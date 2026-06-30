SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales participará en una histórica expedición científica internacional que permitirá ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas marinos profundos del Caribe y fortalecer las acciones de conservación en aguas dominicanas. El lanzamiento se hizo desde Mombasa, Kenia, mientras Jonathan Delance, se encontraba representando al Ministerio en Our Oceans Conference ofreciendo una entrevista con todos los por menores y la importancia de esta investigación para la Rep. Dominicana y el Caribe.

La iniciativa forma parte del programa inaugural del REV Ocean, el mayor buque de investigación y exploración oceánica del mundo, que desarrollará en 20278 una misión científica en la Cordillera Submarina Beata, una zona de gran importancia ecológica compartida por República Dominicana (Santuario Marino Orlando Jorge Mera, SMOJM) y Colombia (Reserva Natural Beata).

La expedición será coordinada por especialistas del Ministerio de Medio Ambiente, junto a instituciones científicas y de conservación de ambos países, con el objetivo de estudiar la biodiversidad, cartografiar ecosistemas de aguas profundas y generar información clave para fortalecer la protección de estos hábitats marinos.

Jonathan Delance, director de Conservación del Programa Nacional 30×30 del Ministerio, destacó que esta investigación permitirá conocer mejor la dinámica y composición de estos ambientes con el fin de mejorar la planificación de su conservación y desarrollar herramientas para la protección efectiva de ecosistemas poco explorados y de alto valor ecosistémico.

«La expedición oceánica REV sobre la Cordillera Submarina Beataes un sueño hecho realidad. Al avanzar en el conocimiento, la comprensión y las geoformas cartografía de los ecosistemas de aguas profundas, se proporcionará una base fundamental para fortalecer la planificación de la conservación y desarrollar acciones que garanticen la protección efectiva de estos frágiles ecosistemas, hábitats y sus especies asociadas», indicó Jonathan Delance, uno de los principales coordinadores y propulsores para lograr esta expedición.

Durante la misión, los científicos investigarán especies marinas, procesos oceanográficos y hábitats profundos que alcanzan miles de metros de profundidad, utilizando tecnología de última generación para recopilar información sobre biodiversidad, ADN ambiental, microplásticos y conectividad ecológica.

Los resultados contribuirán a mejorar el conocimiento de las geoformas submarinas del SMOJM y su relación con la columna de agua y especies asociadas, respaldando futuras decisiones de conservación en las áreas marinas protegidas profundas del SINAP, en consonancia con el compromiso global de proteger al menos el 30 % de los océanos para el año 2030.

La participación de República Dominicana en esta expedición reafirma el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente con la investigación científica, la protección de la biodiversidad marina y la gestión sostenible de los océanos y aguas profundas.

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