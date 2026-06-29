Llaman a las MIPYMES a prepararse para las nuevas licitaciones bajo la Ley 47-25

Santo Domingo.- El consultor y asesor de MIPYMES, Ramón Báez, exhortó a las pequeñas y medianas empresas suplidoras del Estado a prepararse para participar en los procesos de licitación que se realizarán bajo la nueva Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, la cual ya entró en vigencia junto con su reglamento de aplicación.

Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Báez explicó que la nueva legislación introduce cambios importantes y mayores exigencias para los proveedores, por lo que consideró fundamental que las empresas conozcan a profundidad las nuevas reglas antes de la próxima ola de concursos públicos.

“La Ley 47-25 ya está vigente y cuenta con su reglamento. Muchas licitaciones continúan bajo la normativa anterior, pero los próximos procesos se realizarán con una nueva ley, más completa, más compleja y con requisitos distintos a los que los suplidores estaban acostumbrados”, señaló.

Asimismo, indicó que la legislación contiene cerca de 248 artículos y contempla una amplia reglamentación complementaria, lo que obliga a los empresarios a capacitarse para evitar errores durante los procesos de contratación estatal.

Báez sostuvo que una de las principales dificultades que enfrentan las microempresas es la complejidad de los procesos electrónicos de contratación pública. A su juicio, aunque el sistema ha mejorado, sigue siendo difícil para negocios pequeños que no cuentan con personal especializado o recursos suficientes para manejar los procedimientos técnicos requeridos.

“Una microempresa por sí sola tiene muchas dificultades para participar en una licitación. Mientras más compleja se vuelve la ley, más necesidad existe de contar con personal capacitado”, afirmó.

El consultor también criticó la cantidad de requisitos exigidos para cobrar al Estado, señalando que muchas instituciones continúan solicitando documentos que ya pueden verificarse de manera digital. En ese sentido, consideró que la Contraloría General de la República representa uno de los principales obstáculos para agilizar los pagos debido a la cantidad de documentos y certificaciones que exige para aprobar desembolsos.

“Muchas veces las instituciones tienen acceso digital a la información, pero aún así siguen exigiendo papeles físicos. Eso retrasa los procesos y afecta la eficiencia”, sostuvo.

El asesor de MIPYMES también planteó la necesidad de mejorar la planificación de compras en el sector educativo para aumentar la participación de la industria nacional. Indicó que productos como uniformes, zapatos y mobiliario escolar podrían ser suplidos en mayor proporción por fabricantes dominicanos si las adquisiciones se programaran con más tiempo y se distribuyeran durante todo el año.

“Hay producción local con capacidad para suplir una parte importante de la demanda, pero la forma en que se realizan las compras obliga muchas veces a recurrir a importaciones”, concluyó.