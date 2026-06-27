Primicias final de junio 2026, tema terremotos domina en muchas naciones, crece número de fallecidos en Venezuela, lluvias, bombazo de la JCE al PLD, violencia en RD, Ucrania insistiendo en ataques a Rusia, agenda de Abinader en Duvergé, FP se come gobierno por reforma, rechazo a ley mordaza
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El tema de los terremotos dominando en un elevado número de países en el mundo, el bombazo de la Junta Central Electoral (JCE), considerando que carece de respaldo legal la consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lluvias en el Gran Santo Domingo y otras comunidades del país, la muerte de cuatro presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento a tiros con dos patrullas policiales, Ucrania insistiendo en sus ataques a Rusia, la ocupación de 421 matas de marihuana en Pedro Brand, la Fuerza del Pueblo denunciando el «paquetazo fiscal del gobierno, disfrazado con una falsa narrativa», la creciente solidaridad dominicana con los venezolanos, la respuesta de Irán al bombardeo de Estados Unidos, los crecientes rescates en Venezuela por los terremotos, los 1,600 rescatistas que atienden a las víctimas de los terremots en Venezuela, las crecientes y preocupantes muertes extrajudiciales en alegados intercambios de disparos en el país, alarmante violencia de género, el gobierno dominicano con una misión atendiendo a los dominicanos en Venezuela, el colapso de la Guaira en Venezuela, la libertad a los implicados en un fraude al Banco BHD, una planta militar rusa atacada por Ucrania, la derrota de Adriano Espaillat en Estados Unidos, se destacan entre los temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.
Otros temas en 168 Horas en Primicias:
La advertencia del presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, de que el nuevo código penal amenaza la libertad de expresión y difusión del pensamiento, como el ejercicio del periodismo
El decomiso de 1,833 paquetes de drogas en dos operativos
El sismo de 5.0 en zonas de RD, comidilla en el fin de semana
Un sismo de 5.0 en Verón, Punta Cana, no hay reportes de daños
El arresto de 11 personas por cinco bultos de cocaína en el AILAJFPG
La iglesia católica alarmada por las informaciones falsas en las redes sociales
El ataque de Estados Unidos a Irán
Creciente rechazo a ley mordaza en el país
Una persona muerta en un ataque a tiros en Bayaguana
Evacuaciones en edificios por un sistmo de 5.0 en RD
La reapertura parcial del Aeropuerto de Caracas
El reclamo del dirigente político Abel Martínez para la evaluación de escuelas, hospitales y plazas
El papa León XIV instando a la solidaridad con Venezuela
El retorno desde Venezuela de once peloteros dominicanos
La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica instando al reforzamiento de la prevención sísmica en RD
El rechazo de venezolanos a la presidenta de ese país en una zona afectadas por los teremotos
La muerte de una dominicana en Venezuela
Redadas en Alemania
La labor de los rescatistas franceses en Venezuela
Israel y El Libano buscando la paz
Un alegado sabotaje ruso a la red de gas de Alemania
La revelación de 57 dominicanos atrapados en Venezuela con la esperanza de regresar a su país
Dos centros de acopio en RD para ayudar a Venezuela
Un acuerdo para que Israel se retire dos zonas del Sur de El líbano
El transporte de indocumentados haitianos en un autobús en San Juan de la Maguana
La coerción a un acusado de sicariato
Un sismo de 4.7 que sacudió a Maracay, Venezuela
Los expertos sanitarios de RD enviados a Venezuela
La ola de calor provocando muertes de ciudadanos en Europa
Los juegos fronterizos 2026
Según las Naciones Unidas, 50 mil venezolanos desaparecidos tras los dos sismos en Venezuela
El presidente del PRM descartando una división en esa organización
El polvo de sahara afectando el país
El bombardeo de Estados Unidos a Irán
La recolección de ayuda dominicana para los venezolanos
La Guaira, el Estado de Venezuela mas castigado por los terremotos
Un terremoto en el centro de Japón
Los 14 fallecidos por leptospirosis
Las réplicas de los terremotos en Venezuela
Una tertulia de nativos de San Cristóbal en New Jersey
Más de mil cuatrocientos venezolanos que han perdido la vida por dos terremotos
ECONOMIA
Un informe rechazando la explotacion minera en la cordillera septentrional
La cuadruplicación del pago a las grandes empresas con la ley de residuos sólidos
La congelación de los precios de los combustibles de mayor consumo en RD
Saqueos en Venezuela posterior a los dos terremotos
La libertad de todos los implicados en un fraude al Banco BHD
La alta incidencia de la mano de obra haitiana en la industria de la construcción en RD
El encuentro del presidente Luis Abinader con miembros de la Asociación de Ganaderos de Duvergé, Independencia
Los nuevos requisitos de la Unión Europea al cacao dominicano
La construcción deficiente de edificios en Venezuela
El asalto a un camión del Plan Social de la Presidencia
La congelacion del alquiler de un millón de apartamentos en Nueva York
Siete personas apresadas por un asalto a un camión del Plan Social de la Presidencia
La suspensión de vuelos directos entre el país y Venezuela
Una amenaza del presidente Donald Trump a Europa
Los avances en la ley de residuos que reconoce la ANEIH
La modificación a la ley de residuos enfrentando a importantes sectores económicos
El crecimiento de 7.1% de la industria de la construcción en mayo 2026
Un informe del Banco Central resaltando los aportes de la minería y la industria de la construcción al crecimiento de la economía dominicana