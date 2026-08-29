COPYMECON plantea aumento salarial debe acompañarse de políticas contra informalidad y contar con opinión de las Mipymes

Santo Domingo.– La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Inc., (COPYMECON) consideró positivo el reciente aumento salarial para los trabajadores de la construcción, pero planteó que esta medida debe acompañarse de políticas efectivas contra la informalidad y de una mayor participación de las pequeñas empresas constructoras en las decisiones laborales que impactan al sector.

El presidente de COPYMECON, Eliseo Cristopher, señaló que mejorar los ingresos de los trabajadores es necesario, pero advirtió que una parte importante de la fuerza laboral de la construcción permanece en la informalidad y por tanto, fuera de los mecanismos formales de contratación, seguridad social y protección laboral.

Como referencia, datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), correspondientes al segundo trimestre de 2024 registraban 421,233 ocupados en la construcción, de los cuales aproximadamente 61,844 eran formales y 359,389 informales y en crecimiento cada día.

“El aumento salarial es positivo, pero tenemos que preguntarnos cómo hacemos para que sus beneficios alcancen también a una fuerza laboral caracterizada por elevados niveles de informalidad. Necesitamos mejores salarios, pero también formalización y seguridad social para nuestros trabajadores”, expresó Cristopher.

Asimismo, llamó a fortalecer la participación de las MiPymes constructoras en las discusiones salariales. Señalando que, aunque en el Comité Nacional de Salarios participan representantes empresariales, sindicales y gubernamentales, las decisiones que afectan directamente al sector deben contar con una representación efectiva de las micro, pequeñas y medianas empresas constructoras.

“Las decisiones salariales tienen efectos directos sobre los costos y la sostenibilidad de las empresas. Las Mipymes constructoras representan una parte fundamental del tejido empresarial del sector y su opinión debe ser escuchada antes de adoptar medidas que impacten su estructura económica”, afirmó Eliseo Cristopher.

La Confederación aclaró que esta posición no constituye una oposición al aumento salarial, sino un llamado a una concertación más amplia y representativa. COPYMECON advirtió también que la informalidad produce una competencia desigual: mientras las empresas formales asumen salarios, seguridad social, riesgos laborales, impuestos y otras obligaciones regulatorias, empresas y operadores informales pueden desarrollar actividades sin asumir la misma estructura de costos.

Por esta razón, COPYMECON propuso avanzar hacia una política integral de formalización laboral y empresarial para laconstrucción, con mecanismos adaptados al trabajo temporal y por obra, incentivos a la formalización, acceso a la seguridad social, capacitación y condiciones que permitan a las mismas cumplir con sus obligaciones sin perder competitividad.

“El objetivo debe ser lograr mejores salarios, trabajadores protegidos, empresas formalizadas y MiPymes competitivas. Estos componentes tienen que avanzar conjuntamente”, sostuvo Cristopher.

De igual manera expresaron su disposición de trabajar con el gobierno, los trabajadores y las organizaciones empresariales en la búsqueda de mecanismos que permitan reducir la informalidad y garantizar una participación efectiva de las MIPYMES constructoras en las decisiones que inciden sobre el desarrollo del sector.

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