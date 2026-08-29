Primicias final agosto 2026, actualidad nacional y mundial, variados temas

El país invadido por los haitianos, el recorrido de los presidentes de República Dominicana y Honduras por el muro fronterizo, la detención de 1,598 haitianos en un splo día en la región Este, el veterano periodista Saúl Pimentel, director de almomento.net preguntando en un trabajo periodístico cómo tantos haitianos siguen entrando con tanta facilidad a la República Dominicana, el grave problema de la circulación de los vehículos pesados en el Gran Santo Domingo, la violencia en Haití, la incautación de 263 kilos de cocaína en Nueva York, el grave peligro estacionamiento de vehículos pesados en Santo Domingo, el robo de energía electrica y la manipulación de medidores electricos en perjuicio de las distribuidoras de energía y de las finanzas públicas, el lanzamiento de basura en aceras y contenes por ciudadanos irresponsables, algnos ríos, canales y en cañadas convertidos en basureros, la jornada de plásticos por útiles escolares, el plan de contingencia por los remanentes de la tormenta Dolly, un operativo antidrogas en Santo Domingo Oeste, forman parte de la actualidad nacional e internacional en el periodico Primicias al final del mes de agosto de 2026.

Foto de basura de archivo

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