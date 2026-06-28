Panacrédito cumple 15 años: más de 100,000 clientes atendidos y una nueva alianza con Claro para ampliar el acceso a tecnología

Santo Domingo, República Dominicana, julio de 2026..Panacrédito, empresa dominicana especializada en crédito alternativo, celebra 15 años de operaciones con un hito que pocos en su segmento pueden igualar: más de 100,000 clientes atendidos desde su fundación en 2011. Con una alianza estratégica con Claro y el compromiso de duplicar su impacto en los próximos cinco años

La compañía nació con una premisa simple: ser el pana financiero de las personas que el sistema tradicional dejaba afuera. Emprendedores sin historial crediticio, trabajadores independientes, extranjeros residentes en el país y personas con historial afectado que necesitaban una segunda oportunidad, encontraron en Panacrédito lo que los bancos no les ofrecía: alguien que les dijera que sí.

El modelo de la empresa se basa en financiamiento ágil con vehículos en garantía, combinando tecnología y evaluación especializada de riesgo para atender a un segmento que la banca tradicional no puede alcanzar. Actualmente, más del 40% de sus clientes accede a servicios financieros formales por primera vez a través de Panacrédito, y una proporción significativa logra integrarse posteriormente al sistema bancario convencional.

Nueva alianza con Claro. Como parte de su estrategia de crecimiento, Panacrédito anunció una alianza con Claro, la operadora de telecomunicaciones más importante del país, para ampliar el acceso a smartphones mediante financiamiento accesible. La alianza se construye sobre la experiencia de CrediGo, la línea de negocio de Panacrédito que ya ha puesto más de 100,000 teléfonos inteligentes en manos de personas que no tenían acceso a financiamiento para adquirirlos.

«Un smartphone no es un lujo. Es la llave para trabajar, comunicarse y existir en la economía digital. Con Claro de nuestro lado, vamos a multiplicar ese impacto social», señaló Víctor Óscar Pacheco, CEO y fundador de Panacrédito.

Duplicar en 5 años lo que se hizo en 15. La empresa ha trazado una meta ambiciosa para los próximos años: duplicar en cinco años lo que construyó en quince. Para lograrlo, está desarrollando nuevos productos financieros que combinan inclusión con alta tecnología, entre ellos Pananómina, un crédito para empleados en nómina que funciona a través de plataformas de gestión humana y reduce el tiempo entre solicitud y desembolso de dos semanas a un solo día.

«Yo siempre lo explico con una metáfora: imagínense un mata de mango. Los bancos son buenos tomando los mangos bajitos los que están ahí, fáciles, a la mano. Pero hay mangos más arriba, detrás de las ramas, que necesitan una escalera distinta. Eso es Panacrédito. Nosotros no subimos a ciegas: traemos mejores escaleras, sogas y hasta cascos. Podemos alcanzar los mangos que los bancos no alcanzan, sin peligro.», expresó Pacheco.

Al celebrar este hito, Panacrédito reafirma su posición como líder del crédito alternativo en República Dominicana y su compromiso de seguir construyendo puentes entre las personas y el sistema financiero formal, con soluciones accesibles, transparentes y centradas en quienes más las necesitan.

Sobre Panacrédito

Panacrédito es una empresa dominicana de crédito alternativo fundada en 2011. Especializada en financiamiento ágil con vehículos en garantía, atiende a personas que enfrentan barreras para acceder al crédito formal: emprendedores, trabajadores independientes, extranjeros residentes y personas con historial crediticio afectado. A través de sus líneas de negocio Panacrédito y CrediGo, ha atendido a más de 100,000 clientes en 15 años de operación. Más información en la página web www.panacredito.do

Visited 4 times, 4 visit(s) today