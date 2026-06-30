Espaillat: ‘No me he retirado de la política; continuaré sirviendo a la comunidad de la mejor manera posible’

NUEVA YORK.- El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat (D-13) declaró en exclusiva a este reportero: «No me he retirado de la política; continuaré sirviendo a la comunidad de la mejor manera posible».

Esa fue su respuesta ante las versiones difundidas por algunos medios de comunicación que señalaban que se retiraría de la política, luego de no ganar las primarias para optar por la reelección al mismo cargo.

Espaillat explicó: «Hoy me retiro del escenario público, pero seguiré trabajando con ustedes para hacer la vida de las personas un poco más llevadera».

Al agradecer el apoyo recibido el día de las primarias, el congresista expresó: «Siempre adelante, nunca hacia atrás”. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos».

Durante su emotivo discurso, el congresista demócrata reveló que recibió llamadas de sus familiares, quienes le pedían que no se quebrara emocionalmente, a pesar de que los resultados no le favorecieron en su intento de obtener la nominación para la reelección.

En el Distrito 13, representado por Espaillat, de un total de 315 mil votantes inscritos, 248,621 personas (78.93 %) no acudieron a las urnas, mientras que solo 66,379 (21.07 %) ejercieron su derecho al voto.

Los resultados fueron los siguientes: Ávila Chevalier obtuvo 32,790 votos (49.40 %); Espaillat, 30,464 (45.89 %), para una diferencia de 2,326 sufragios (3.51 %).

Oscar Romero obtuvo 2,340 votos (3.53 %); Theo Bruce Tavarez, 532 (0.80 %); y se registraron 253 votos nulos (0.38 %).

Según los datos disponibles, el 60 % de los votantes de mayor edad apoyó a Espaillat, mientras que el 31 % respaldó a Ávila Chevalier. Entre los jóvenes, el 60 % votó por Ávila Chevalier y el 36 % por Espaillat. Asimismo, el 58 % de los profesionales favoreció a Ávila Chevalier, frente al 39 % que apoyó a Espaillat.

Por otra parte, el 52 % de los votantes de bajos ingresos votó por Espaillat, mientras que el 42 % lo hizo por Ávila Chevalier.

Entre los votantes de ingresos altos, el 51 % respaldó a Ávila Chevalier y el 45 % a Espaillat. Finalmente, el 47 % del electorado afroamericano votó por Espaillat y el 45 % por Ávila Chevalier.

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