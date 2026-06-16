La Universidad APEC impulsa la empleabilidad con la XVI Jornada de Colocación Laboral y lanza la plataforma CONECTA UNAPEC

Santo Domingo, 2026. La Universidad APEC (Unapec), a través del Decanato de Vinculación y Emprendimiento, inauguró la XVI Jornada de Colocación Laboral CONECTA T+, un espacio que reafirma el compromiso de la academia con la inserción laboral y el fortalecimiento de las relaciones entre la educación superior y el sector productivo del país.

Durante el acto de apertura, realizado en el Salón Multiuso Cristóbal Tejeda, fue presentada oficialmente la plataforma CONECTA Unapec, una innovadora herramienta digital diseñada para conectar a estudiantes y egresados de UNAPEC con empresas e instituciones en busca de talento humano. La iniciativa busca facilitar la interacción entre el conocimiento, la creatividad y la energía de las nuevas generaciones con la experiencia y los desafíos del mundo empresarial, generando una relación de beneficio mutuo.

La Jornada de Colocación Laboral se desarrolla los días 16 y 17 de junio, en horario de 9:00 de la mañana a 7:30 de la noche, y está abierta al público en general. Esta feria constituye uno de los principales escenarios de vinculación entre la oferta y la demanda de empleos, evidenciando la coherencia entre la filosofía fundacional de Unapec y su misión de formar profesionales íntegros, comprometidos con el desarrollo del país.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector de la Universidad APEC (Unapec), magíster Erik Pérez Vega, quien expresó la satisfacción de la institución por dejar formalmente inaugurada la XVI Jornada de Colocación Laboral “Conecta T+”, una iniciativa que se ha consolidado como uno de los principales espacios de vinculación entre el talento unapeciano y los sectores productivos y de servicios del país. Destacó que esta jornada materializa una de las funciones esenciales de la educación superior moderna: formar profesionales competentes y, al mismo tiempo, crear puentes efectivos entre la academia, el empleo y la sociedad.

El rector resaltó que, desde 2009, Unapec ha desarrollado quince jornadas de colocación laboral, con la participación de más 170 empresas en los últimos cinco años y la realización de diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la empleabilidad. Indicó que estos resultados evidencian la continuidad y el crecimiento de una estrategia institucional enfocada en acompañar a estudiantes y egresados en su inserción al mercado laboral, en un contexto en el que la economía dominicana continúa demandando talento capacitado, ético y preparado para enfrentar los desafíos de entornos cada vez más dinámicos.

Pérez Vega subrayó que esta décimo sexta edición marca un hito con el lanzamiento de CONECTA Unapec, la nueva plataforma digital de colocación laboral y pasantías diseñada para facilitar la interacción entre estudiantes, egresados y empresas. Señaló que esta herramienta representa un importante avance en la transformación digital de los servicios de vinculación de la universidad y agradeció la confianza depositada por las empresas participantes, cuyo respaldo fortalece la relación entre la academia y los sectores que impulsan el empleo, la innovación y el desarrollo de la República Dominicana.

Durante su intervención, el rector de la Universidad APEC destacó que el contexto económico nacional evidencia la pertinencia de iniciativas como la Jornada de Colocación Laboral. Citó datos del Banco Central de la República Dominicana que reflejan que, durante 2025, la economía dominicana registró un incremento interanual promedio de 133,915 nuevos ocupados netos, elevando el total de personas empleadas a más de 5.1 millones de trabajadores.

El académico señaló que estas cifras representan mucho más que indicadores económicos, ya que ponen de manifiesto la creciente demanda de profesionales preparados, adaptables y comprometidos con los valores éticos que exige el mercado laboral actual. En ese sentido, afirmó que las universidades están llamadas a desempeñar un papel estratégico en la formación del capital humano que requiere el país para continuar impulsando su desarrollo.

Pérez Vega expresó que la Jornada de Colocación Laboral no solo procura facilitar oportunidades de empleo para estudiantes y egresados, sino también fomentar una cultura de actualización continua, fortalecimiento de competencias y vinculación efectiva con las empresas y sectores productivos que contribuyen al crecimiento y la competitividad de la nación.

De su lado, el ingeniero José Antonio Gil, decano de Vinculación y Emprendimiento de Unapec, pronunció las palabras centrales del acto, destacando que la décimo sexta edición de la Jornada de Colocación Laboral reafirma una de las misiones fundamentales de la institución: fortalecer el vínculo entre universidad, empresa y sociedad. Recordó que, desde hace 60 años, Unapec nació de la visión de empresarios y profesionales convencidos de que la educación constituye la vía más efectiva para impulsar el desarrollo nacional.

Gil señaló que esta edición reúne a cerca de 40 empresas y marca un nuevo paso en la evolución de los servicios de empleabilidad con el lanzamiento de la plataforma CONECTA Unapec, una herramienta diseñada para transformar la forma en que estudiantes y egresados se vinculan con el mercado laboral. Asimismo, exhortó a los participantes a aprovechar cada espacio de interacción, al destacar que el verdadero valor de una jornada de colocación laboral radica en las oportunidades de networking y en las relaciones profesionales que comienzan en estos encuentros y se consolidan en el tiempo.

Durante la actividad también fue presentada la plataforma CONECTA Unapec por la licenciada María Isabel Sánchez, directora de Vinculación con Egresados y Colocación Laboral de Unapec, quien explicó las innovaciones incorporadas para facilitar la conexión entre el talento universitario y las empresas. En tanto, el doctor Andy Crespo, director de Vinculación Nacional, tuvo a su cargo la presentación de las empresas participantes en esta decimosexta edición de la jornada.

Desde el año 2009, la Universidad APEC ha realizado quince ediciones de este programa, poniendo a disposición de estudiantes y egresados oportunidades laborales provenientes de diversos sectores productivos y de servicios. Durante los últimos seis años, más de 170 empresas han participado en esta iniciativa, complementando la experiencia con charlas y conferencias sobre empleabilidad, desarrollo personal y herramientas para la elaboración de currículos, entre otros temas de interés para los participantes.

El objetivo principal de la Jornada es ofrecer oportunidades de empleo en empresas reconocidas a nivel nacional e internacional y dar continuidad a las acciones estratégicas que reflejan la responsabilidad social de Unapec y del empresariado dominicano en la promoción del talento profesional y humano del país.

En esta décimo sexta edición participan importantes organizaciones como Altio, AFP Popular, Centro Cuesta Nacional, AFP Crecer, Eaton, Banco Popular, B.B. Haina, Advensus, Alorica, KPMG, BDO, PwC, Termopac, Cacao Rizek, Scotia GBS, Delmont Health Care, Hi Horatio, Connect Perfect, Grupo Humano, Grupo Ramos, ACERH, Planeta Azul y Read & Co., entre otras.

Como en cada edición, la Universidad APEC espera recibir alrededor de 800 visitantes por día, consolidando esta iniciativa como uno de los encuentros de empleabilidad más importantes del país y una plataforma efectiva para impulsar el desarrollo profesional de las nuevas generaciones.

Sobre la Plataforma

CONECTA Unapec: es la plataforma digital de la Dirección de Egresados y Colocación Laboral que facilita el encuentro entre el talento universitario UNAPEC y las empresas dominicanas (y extranjeras) que lo necesitan.

A través de ella, las empresas pueden publicar ofertas de empleo y pasantías, filtrar candidatos por carrera, modalidad y ciudad, y gestionar todo el proceso de selección en un entorno institucional confiable.

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