Dominican Taste Festival 2026 culmina en NYC con rotundo éxito; miles de familias asisten a Plaza Quisqueya

NUEVA YORK.- El sexto aniversario del Dominican Taste Festival 2026, que dirige la empresaria y activista comunitaria Elida Almonte, concluyó con un éxito rotundo en esta ciudad, tras desarrollarse, durante el pasado fin de semana, actividades culturales, gastronómicas, empresariales y turísticas en Plaza Quisqueya, en el Alto Manhattan.

El evento estuvo completamente abarrotado por miles de dominicanos, entre otras etnias, que año tras año hacen del mismo una de las celebraciones culturales dominicanas más importantes en la Gran Manzana.

Bajo el lema “El sabor que nos une”, este festival muestra al mundo la cultura, gastronomía, historia y su extraordinario potencial turístico. Estuvo dedicado a la provincia de Samaná.

Fue representada por una nutrida comitiva encabezada por la gobernadora provincial Teodora Mullix Geraldino, el alcalde Nelson Núñez, y los diputados Carmen Lidia Williams y Cirilo Moronta, quienes compartieron y participaron en las distintas actividades oficiales.

El evento contó con el respaldo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, representado por la directora de Turismo en NY, Karina Ramos, junto a una delegación que promovió el destino del país caribeño.

Como orador principal en la “Cena Gala” estuvo el destacado jurista, doctor Milton Rey Guevara, quien ofreció una magistral conferencia sobre liderazgo, institucionalidad y desarrollo.

El evento también contó con la presencia del cónsul Jesús Vázquez, el congresista Adriano Espaillat, los asambleístas Manny de los Santos y Yudelka Tapia, la concejal Carmen de la Rosa, representantes del INDEX, del Lincoln Hospital, NYC Health + Hospitals/Metropolitan, e Inca Kola.

Asimismo, estuvieron la embajadora de Hennessy y una importante delegación que viajó desde Francia para acompañar esta celebración. Participaron chefs, emprendedores, artesanos, grupos folclóricos y artistas que ofrecieron una programación de gran calidad durante todo el fin de semana.

El Dominican Taste Festival reafirma así su misión de fortalecer los lazos entre la República Dominicana y su diáspora, promoviendo el turismo, el emprendimiento, la cultura y el orgullo de nuestras raíces.

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