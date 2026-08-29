Lulu Castillo presenta FULGOR, un viaje de luz, transformación y renacer

La artista dominicana de pop alternativo abre una nueva etapa musical con una propuesta que conecta sonidos contemporáneos, emociones y raíces culturales.

Orlando, Florida — Agosto de 2026. La cantautora dominicana Lulu Castillo lanzó el pasado 15 de agosto su nuevo EP, FULGOR, una producción íntima y luminosa que representa un viaje de transformación: el encuentro con la luz después de atravesar la oscuridad.

A través de este proyecto, Lulu transforma experiencias, emociones y raíces en música, explorando temas como el amor, la fe, la vulnerabilidad, el crecimiento personal y el renacer. FULGOR marca una nueva etapa en su carrera y reafirma su compromiso con una propuesta auténtica, sensible y profundamente conectada con su identidad.

El universo artístico de Lulu Castillo combina la fuerza del pop alternativo con elementos culturales dominicanos y una constante búsqueda de experimentación.

Esta fusión da vida a POPKLOR, el concepto con el que la artista define una sonoridad que enlaza lo contemporáneo con sus raíces.

“FULGOR representa esa luz que aparece después de los momentos difíciles; es transformación, esperanza y la decisión de volver a comenzar”, expresa Lulu Castillo.

Con una estética cuidadosamente desarrollada y una narrativa centrada en las emociones humanas, Lulu continúa construyendo un universo propio donde la cultura, la sensibilidad y la experimentación se encuentran para contar historias de transformación y crecimiento. FULGOR ya se encuentra disponible en Spotify y en las principales plataformas digitales.

Sobre Lulu Castillo Lulu Castillo es una artista dominicana de pop alternativo que transforma experiencias, emociones y raíces en música.

Su propuesta combina sensibilidad, fuerza y experimentación, explorando temas como el amor, la fe, la vulnerabilidad y el renacer.

Mediante su concepto POPKLOR, conecta sonidos contemporáneos con sus raíces dominicanas, desarrollando una identidad artística original y en constante evolución. Escucha FULGOR en Spotify: https://open.spotify.com/ album/4KiwvwesCSTEyM3tuXjMEs

Contacto de prensa y entrevistas: Dilailan Management LLC Representante: Dilailan Mota Teléfono: 646-685-1501

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