Clonaron un Hitler para América Latina?

Por: Luis Ma. Ruiz Pou

La clonación es el conjunto de procesos que permiten obtener copias idénticas de un sistema biológico. Pueden clonarse genes, células, tejidos e incluso organismos completos. Un clon es una reproducción genéticamente igual a su original. En la naturaleza existen mecanismos de reproducción asexual que producen descendientes idénticos a sus progenitores.

La historia también parece producir sus propias formas de clonación. No se trata de una reproducción biológica, sino de la repetición de conductas, discursos y ambiciones de poder que reaparecen bajo distintos rostros y en diferentes épocas.

En el siglo XX, Europa conoció a un líder que construyó su poder sobre el nacionalismo extremo, la exaltación de una supuesta grandeza perdida y la identificación de enemigos internos y externos a quienes responsabilizó de los problemas de la nación. Su gobierno promovió la discriminación, restringió libertades, persiguió minorías y condujo al mundo hacia una de las guerras más devastadoras de la historia.

Muchos pensaron que aquellas experiencias quedarían sepultadas entre los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las ideas rara vez desaparecen; suelen transformarse y adaptarse a nuevas circunstancias.

En la actualidad, observamos el resurgimiento de discursos que apelan a la nostalgia de antiguos imperios, al rechazo de inmigrantes, a la polarización social y al cuestionamiento de instituciones democráticas. Se fomenta la idea de que solo un líder fuerte puede rescatar a la nación de sus supuestos enemigos, mientras se alimenta el fanatismo político y la división entre ciudadanos.

La historia demuestra que los grandes conflictos no comienzan necesariamente con tanques o misiles. A menudo empiezan con palabras, con la construcción de enemigos imaginarios y con la aceptación gradual de medidas que limitan derechos y libertades. Cuando el poder se concentra excesivamente y la crítica es presentada como una traición, las sociedades comienzan a recorrer caminos peligrosos.

Quizás la pregunta no sea si se clonó a un nuevo Hitler. La verdadera interrogante es si la humanidad ha aprendido las lecciones de su pasado o si, una vez más, está permitiendo que reaparezcan las mismas semillas que en otras épocas condujeron a la intolerancia, la confrontación y la guerra.

La humanidad ya recorrió este camino una vez. También entonces hubo quienes minimizaron las señales, justificaron los excesos del poder y creyeron que las amenazas eran simples recursos retóricos. El resultado fue una tragedia que dejó millones de muertos, ciudades en ruinas y una herida moral que aún no cicatriza.

Las guerras no nacen en los campos de batalla; nacen en las ideas que convierten al adversario en enemigo, al diferente en amenaza y al poder sin límites en una virtud. Cuando una sociedad comienza a aplaudir esas conductas, el peligro ya no está en el futuro: está presente.

La historia no envía advertencias dos veces. Quienes hoy juegan con el nacionalismo extremo, el fanatismo político y la confrontación permanente deberían recordar que las llamas que se utilizan para incendiar al mundo rara vez respetan a quienes las encendieron. Y cuando los pueblos descubren que han seguido a un falso salvador, generalmente ya es demasiado tarde para evitar la catástrofe.

La historia no se repite de manera idéntica, pero suele rimar. Y cuando sus ecos vuelven a escucharse, ignorarlos puede tener consecuencias que trascienden generaciones.

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