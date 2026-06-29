Cuatro boricuas del Oeste Racing Team NY vienen desafiantes al motocross del domingo en Jarabacoa

NUEVA YORK, NY, EEUU (29-06-2026).– La Bandera de Puerto Rico, con la representación de cuatro pilotos, estará presente en el deporte extremo del campeonato nacional de motocross de la República Dominicana que se correrá el próximo domingo en la mejor pista centroamericana y del Caribe, Corocito MX Park, Jarabacoa.

El director de prensa y coordinador general del Oeste Racing Team, Vincent Villafañe, quien ofreció la información, señaló que ya, los pilotos de Borinquen, fueron inscritos en la carrera a través del presidente de la comisión organizadora, Robertico Fernández, quien regentea la mencionada pista.

Los pilotos inscritos son: Sebastián Vélez, del pueblo de San Sebastián, Puerto Rico, con el número 747, en la categoría MX-1 para expertos, montado en Kawasaki; Christian Torres, de San Germán, con el 3 en MX-2 para expertos, guiando en la misma marca; además, Maiky (Jongy) Cabrera, del pueblo de San Sebastián, con el 159, montará en Yamaha para la categoría pre expertos y su compañero de equipo también en ese grupo, Jael (Nachito) Ramos, de Toa Alta con el 9, en una KTM.

Por su parte Joel Vélez, team manager, asignó a Héctor Morales, como Jefe de mecánicos, donde Joel Ramos y el señor Cabrero, se encargarán del área técnica, confirmando a Vincent Villafañe, Director de Prensa Internacional para el Team.

“Para la Carrera de Corocito MX Park, Boricuas del Oeste Racing Team, visualiza estar entre los primeros lugares por categorías con esta delegación que llegará el jueves bien enfocada, con mucha determinación, entrenamiento, experiencias y podrían sorprender a los fanáticos y a los hermanos pilotos dominicanos.

Por otra parte, el organizador del evento, Robertico Fernández, dio a conocer que, desde las diez de la mañana del próximo domingo, se correrá en todas las categorías del campeonato nacional de motocross, que son: Pee wee, súper pee wee, 65cc, novatos, master A y B, 85cc, pre-expertos, MX-1 y MX-2 ambas para expertos.

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