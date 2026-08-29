- Publicidad -
FloridaMúsica

Lulu Castillo presenta FULGOR, un viaje de luz, transformación y renacer

PERIODICO PRIMICIAS29 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

Lulu Castillo presenta FULGOR, un viaje de luz, transformación y renacer

La artista dominicana de pop alternativo abre una nueva etapa musical con una propuesta que conecta sonidos contemporáneos, emociones y raíces culturales.

Orlando, Florida — Agosto de 2026. La cantautora dominicana Lulu Castillo lanzó el pasado 15 de agosto su nuevo EP, FULGOR, una producción íntima y luminosa que representa un viaje de transformación: el encuentro con la luz después de atravesar la oscuridad.

A través de este proyecto, Lulu transforma experiencias, emociones y raíces en música, explorando temas como el amor, la fe, la vulnerabilidad, el crecimiento personal y el renacer. FULGOR marca una nueva etapa en su carrera y reafirma su compromiso con una propuesta auténtica, sensible y profundamente conectada con su identidad.

El universo artístico de Lulu Castillo combina la fuerza del pop alternativo con elementos culturales dominicanos y una constante búsqueda de experimentación.

Esta fusión da vida a POPKLOR, el concepto con el que la artista define una sonoridad que enlaza lo contemporáneo con sus raíces.

“FULGOR representa esa luz que aparece después de los momentos difíciles; es transformación, esperanza y la decisión de volver a comenzar”, expresa Lulu Castillo.

Con una estética cuidadosamente desarrollada y una narrativa centrada en las emociones humanas, Lulu continúa construyendo un universo propio donde la cultura, la sensibilidad y la experimentación se encuentran para contar historias de transformación y crecimiento. FULGOR ya se encuentra disponible en Spotify y en las principales plataformas digitales.

Sobre Lulu Castillo Lulu Castillo es una artista dominicana de pop alternativo que transforma experiencias, emociones y raíces en música.

Su propuesta combina sensibilidad, fuerza y experimentación, explorando temas como el amor, la fe, la vulnerabilidad y el renacer.

Mediante su concepto POPKLOR, conecta sonidos contemporáneos con sus raíces dominicanas, desarrollando una identidad artística original y en constante evolución. Escucha FULGOR en Spotify: https://open.spotify.com/album/4KiwvwesCSTEyM3tuXjMEs

Contacto de prensa y entrevistas: Dilailan Management LLC Representante: Dilailan Mota Teléfono: 646-685-1501

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS29 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

¿Hasta cuándo vamos a aceptar que nos impongan cónsules?

29 de agosto de 2026

Consulado RD promueve con excelencia literatura y lectura entre diáspora en Miami

8 de agosto de 2026

Diez jugadores del béisbol Rica con RD al Mundial RBI

11 de junio de 2026

De la música clásica al merengue

19 de abril de 2026

Deja una respuesta

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!