Periódico Primicias en gráficas, videos, encuentros tertulias, eventos

(José del Castillo Pichardo, historiador, académico, investigador, amante de las tertulias.Siempre muy activo en la Tertulia en Sirena Churchill, donde acuden personalidades a exponer temas de gran valor histórico y actual. Primicias presente en algunas de esas tertulias).

(Alex Jiménez, diretor de Primicias, y Juan Cruz Triffolio, analizando temas puntuales de la sociedad dominicana en el programa Hablando La Verdad en vivo, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.)

RECUERDO DE ALMUERZO DEL PERIODICO PRIMICIAS Y SU MUNDO TV CON ELISEO CRISTHOPER, PRESIDENTE DE COPYMECON, Y EL PERIODISTA WILSON GUERRERO

ABINADER ENCABEZA 95 ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó en el Palacio Nacional, la conmemoración del 95.º aniversario de la Academia Dominicana de la Historia, y allí anunció oficialmente la gestión para ubicar una nueva sede de la institución, al tiempo que impuso la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella al destacado historiador Frank Moya Pons.

Durante el acto, en donde el mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, expresó que, “hoy quiero anunciar oficialmente la gestión para ubicar una nueva sede de la Academia Dominicana de la Historia”.

La futura sede deberá custodiar adecuadamente sus fondos y colecciones, recibir a historiadores, investigadores y estudiantes, celebrar conferencias y actividades académicas, difundir publicaciones y acercar todavía más la historia a los dominicanos.

El presidente Abinader resumió que en la jornada de este jueves en la casa de Gobierno se celebran tres hechos importantes: los 95 años de una institución fundamental para la memoria nacional; el reconocimiento a uno de los grandes historiadores dominicanos de nuestro tiempo, y el inicio de la localización del espacio desde el cual la academia se encaminará hacia su centenario.

“Porque un país también se construye cuidando su memoria. Las naciones necesitan carreteras, hospitales, escuelas e infraestructuras. Pero necesitan también archivos, bibliotecas, museos y academias”, enfatizó.

El presidente Abinader subrayó que preservar la historia no implica mirar hacia atrás con nostalgia, sino hacerlo hacia adelante con mayor conciencia. Recordó que el Estado tiene el deber de proteger el patrimonio histórico y documental; las instituciones académicas, de estudiarlo con independencia, libertad y rigor, y la sociedad, de conocerlo, apropiárselo y transmitirlo a las nuevas generaciones.

La condecoración

Mediante el Decreto 597-26, el mandatario reconoció al historiador Frank Moya Pons con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella.

“Hoy tengo el honor, como presidente de la República, de imponerle a Frank Moya Pons está condecoración, y quiero decir que lo hago no solamente en nombre del Gobierno, lo hago en nombre de la República Dominicana”.

Consideró que la distinción reconoce una vida dedicada al estudio, la investigación, la enseñanza y el conocimiento del país. Destacó la obra escrita de Moya Pons, su rigor como investigador, su labor como maestro de generaciones y su trayectoria como académico e intelectual.

El presidente Abinader le pidió a Pons recibir la alta distinción “con todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y, especialmente, con la gratitud de la República Dominicana”.

De igual modo, el mandatario felicitó a Miguel Reyes Sánchez y, a través de él, a todos los miembros de la Academia por sus 95 años de fecunda trayectoria.

Cerró su intervención con estas palabras: “Porque conocer nuestra historia es saber de dónde venimos. Preservarla es comprender quiénes somos. Pero hay algo todavía más importante: aprender de ella es decidir quiénes queremos ser. Y esa es, quizás, la mejor manera de honrar nuestro pasado: utilizarlo para construir, juntos, un mejor futuro para la República Dominicana”.

Frank Moya Pons

Al recibir la medalla, Frank Moya Pons manifestó que recibió la condecoración como un gesto de gran generosidad que aseguró lo sorprende y conmueve.

Sostuvo que aceptaba con humildad la condecoración porque reconoce que sus cinco décadas de trabajo no han sido un logro individual, sino el fruto del amor y apoyo de su familia, así como del acompañamiento de sus colegas de la Academia de la Historia, con quienes compartió el mérito.

(Reconocimiento al economista e historiador Bernardo Vega)

Imposición de medallas a miembros de número

El jefe de Estado también impuso medallas a los miembros de número presentes, entre ellos: Frank Moya Pons, Manuel García Arévalo, Bernardo Vega, Fernando Pérez Memén, Eugenio Pérez Montás, Mu-Kien Sang Ben y Raymundo González.

Asimismo, José del Castillo, Edwin Espinal Hernández, Miguel Guerrero, Eduardo J. Tejera y Herbert Stern.

De igual modo, se entregó una medalla al presidente Abinader por el 95. ° aniversario de la entidad histórica y libros de diferentes autores.

La Academia Dominicana de la Historia fue creada mediante el Decreto núm. 186 del 23 de julio de 1931.

(El historiador José del Castillo Pichardo, de la Academia Dominicana de la Historia, reconocido por el Poder Ejecutivo, conversando con el presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta de la República, Raquél Peña.

(Encuentro histórico del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta de la República, Raquél Peña, con miembros de la Academia Dominicana de la Historia en el Palacio Nacional)

Museo apuesta al conocimiento histórico con nueva agenda de encuentros y publicaciones

El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) desarrollará durante los meses de agosto y septiembre una amplia programación educativa mediante conferencias, encuentros de divulgación histórica y la puesta en circulación de una nueva publicación institucional.

La programación comenzó el jueves 27 de agosto, a las 11:00 de la mañana, con la conferencia “El Combate de Tortuguero, la Invasión Penn y Venables y la Batalla de la Sabana de Puerto Real”, a cargo del vicealmirante e investigador de historia militar Edmundo Félix Pimentel.

Continuará el jueves 3 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, en la Sala de Conferencias Vetilio Alfau Durán, con la conferencia “Fin de la Guerra de Abril y la Batalla de Matum”, a cargo de William Bill Wall, economista y huésped del Hotel Matum durante los acontecimientos relacionados con ese episodio de la historia contemporánea dominicana.

Uno de los momentos centrales de la programación será la puesta en circulación del libro “Conferencias del MNHG”, prevista para el miércoles 9 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, en las instalaciones del museo.

La publicación constituye un aporte a la preservación y divulgación del conocimiento histórico generado en el marco de las actividades académicas desarrolladas por la institución. El acto estará encabezado por el director del Museo Nacional de Historia y Geografía, el historiador José G. Guerrero Sánchez.

La programación tendrá continuidad el jueves 17 de septiembre, con la conferencia “El secuestro de Galíndez no fue como nos lo contaron: sus verdaderos autores”, a cargo del escritor Aquiles Julián, quien abordará uno de los episodios más controversiales de la historia política dominicana del siglo XX.

Las actividades están dirigidas a estudiantes, investigadores, historiadores, docentes y público general interesado en la historia, como parte de la labor educativa y de divulgación que desarrolla el museo.

El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) está ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo. Para más información pueden acceder a su perfil de Instagram: @museohistoriaygeografiard o comunicarse al 809 687 6452.

TERTULIA EN SIRENA CHURCHILL

(Tertulia abordando una parte de la historia del sistema financiero dominicano)

(José del Castillo Pichardo y Alex Jiménez tertuliando en Sirena Churchill, donde comparten muchos amigos la temática histórica de la nación y el mundo).

EN TERTULIA JUMBO LUPERON

El director de Primicias, Alex Jiménez, en una de las tertulias en Jumbo Luperón, Santo Domingo Distrito Nacional

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