inseguridad, reclamos para la protección del aparato productivo nacional, incendios forestales, disgusto en la población, una clase media, mipymes y pobres que no

resisten más ajustes, deterioro de calles con miles de hoyos dañando vehículos, ochocientos mil

robándose la energía eléctrica, violaciones a la ley de tránsito, el deterioro en la educación dominicana,pese al 4% del ProductoInterno Bruto (PIB) que invierte el gobierno dominicano, más endeudamiento y déficit fiscalproyectado para el 2027, alzas en tasas de interés en Estados Unidos y en el mercado internacionalque impactan la economía, las más de 47 mil tareas de bosques que perdió el país en cinco días de incendio en la Sierra de Bahoruco, el caos vehicular, el silencio de muchos funcionarios dirigentessobre el futuro electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la sequía afectandoacueductos y la producción nacional, el rechazo de organizaciones barriales al aumento en los

precios de los combustibles, por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, es parte de la

temática nacional e internacional que complica la gobernabilidad en el país, tema investigado

profundamente por el periódico Primicias, de Multimedios Primicias de República Dominicana.

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AGENDA DEL PRESIDENTE LUIS ABINAADER

Presidente Abinader inaugura nuevo puente sobre el río Camú y restablece conexión entre Santiago y Puerto Plata

La obra, ejecutada en cinco meses, devuelve la circulación a la carretera Turística y fortalece las actividades productivas de la región Norte

*Presidente Abinader inaugura en tiempo récord nuevo puente sobre el río Camú y restablece conexión entre Santiago y Puerto Plata* _La obra, ejecutada en cinco meses, devuelve la circulación a la carretera Turística y fortalece las actividades productivas de la región Norte

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informa que ya fueron entregados los fondos de avance a los contratistas de la carretera del Ámbar, que conectará Santiago y Puerto Plata y fortalecerá la movilidad, el intercambio comercial y las actividades productivas y turísticas de la región Norte

El presidente Luis Abinader inauguró el nuevo puente sobre el río Camú, una obra que devuelve la conexión vial entre Santiago y Puerto Plata y restablece la circulación por la carretera Turística Gregorio Luperón, una ruta fundamental para la movilidad, el intercambio comercial y las actividades productivas y turísticas de la región Norte.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó la rápida respuesta del Gobierno para restablecer esta conexión, luego del colapso del puente existente el pasado 12 de abril, que interrumpió el tránsito por uno de los principales corredores viales.

Estrella explicó que, por disposición del presidente Abinader, los trabajos comenzaron de inmediato tras el hecho.

Precisó que el 18 de abril ya había equipos trabajando en la zona y resaltó que este viernes se cumplen cinco meses desde el inicio de la ejecución de la obra.

“Esta vía no podía quedar incomunicada”, afirmó Estrella, al destacar el trabajo conjunto de la empresa constructora, el personal del MOPC y la comunidad para hacer posible la construcción del nuevo puente en un tiempo récord.

Una conexión estratégica para la región Norte

La nueva estructura representa una respuesta directa ante la interrupción que afectó a residentes, trabajadores, productores, comerciantes y visitantes que utilizan este corredor vial.

Con su puesta en servicio, se recupera una conexión esencial para las actividades cotidianas, el transporte de bienes y servicios y el acceso a mercados y destinos turísticos.

El puente comunica y beneficia directamente a comunidades como Los Ciruelos, Montellano, Camú, Gran Parada y Yásica, además de los usuarios que se desplazan entre las provincias de Puerto Plata y Santiago.

Intervención integral del río Camú

Como parte del proyecto, el MOPC también canalizó y mejoró 600 metros del cauce del río Camú, ampliando su ancho efectivo, mejorando las condiciones para la circulación del agua y contribuyendo a reducir los riesgos asociados a futuras crecidas.

El nuevo puente tiene una longitud de 112.30 metros y un ancho total de 11.20 metros, con dos carriles de circulación y dos aceras laterales.

La estructura está conformada por 18 vigas prefabricadas de hormigón postensado, de hasta 45 metros de longitud, y 48 pilotes de hormigón armado, con profundidades de hasta 24 metros.

Carretera del Ámbar

Estrella resaltó además que el Gobierno avanza en la ejecución de importantes proyectos de infraestructura en Puerto Plata, entre ellos la carretera del Ámbar, que conectará Puerto Plata con Santiago y fortalecerá la conectividad, el intercambio comercial y las actividades productivas y turísticas de la región Norte.

Informó que a los contratistas de la obra ya les fue entregado el avance y que se iniciarán los trabajos en varios frentes, mientras avanzan los levantamientos de expropiaciones, los estudios de suelo y los diseños del proyecto.

El ministro también destacó las inversiones que desarrolla el Gobierno en la provincia, que incluyen la construcción y rehabilitación de puentes, carreteras y calles en diferentes comunidades.

“Eso se llama inversión, eso se llama desarrollo, eso se llama oportunidad, eso se llama conectividad y eso se llama pensar en la gente”, expresó.

Más obras para Puerto Plata

Estrella informó que en la provincia se construyen actualmente varios puentes y que se trabaja en la adjudicación de ocho estructuras adicionales, al tiempo que avanzan proyectos viales como las carreteras El Estrecho-Ímbert y Barrabás.

Con la entrega del puente sobre el río Camú, el Gobierno restablece una conexión fundamental para las comunidades de la zona y para el intercambio entre Santiago y Puerto Plata, contribuyendo a dinamizar el transporte, el comercio, la producción y el turismo de la región.

La senadora de la provincia, Ginette Bournigal dijo estar emocionada por rapidez de los trabajos en el puente y resaltó el apoyo del presidente Luis Abinader.

El obispo de la diócesis de Puerto Plata, monseñor Julio César Corniel, bendijo la obra.

A la actividad acompañaron al presidente Abinader el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la gobernadora provincial, Claritza Rochette; el presidente del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera; el director del IDAC, Igor Rodríguez, y los diputados Emil Durán, Lidia Pérez, Jhonny Medina, Heidy Musa, Juan Medina y Fiordaliza Estévez, entre otras autoridades.

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