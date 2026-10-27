Alcaldía del DN insiste en la colaboración ciudadana para prevenir que desechos obstruyan el drenaje

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a asumir un papel activo en la prevención de inundaciones, evitando tirar desechos en las calles y aceras para contribuir a mantener libres de basura los filtrantes e imbornales.

El cabildo advirtió que la disposición inadecuada de residuos tiende a traducirse en enormes dificultades para el funcionamiento del drenaje.

En ese sentido, las autoridades municipales fueron enfáticas en señalar la necesidad de mantener limpios los frentes de las viviendas y establecimientos comerciales, a los fines de evitar que desechos sean arrastrados por las lluvias hacia el sistema de drenaje. Es recurrente encontrar botellas y fundas plásticas, mientras que en casos más extremos aparecen gomas de vehículos y sillas de rueda en los filtrantes.

El cabildo explicó que, aunque esta responsabilidad compartida tiene mayor notoriedad ante los pronósticos de lluvias, considera que no debe limitarse a los días en que se anuncian lluvias, sino que debe asumirse como una práctica cotidiana.

Por instrucciones de Carolina Mejía, las brigadas de la Alcaldía del Distrito Nacional se mantienen realizando las limpiezas programadas de filtrantes e imbornales en los distintos puntos de la capital, con mayor énfasis en aquellos sitios que han sido identificados como críticos en tiempos de precipitaciones.

En ese sentido, subrayó que la efectividad de estas intervenciones también depende del compromiso de cada ciudadano, ya que la acumulación de residuos en las vías públicas puede obstaculizar las estructuras destinadas a conducir el agua de lluvia y generar dificultades que afectan a sectores y vías enteras.

La administración municipal ha subrayado que cuidar el drenaje es una responsabilidad compartida que contribuye a proteger las viviendas, facilitar la circulación vehicular y peatonal y reducir situaciones de riesgo durante los episodios de precipitaciones.

La alcaldía ha extendido la exhortación a cada ciudadano a asumir la corresponsabilidad, ya que mantener la ciudad limpia y el drenaje libre de desechos requiere tanto de una gestión municipal permanente como de una ciudadanía comprometida.Alcaldía del DN insiste en la colaboración ciudadana para prevenir que desechos obstruyan el drenaje

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a asumir un papel activo en la prevención de inundaciones, evitando tirar desechos en las calles y aceras para contribuir a mantener libres de basura los filtrantes e imbornales.

El cabildo advirtió que la disposición inadecuada de residuos tiende a traducirse en enormes dificultades para el funcionamiento del drenaje.

https://t.co/VrL4jmj2QV — Julio Toribio (@juliotoribio) October 27, 2026

En ese sentido, las autoridades municipales fueron enfáticas en señalar la necesidad de mantener limpios los frentes de las viviendas y establecimientos comerciales, a los fines de evitar que desechos sean arrastrados por las lluvias hacia el sistema de drenaje. Es recurrente encontrar botellas y fundas plásticas, mientras que en casos más extremos aparecen gomas de vehículos y sillas de rueda en los filtrantes.

El cabildo explicó que, aunque esta responsabilidad compartida tiene mayor notoriedad ante los pronósticos de lluvias, considera que no debe limitarse a los días en que se anuncian lluvias, sino que debe asumirse como una práctica cotidiana.

Por instrucciones de Carolina Mejía, las brigadas de la Alcaldía del Distrito Nacional se mantienen realizando las limpiezas programadas de filtrantes e imbornales en los distintos puntos de la capital, con mayor énfasis en aquellos sitios que han sido identificados como críticos en tiempos de precipitaciones.

En ese sentido, subrayó que la efectividad de estas intervenciones también depende del compromiso de cada ciudadano, ya que la acumulación de residuos en las vías públicas puede obstaculizar las estructuras destinadas a conducir el agua de lluvia y generar dificultades que afectan a sectores y vías enteras.

La administración municipal ha subrayado que cuidar el drenaje es una responsabilidad compartida que contribuye a proteger las viviendas, facilitar la circulación vehicular y peatonal y reducir situaciones de riesgo durante los episodios de precipitaciones.

La alcaldía ha extendido la exhortación a cada ciudadano a asumir la corresponsabilidad, ya que mantener la ciudad limpia y el drenaje libre de desechos requiere tanto de una gestión municipal permanente como de una ciudadanía comprometida.

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