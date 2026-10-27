Cándido Simón afirma que el proceso del caso Jet Set debe comenzar de nuevo: «Ese caso acaban de dañarlo»

Santo Domingo. –El abogado Cándido Simón Polanco cuestionó la variación de la calificación penal en el caso de la tragedia del Jet Set, de homicidio involuntario a homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual, y afirmó que el proceso debe comenzar de nuevo.

Durante su participación en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, Simón sostuvo que la decisión transgrede el principio de legalidad y la calificó como «una decisión por aclamación popular para complacer peticiones».

El jurista cuestionó las consecuencias de la modificación y sostuvo que, según su exposición, la pena máxima pasaría de dos años de privación de libertad a hasta 20 años.

Al referirse a las consecuencias procesales, Simón afirmó que el proceso debe comenzar de nuevo y declaró: «Lamentablemente para esas víctimas que las están instrumentalizando, creando corrientes de opinión pública para hacerles creer que ganaron. En este caso acaban de dañarlo».

Asimismo, sostuvo que el cambio de calificación no obliga a los jueces del tribunal colegiado a mantenerla, aunque explicó que estos no pueden declararse incompetentes después de haber sido apoderados mediante el procedimiento de prórroga de competencia.

Simón también afirmó que el dolo eventual no está tipificado en el Código Penal que considera aplicable al caso y se refirió al principio constitucional de favorabilidad para argumentar que debe examinarse la legislación vigente al momento en que ocurrieron los hechos.

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