Fellito Suberví destaca respuesta del drenaje en Guajimía ante fuertes lluvias

SANTO DOMINGO.- Los sistemas de drenaje de las zonas saneadas por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) están respondiendo adecuadamente ante las fuertes lluvias registradas, según informó su director general, ingeniero Felito Suberví, durante una inspección a los diferentes tramos de la cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste.

El funcionario supervisó las condiciones de las cañadas de El Abanico de Herrera, Bayona y Las Caobas, entre otras, para verificar el comportamiento de estos afluentes que están en la etapa de prueba para su entrega por el Presidente Luis Abinader. Allí comprobó que las mismas tuvieron el comportamiento esperado frente al incremento del caudal provocado por las precipitaciones.

“Más que comprobar el buen funcionamiento de los trabajos, vinimos a ver y hablar con la gente para recibir su valoración de los cambios que han experimentado con el saneamiento de las cañadas, y la respuesta colectiva ha sido de alta satisfacción porque no hubo ni una inundación en las cañadas intervenidas. Ya aquí no hay miedo, ahora hay sosiego, hay paz y sus vidas es diferentes, ahora viven mejor y seguros”, manifestó Fellito Suberví.

Otras de las cañadas que anteriormente provocaban daños a la vida y a la propiedad cuando caían torrenciales aguaceros, como La 800 en Los Ríos y Los Girasoles se mantuvieron en sus cauces debido a los trabajos de saneamiento que ha ejecutado la CAASD.

Suberví explicó que las evaluaciones también abarcan otras cañadas donde continúan los trabajos de saneamiento, con el propósito de observar su respuesta durante los períodos de lluvias.

“Miren como esa gran cantidad de agua va fluyendo y no se nos inunda nada, gracias a Dios. Y cuando terminen estos trabajos ahí es que vamos estar todavía mucho mejor, y ojalá que la gente deje de tirar basura”, manifestó Matías Fajardo, presidente de la Junta de Vecinos del Barrio Cuba.

Pablo Ramírez, vive en las proximidades de la cañada La 800 y afirma que gracias a los trabajos que ejecuta la CAASD en esa comunidad, su vida es diferente: “hoy estamos bendecidos por Dios. La diferencia es grande, antes estábamos mucho más preocupados que otros sectores, pero ya no estamos preocupados. Ahora podemos dormir tranquilos y sin miedo”.

Al expresar su satisfacción por el funcionamiento de las cañadas saneadas en el Gran Santo Domingo, Fellito Suberví, exhortó a la ciudadanía a evitar el lanzamiento de basura en las cañadas y otros espacios públicos, al advertir que la acumulación de desechos sólidos puede obstruir el paso del agua, provocar inundaciones y afectar las obras ejecutadas.

Visited 2 times, 2 visit(s) today