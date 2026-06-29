Ciudadanos siguen escribiendo sus historias de amor en la Plaza Santo Domingo del malecón

Santo Domingo, DN – El amor volvió a encontrar su lugar en la icónica Plaza Santo Domingo del malecón este fin de semana con la exitosa celebración de una boda y una petición de matrimonio.

La plaza, que forma parte del Paseo Marítimo Malecón, fue inaugurada por Carolina Mejía en abril de 2025, evidenciando visión y firmeza para transformar la capital, y desde entonces ha sido escogida como el sitio predilecto para las parejas darse el “sí” y eternizar su amor con imágenes adornadas por el mar Caribe de fondo.

Estas dos nuevas celebraciones de amor del pasado fin de semana se suman a múltiples uniones anteriores que se han llevado a cabo, llenando de alegría la pérgola y reafirmando la preferencia por este lugar recuperado en el malecón capitaleño.

Cada nueva historia de amor que se escribe en la Plaza Santo Domingo fortalece su identidad como espacio donde los ciudadanos se encuentran para celebrar la vida y compartir en familia, captando bonitos recuerdos que perduran.

La habilitación de la Plaza Santo Domingo por la Alcaldía del Distrito Nacional se inscribe dentro de un esfuerzo impulsado por Carolina Mejía para transformar el otrora olvidado litoral en 5.8 kilómetros recuperados con el Gobierno central y el sector privado que hoy representan el más grande centro de esparcimiento de la capital.

Las constantes actividades que allí se realizan, que además incluyen cumpleaños, revelaciones de sexo, reflejan el valor que los ciudadanos han encontrado en este punto de encuentro de esparcimiento para los capitaleños.

Caracterizada por su enorme corazón rojo, la plaza ubicada en la intersección de la avenida Abraham Lincoln con George Washington cuenta con gimnasio al aire libre, anfiteatro, senderos interiores, buddy bear, parqueo y su icónica pérgola escenario de múltiples celebraciones.

Durante la gestión que encabeza Mejía al frente de la ciudad, el malecón ha tenido un renacimiento, gracias a las inauguraciones del Paseo Marítimo Malecón, Malecón Deportivo y Paseo 30 de Mayo, consolidando su visión transformadora en obras de gran impacto para los ciudadanos.

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