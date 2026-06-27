Primicias final de junio 2026, tema terremotos domina en muchas naciones, crece número de fallecidos en Venezuela, lluvias, bombazo de la JCE al PLD, violencia en RD, Ucrania insistiendo en ataques a Rusia, agenda de Abinader en Duvergé, FP se come gobierno por reforma, rechazo a ley mordaza

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El tema de los terremotos dominando en un elevado número de países en el mundo, el bombazo de la Junta Central Electoral (JCE), considerando que carece de respaldo legal la consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lluvias en el Gran Santo Domingo y otras comunidades del país, la muerte de cuatro presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento a tiros con dos patrullas policiales, Ucrania insistiendo en sus ataques a Rusia, la ocupación de 421 matas de marihuana en Pedro Brand, la Fuerza del Pueblo denunciando el «paquetazo fiscal del gobierno, disfrazado con una falsa narrativa», la creciente solidaridad dominicana con los venezolanos, la respuesta de Irán al bombardeo de Estados Unidos, los crecientes rescates en Venezuela por los terremotos, los 1,600 rescatistas que atienden a las víctimas de los terremots en Venezuela, las crecientes y preocupantes muertes extrajudiciales en alegados intercambios de disparos en el país, alarmante violencia de género, el gobierno dominicano con una misión atendiendo a los dominicanos en Venezuela, el colapso de la Guaira en Venezuela, la libertad a los implicados en un fraude al Banco BHD, una planta militar rusa atacada por Ucrania, la derrota de Adriano Espaillat en Estados Unidos, se destacan entre los temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

Otros temas en 168 Horas en Primicias:

La advertencia del presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, de que el nuevo código penal amenaza la libertad de expresión y difusión del pensamiento, como el ejercicio del periodismo

El decomiso de 1,833 paquetes de drogas en dos operativos

El sismo de 5.0 en zonas de RD, comidilla en el fin de semana

Un sismo de 5.0 en Verón, Punta Cana, no hay reportes de daños

El arresto de 11 personas por cinco bultos de cocaína en el AILAJFPG

La iglesia católica alarmada por las informaciones falsas en las redes sociales

El ataque de Estados Unidos a Irán

Creciente rechazo a ley mordaza en el país

Una persona muerta en un ataque a tiros en Bayaguana

Evacuaciones en edificios por un sistmo de 5.0 en RD

La reapertura parcial del Aeropuerto de Caracas

El reclamo del dirigente político Abel Martínez para la evaluación de escuelas, hospitales y plazas

El papa León XIV instando a la solidaridad con Venezuela

El retorno desde Venezuela de once peloteros dominicanos

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica instando al reforzamiento de la prevención sísmica en RD

El rechazo de venezolanos a la presidenta de ese país en una zona afectadas por los teremotos

La muerte de una dominicana en Venezuela

Redadas en Alemania

La labor de los rescatistas franceses en Venezuela

Israel y El Libano buscando la paz

Un alegado sabotaje ruso a la red de gas de Alemania

La revelación de 57 dominicanos atrapados en Venezuela con la esperanza de regresar a su país

Dos centros de acopio en RD para ayudar a Venezuela

Un acuerdo para que Israel se retire dos zonas del Sur de El líbano

El transporte de indocumentados haitianos en un autobús en San Juan de la Maguana

La coerción a un acusado de sicariato

Un sismo de 4.7 que sacudió a Maracay, Venezuela

Los expertos sanitarios de RD enviados a Venezuela

La ola de calor provocando muertes de ciudadanos en Europa

Los juegos fronterizos 2026

Según las Naciones Unidas, 50 mil venezolanos desaparecidos tras los dos sismos en Venezuela

El presidente del PRM descartando una división en esa organización

El polvo de sahara afectando el país

El bombardeo de Estados Unidos a Irán

La recolección de ayuda dominicana para los venezolanos

La Guaira, el Estado de Venezuela mas castigado por los terremotos

Un terremoto en el centro de Japón

Los 14 fallecidos por leptospirosis

Las réplicas de los terremotos en Venezuela

Una tertulia de nativos de San Cristóbal en New Jersey

Más de mil cuatrocientos venezolanos que han perdido la vida por dos terremotos

ECONOMIA

Un informe rechazando la explotacion minera en la cordillera septentrional

La cuadruplicación del pago a las grandes empresas con la ley de residuos sólidos

La congelación de los precios de los combustibles de mayor consumo en RD

Saqueos en Venezuela posterior a los dos terremotos

La libertad de todos los implicados en un fraude al Banco BHD

La alta incidencia de la mano de obra haitiana en la industria de la construcción en RD

El encuentro del presidente Luis Abinader con miembros de la Asociación de Ganaderos de Duvergé, Independencia

Los nuevos requisitos de la Unión Europea al cacao dominicano

La construcción deficiente de edificios en Venezuela

El asalto a un camión del Plan Social de la Presidencia

La congelacion del alquiler de un millón de apartamentos en Nueva York

Siete personas apresadas por un asalto a un camión del Plan Social de la Presidencia

La suspensión de vuelos directos entre el país y Venezuela

Una amenaza del presidente Donald Trump a Europa

Los avances en la ley de residuos que reconoce la ANEIH

La modificación a la ley de residuos enfrentando a importantes sectores económicos

El crecimiento de 7.1% de la industria de la construcción en mayo 2026

Un informe del Banco Central resaltando los aportes de la minería y la industria de la construcción al crecimiento de la economía dominicana

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