Luis “El Gallo” rechaza el vil chantaje de los haitianos de bloquear comercio fronterizo

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC- ; Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, consideró hoy como un inaceptable y vil chantaje, el boicot que hacen frecuentemente autoridades haitianas a productos elaborados en el país.

Señaló que de forma unilateral los haitianos están poniendo trabas al intercambio comercial por Dajabón y otros pueblos fronterizos, lo que no deben aceptar las autoridades dominicanas.

Recordó que en Haití no se produce prácticamente nada, y es desde la República Dominicana que se le suministra alimentos y artículos varios, incluidos de la construcción.

En base a un chantaje que no se puede tolerar, ahora los haitianos tienen un largo listado de productos que no pueden ser comercializados entre los dos países, lo que no pueden aceptar ni los comerciantes ni las autoridades dominicanas.

Pidió la ampliación de las medidas de control en la frontera, y si el caso lo demanda, cerrar el llamado mercado binacional, que los haitianos están ahora entorpeciendo.

Advirtió que la zona fronteriza tiene que ser vigilada kilómetro a kilómetro para evitar la migración de indocumentados, que tanto daño hace al país.

Resaltó que en República Dominicana hay miles de haitianos que carecen de documentación legal, son fantasmas que no se sabe quiénes son y hacia donde van.

Adujo que ya el país no puede seguir soportando esa pesada carga de los indocumentados haitianos, por lo que las medidas de deportación de la Dirección General de Migración deben ampliarse.

Enfatizó que nadie que esté ilegal puede permanecer en el territorio nacional, lo cual es un derecho soberano de todos los dominicanos.

Puso de ejemplo de lo incontrolable de la situación que en las escuelas públicas haya inscriptos unos 200 mil niños haitianos, la mayoría hijos de indocumentados, sin derechos legales para residir en el país.

También rechazó que ahora quieran convertir el creole en material oficial de la educación nacional, para poder comunicarse y atender las necesidades de los estudiantes haitianos.