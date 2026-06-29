CARD respalda prórroga para la entrada en vigencia y correcciones en el del nuevo Código Penal
Trajano Potentini advierte que la normativa contiene incongruencias e inconstitucionalidades que deben ser corregidas antes de su aplicación
Santo Domingo, República Dominicana, 29 de junio de 2026.– El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, expresó el respaldo institucional del gremio a la propuesta de aplazar por aproximadamente seis meses la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, con el propósito de corregir disposiciones que, a su juicio, presentan incongruencias, desaciertos e incluso posibles inconstitucionalidades.
Potentini sostuvo que, si bien el país necesita con urgencia una legislación penal moderna, capaz de responder a la evolución del crimen organizado, los delitos tecnológicos y las nuevas modalidades delictivas, esa actualización no puede realizarse a costa de derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución.
El presidente del CARD reconoció que el Código Penal es una necesidad y un imperativo para la República Dominicana, pero debe entrar en vigor con las correcciones necesarias, entre los temas que requieren revisión figuran disposiciones que podrían afectar la libertad de expresión y otras conquistas democráticas, las cuales, afirmó, deben ser reivindicadas y adecuadas al marco constitucional antes de que la normativa comience a regir.
En ese sentido, Potentini indicó que el Colegio de Abogados suscribe la posición planteada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), consistente en que el Congreso Nacional apruebe una prórroga que extienda la entrada en vigencia del Código Penal más allá del próximo 5 de agosto, otorgando un plazo aproximado de seis meses para realizar las modificaciones pertinentes.»Respaldamos plenamente una prórroga legislativa que permita perfeccionar el texto, corregir las inconsistencias detectadas y garantizar que el nuevo Código Penal nazca fortalecido, respetando plenamente los principios y derechos constitucionales», expresó.
Las declaraciones de Trajano Potentini fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Matinal 5, transmitido por Telemicro, canal 5, donde participó junto a los periodistas Persio Maldonado, Laura Castellanos y Domingo del Pilar, quienes abordaron los principales desafíos jurídicos y constitucionales que plantea la inminente entrada en vigencia de la nueva legislación penal.
Finalmente el presidente del CARD reiteró que una revisión responsable del texto fortalecerá la seguridad jurídica y permitirá que el país cuente con un Código Penal moderno, constitucionalmente sólido y acorde con las exigencias del Estado Social y Democrático de Derecho.