Con fondos provenientes de hidroeléctrica Los Toros, Gobierno inaugura moderna funeraria en ese distrito municipal de Azua

DM Los Toros, Azua. – Con una inversión de más de RD$18,9 millones, a través del Fondo de la Central Hidroeléctrica Los Toros (FCHLT), que administra el Consejo Provincial presidido por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Gobierno dominicano inauguró una moderna funeraria municipal totalmente climatizada, en beneficio de más de 20 mil habitantes del distrito municipal de Los Toros, perteneciente al municipio de Tábara Arriba de esta provincia de Azua.

El acto fue encabezado por el director ejecutivo del INDRHI y presidente del Consejo de Administración Provincial del FCHLT, Olmedo Caba Romano, quien señaló que esta obra es de gran importancia para esta comunidad debido a que provee un espacio digno a las familias que pierdan sus seres queridos para darles el último adiós.

Caba Romano manifestó el compromiso de la administración de Gobierno del Presidente Luis Abinader, no solo con grandes obras de desarrollo en el país, sino también con obras municipales y distritales que impactan directamente en la calidad de vida de las familias dominicanas.

Al ofrecer detalles de la obra, el titular del INDRHI, expresó que la funeraria municipal está dotada de tres capillas, una morgue, estancia para familiares, área administrativa, cafetería, cocina, baños, áreas comunes, ocho parqueos y espacio de acceso para ambulancias, donde fueron invertidos RD$1,200,000.00 en mobiliarios, para una inversión total de RD$20.1 millones.

Caba Romano destacó que la obra forma parte de las inversiones que realiza el Consejo de Administración con los recursos generados por la Central Hidroeléctrica Los Toros, destinando durante más de dos décadas unos RD$1,003 millones a proyectos en los municipios de la provincia de Azua para impulsar su desarrollo.

Entre las obras ejecutadas, el funcionario citó la rehabilitación del canal Ysura Conducción, la construcción de la alcantarilla en la cañada Yamba, ambas en Las Yayas de Viajama; la conversión de estaciones de bombeo de motobomba a electrobomba en diferentes puntos del sector Ganadero de Sabana Yegua y la construcción de alcantarillas tipo cajón en La Ciénaga de Pueblo Viejo.

“Con estos Fondos de la Hidroeléctrica de Los Toros también hemos realizado aportes al Banco Agrícola para financiar a través del crédito a pequeños productores de Azua, al Hospital Regional Taiwán 19 de marzo para la climatización del área de pediatría, a la Junta de Regantes Ysura para la compra de una retrocargadora, así como para la adquisición de una retroexcavadora a la Junta de Regantes de Padre Las Casas”, expresó el titular del INDRHI previo al corte de cinta.

Además, informó que se ha financiado un programa de becas de carreras universitarias, como bioanálisis, enfermería, agronomía, contabilidad, informática y educación, entre otras, beneficiando a 319 estudiantes, de los cuales ya 189 son profesionales y 93 se encuentran cursando sus carreras.

Mientras, la senadora de Azua, Lía Díaz, expresó que con la inauguración de esta funeraria municipal se evidencia que los fondos de la hidroeléctrica están siendo invertidos en la comunidad.

De su lado, el director de la Junta Municipal Los Toros, Eladio Marte, manifestó que con esta obra unos 20 mil habitantes del distrito municipal serán beneficiados, y en nombre de la comunidad de Los Toros agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, y al director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba.

El ejecutivo municipal expresó que esta funeraria dignifica las condiciones en que darán el último adiós a los seres queridos de la comunidad de Los Toros; además agradeció al Consejo de Administración del Fondo de la Hidroeléctrica por aprobar la construcción de tan importante obra.

El acto contó, además, con la asistencia de la gobernadora provincial de Azua, María Minerva Navarro, de las diputadas de Azua, Ángela (Grey) Pérez y Brenda Ogando, del director ejecutivo de la Unidad de Titulación del Estado, Duarte Méndez; del Intendente del Cuerpo de Bomberos de Los Toros, Ángel Antonio Pérez, y demás munícipes.

Olmedo Caba Romano encabeza, junto a autoridades de la provincia de Azua, el corte de cinta que dejó formalmente inaugurada la moderna funeraria municipal del distrito municipal Los Toros.

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