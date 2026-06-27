Federación Dominicana de Comerciantes respalda modificación a Ley de Residuos Sólidos

Santo Domingo. – La Federación Dominicana de Comerciantes Inc. (FDC) expresó su respaldo a la aprobación por parte del Senado de la República de la modificación a la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la iniciativa favorece el desarrollo y la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país.

La entidad afirmó que los cambios introducidos a la legislación benefician de manera directa al 98.6 % de las empresas formales registradas en la República Dominicana, equivalentes a unas 285,105 unidades productivas inscritas tanto en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

La Federación destacó que la modificación establece un esquema más equilibrado para las contribuciones vinculadas al manejo de residuos sólidos, tomando en cuenta la realidad económica y operativa de las Mipymes, que constituyen el principal motor de generación de empleos en el país.

Asimismo, señaló que en la República Dominicana existen apenas 74 empresas con volúmenes de ventas anuales entre los mil y dos mil millones de pesos y 69 empresas con ventas anuales de mas de dos mil millones de pesos , por lo que consideró necesario que la carga económica derivada de la legislación sea proporcional al tamaño y capacidad de cada empresa.

La organización valoró la decisión adoptada por el Senado y confió en que la medida contribuirá a fortalecer la competitividad, formalización y crecimiento del sector comercial y productivo nacional.

Asimismo , la FDC le solicita a los honorables diputados la aprobación del Proyecto de Ley aprobado en el Senado , para que se convierta en Ley , y el Presidente realice la promulgación , ya el plazo para el pago de la contribución voluntaria obligatoria de los Residuos Sólidos se vence el martes 30 de Junio

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