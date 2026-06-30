EDENORTE impulsa proyectos estratégicos para fortalecer el sistema eléctrico y promover el desarrollo de Maimón

Maimón, Monseñor Nouel.– Como parte de su compromiso con la modernización de la infraestructura eléctrica nacional y el fortalecimiento de la calidad del servicio, EDENORTE Dominicana desarrolla un conjunto de proyectos estratégicos en el municipio de Maimón, orientados a incrementar la capacidad operativa del sistema, mejorar la confiabilidad del suministro y responder al crecimiento sostenido de la demanda energética en esta zona de la provincia Monseñor Nouel.

Uno de los proyectos de mayor impacto es el cambio de voltaje del circuito Maimón, mediante la conversión de la red de distribución de 4.16 kV a 12.5 kV en el tramo comprendido entre El Copey y Tocoa, donde además se construye la nueva Subestación Las Lagunas. Esta primera etapa representa una inversión aproximada de RD$5.3 millones y beneficiará de manera directa a 616 clientes.

La intervención contempla la instalación de 35 postes, la construcción de 5.8 kilómetros de redes de media y baja tensión y la colocación de 15 transformadores, obras que forman parte del plan de expansión y modernización de la red de distribución de la empresa.

Con este proyecto, EDENORTE busca transferir parte de la carga que actualmente soporta la Subestación Maimón, la cual opera bajo condiciones de sobrecarga, optimizando así el desempeño del sistema eléctrico y garantizando una operación más eficiente y segura.

Además de aumentar la capacidad de la red para atender la demanda actual y futura, esta iniciativa permitirá reducir las pérdidas técnicas, elevar la continuidad y confiabilidad del servicio, y preparar la infraestructura necesaria para la entrada en funcionamiento de la nueva Subestación Las Lagunas, una obra llamada a convertirse en un eje fundamental para el desarrollo energético del municipio.

Nueva Subestación Las Lagunas fortalecerá el servicio en la región

Como parte del mismo plan de inversiones, EDENORTE Dominicana avanza en la construcción de la Subestación Las Lagunas, ubicada en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, una infraestructura estratégica que reforzará significativamente la capacidad del sistema eléctrico en toda su zona de influencia.

La nueva subestación contará con una inversión de aproximada de RD$118 millones, estará equipada con un transformador de potencia de 14 MVA, lo que permitirá brindar un servicio más robusto y eficiente a más de 6,000 clientes, al tiempo que mejorará la estabilidad y confiabilidad del suministro eléctrico.

Uno de los principales beneficios de esta obra es que se podrá realizar un balance de carga con la Subestación Maimón, redistribuyendo de manera más eficiente la demanda energética y reduciendo las condiciones de sobrecarga que actualmente presenta esa instalación. Esta integración permitirá fortalecer la continuidad del servicio y crear las condiciones necesarias para acompañar el crecimiento residencial, comercial e industrial de la zona.

Actualmente, los trabajos se concentran en la ejecución de la obra civil de la subestación, ya fue concluida la etapa de preparación y adecuación del terreno destinado al área de equipos, marcando un importante avance en el cronograma de construcción.

Las próximas fases incluyen la ejecución de fundaciones, canalizaciones, montaje de estructuras metálicas e instalación de los equipos electromecánicos que permitirán la futura puesta en operación de la infraestructura.

Con estas inversiones, EDENORTE Dominicana reafirma su compromiso de desarrollar un sistema eléctrico cada vez más moderno, resiliente y eficiente, impulsando obras de alto impacto que contribuyen al crecimiento económico, la competitividad y la calidad de vida de miles de familias en la región Norte del país.

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