Alcaldía del DN dispone de más de 500 brigadistas para mitigar efectos de las lluvias

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional dispuso de más de 500 brigadistas para mitigar los efectos de las lluvias que han caído en la capital este martes producto de una vaguada.

Bajo las directrices de Carolina Mejía, se encuentran en las calles más de 230 miembros de la Dirección de Aseo Urbano, haciendo limpieza y cuneteos, en adición a la tradicional recogida que realizan los camiones compactadores en las tres circunscripciones.

El ayuntamiento capitaleño también cuenta con brigadistas de otras direcciones operativas, tales como Gestión Ambiental, Defensoría y Uso de Espacios Públicos, Obras Comunitarias e Infraestructura Urbana, las cuales se suman a las labores de mitigación de los efectos de las lluvias.

Asimismo, 120 miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional prestan servicio para contrarrestar cualquier situación que pueda presentarse producto de esta lluvia. El organismo de socorro cuenta con 17 unidades de rescate, incluyendo de rescate acuático.

La Alcaldía del Distrito Nacional se mantiene trabajando de manera coordinada con las distintas juntas de vecinos y el liderazgo comunitario para recibir las informaciones sobre los incidentes de forma inmediata.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que una vaguada continuará generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias, razón por la que varias demarcaciones se encuentran bajo alerta.

Las autoridades municipales exhortan a la población a mantenerse informadas a través de los organismos oficiales para conocer los detalles sobre el parte meteorológico y las medidas del Gobierno.

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