David Collado lanza en Puerto Plata el programa nacional “Turismo Cerca de Ti”.

La iniciativa integra a toda la cadena de valor para continuar fortaleciendo la sostenibilidad, seguridad y calidad.

Puerto Plata, 27 de Agosto. – El ministro de Turismo, David Collado, encabezó este jueves, aquí, el lanzamiento del programa nacional “Turismo Cerca de Ti”, una iniciativa que integra a toda la cadena de valor para continuar fortaleciendo la sostenibilidad, seguridad, calidad y organización de los destinos turísticos de República Dominicana. El ministro de Turismo, David Collado, encabezó este jueves, aquí, el lanzamiento del programa nacional “Turismo Cerca de Ti”, una iniciativa que integra a toda la cadena de valor para continuar fortaleciendo la sostenibilidad, seguridad, calidad y organización de los destinos turísticos de República Dominicana.

El ministro Collado explicó que la iniciativa es parte de una visión esencial: «el turismo se construye con la gente y para la gente».

Afirmó que el verdadero desarrollo de los destinos nace en sus comunidades, en la hospitalidad de sus ciudadanos y en el esfuerzo diario de quienes forman parte de la actividad turística.

“Detrás de cada experiencia turística hay personas, familias y comunidades. Con ‘Turismo Cerca de Ti’ queremos escuchar, acompañar y trabajar de la mano con todos los sectores, porque nuestra gente es la verdadera esencia y la principal protagonista del desarrollo turístico”, expresó el ministro Collado.

Durante el lanzamiento, el ministro Collado afirmó que República Dominicana cuenta con uno de los mayores niveles de seguridad entre los principales destinos turísticos de la región, de acuerdo con datos de 2024 del Observatorio Interamericano de Seguridad de la OEA.

“República Dominicana es un destino seguro. Hemos avanzado significativamente y continuaremos trabajando junto con las comunidades, las empresas y las instituciones para elevar aún más nuestros niveles de seguridad, organización, calidad y sostenibilidad”, agregó.

La actividad contó con una amplia representación de toda la cadena de valor turística, incluyendo autoridades provinciales y municipales, líderes comunitarios y religiosos, asociaciones empresariales, clústeres turísticos y representantes de los sectores hotelero, gastronómico, comercial, aeroportuario, portuario, financiero y de salud.

También participaron tour operadores, guías turísticos, artesanos, taxistas, cocheros, vendedores de playa, medios de comunicación y otros prestadores de servicios vinculados al desarrollo turístico de Puerto Plata.

“Turismo Cerca de Ti” se desarrolla sobre tres ejes fundamentales: la sostenibilidad y gestión de los destinos, enfocada en la planificación, el ordenamiento territorial, la señalización y la protección de los recursos naturales y culturales; la seguridad turística, orientada a fortalecer la asistencia al visitante, la protección de niños, niñas y adolescentes, la vigilancia y la regularización del sector; y el reforzamiento de la normativa turística, mediante la actualización de regulaciones, la supervisión de los servicios y la aplicación de estándares de calidad y seguridad.

Con el lanzamiento de “Turismo Cerca de Ti” en Puerto Plata, el Ministerio de Turismo reafirma que el crecimiento del sector debe traducirse en bienestar, oportunidades y una mejor calidad de vida para las comunidades.

El objetivo es seguir construyendo, junto a la gente, un turismo cada vez más seguro, sostenible, ordenado, inclusivo y competitivo.

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