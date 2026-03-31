La Quinta Temporada de Teatro Banreservas cierra a sala llena con “Mis tres suegras” y “Para subir al cielo”

Santo Domingo. – Con funciones a sala llena y una respuesta sostenida del público, la Quinta Temporada de Teatro Banreservas cerró su edición 2026, dedicada al teatrista Giovanny Cruz, tras un recorrido que, durante el mes de marzo, reunió distintas sensibilidades del teatro contemporáneo dominicano en el marco del Mes del Teatro, proyectando la vitalidad de una escena que crece con carácter y la riqueza de lenguajes que hoy definen su evolución.

En esta edición, la temporada dio un paso significativo al expandir su alcance más allá de Santo Domingo, integrando al Centro Cultural Banreservas en Santiago como parte activa del proyecto. Este movimiento responde a una estrategia orientada a descentralizar la oferta cultural y llevar lo mejor del arte escénico a distintos puntos del país, acercando la experiencia teatral a nuevos públicos y propiciando un diálogo más amplio entre territorios, audiencias y creadores.

El cierre encontró su punto más vibrante en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, con la comedia Mis tres suegras, del autor argentino Hugo Daniel Marcos, bajo la producción y dirección de Josema Rodríguez. Su inclusión introduce, por primera vez, una comedia de corte popular dentro de la curaduría de la temporada, diversificando registros y abriendo nuevas formas de conexión.

Con un ritmo preciso y una ejecución actoral sostenida, el montaje constituyó una experiencia inmediata y contagiosa, donde la risa operó como lenguaje común entre escena y sala. La obra se despliega desde situaciones reconocibles como la familia, la convivencia y las tensiones cotidianas, llevadas al extremo con inteligencia escénica, generando una conexión directa y natural.

Sobre el escenario, Josema Rodríguez, Pamela de León, Karla Hatton, Patricia Muñoz y Jacqueline Estrella sostienen un juego dinámico apoyado en la complicidad y una energía constante que mantiene viva la acción de principio a fin.

Para subir al cielo

En paralelo, el Centro Cultural Banreservas en Santo Domingo acogió Para subir al cielo, de Anacaona Teatro, bajo la dirección de Lucina Jiménez y dramaturgia de Esther Suárez. Frente al tono expansivo de la comedia, esta propuesta se instala desde la contención y la poética, abriendo un espacio de pausa y resonancia emocional que amplía la lectura del cierre.

Impulso al proceso creativo

El productor artístico y creador del proyecto, Guillermo Cordero, subrayó el valor de este recorrido y, especialmente, el papel determinante de Banreservas en su desarrollo, como voz autorizada de una iniciativa que ha hecho posible este espacio para el ámbito cultural.

“La Temporada de Teatro Banreservas ha dejado de ser únicamente una programación para convertirse en un espacio de construcción. Aquí no solo se presentan obras: se acompaña a las compañías, se impulsa el proceso creativo y se establece un vínculo real entre la expresión artística y la gente”, expresó.

Cordero valoró el respaldo del doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas; Franklin Soriano, vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social; Lina Hernández, directora de Relaciones Públicas; y Mijaíl Peralta, director del Centro Cultural Banreservas, como un soporte clave para sostener y proyectar la temporada. Destacó, además, que esta entrega reunió a ocho compañías teatrales con una veintena de funciones, dando forma a una cartelera plural y en crecimiento.

De su lado, Franklin Soriano, vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social de Banreservas, destacó el valor de la programación como parte de la visión cultural de la institución.

“Para Banreservas, el arte y la cultura son pilares esenciales del desarrollo. Esta temporada responde a ese compromiso, impulsando espacios donde la creación se proyecta, el acceso se amplía y el teatro dominicano continúa encontrando nuevas formas de conexión”, señaló.

Tradición y nuevas narrativas

En esta quinta edición, dedicada al teatrista Giovanny Cruz, la temporada se proyecta como un espacio donde convergen tradición y nuevas narrativas, lo íntimo y lo colectivo, ampliando la manera en que el teatro se produce, se comparte y se vive en la República Dominicana.

A lo largo del mes, la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito acogió títulos como La gran depresión, El desahogo de una viuda, Liborio y Mis tres suegras, que configuraron un recorrido entre la introspección, la memoria histórica y la comedia como reflejo social. De manera paralela, el Centro Cultural Banreservas, en sus sedes de Santo Domingo y Santiago, amplió esta experiencia con propuestas como Las fábulas de Juan Niní, El camarón encantado, Emocionario, La Odisea y Para subir al cielo, obras que integraron distintos lenguajes escénicos y conectaron con públicos diversos a lo largo de la temporada.

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